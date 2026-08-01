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Co je to kvašák?
Kvašené okurky, známé také jako kvašáky, jsou okurky nakládané do slaného láku bez použití octa.
Konzervují se přirozeným procesem mléčného kvašení (laktické fermentace), při kterém bakterie mléčného kvašení přeměňují přirozené cukry obsažené v okurkách na kyselinu mléčnou. Ta vytváří kyselé prostředí, ve kterém se většina nežádoucích mikroorganismů nemůže dále množit.
Výsledkem jsou okurky s jemně nakyslou chutí, křupavou strukturou a charakteristickou vůní, která se výrazně liší od klasických sterilovaných okurek.
Jaký je rozdíl mezi kvašáky a zavařovanými okurkami?
Přestože vypadají podobně, jde o dva zcela odlišné způsoby konzervace.
|Kvašáky
|Zavařované okurky
|Konzervují se mléčným kvašením.
|Konzervují se octovým nálevem a sterilací.
|Obsahují bakterie mléčného kvašení (pokud nejsou tepelně upravené).
|Sterilací jsou mikroorganismy zničeny.
|Chuť je jemně kyselá a svěží.
|Chuť je výrazně octová a často sladší.
|Připravují se častěji bez octa.
|Obsahují ocet a často také cukr.
Na co jsou dobré kvašáky?
Právě přirozené kvašení je důvodem, proč jsou kvašáky považovány za zdravější než klasické zavařované okurky.
Jsou kvašáky vhodné při cukrovce?
- Obsahují bakterie mléčného kvašení. Při fermentaci vznikají bakterie mléčného kvašení, které jsou přirozenou součástí procesu. Pokud nejsou kvašáky následně tepelně sterilované, zůstávají v nich živé.
- Zachovávají více vitaminů. Protože se při fermentaci nepoužívají vysoké teploty, zůstává v zelenině zachováno více vitaminů citlivých na teplo než při sterilaci.
- Jsou bohaté na vlákninu. Stejně jako čerstvá zelenina obsahují vlákninu, která je důležitou součástí pestré stravy.
- Nepřidává se do nich cukr. Na rozdíl od sladkokyselých zavařovaných okurek tradiční recept na kvašáky neobsahuje přidaný cukr.
Je ale potřeba počítat s tím, že kvašáky obsahují poměrně vysoké množství soli. Lidé s vysokým krevním tlakem nebo některými onemocněními ledvin by je proto měli konzumovat s mírou.
Jak udělat dobré kvašáky? Recept
Ingredience
Postup
Kolik soli do láku na kvašáky?
Na 1 litr vody použijte 40 až 50 gramů soli, tedy přibližně čtyři až pět procent. Sůl dobře rozmíchejte, aby se rozpustila. Vodu můžete předem převařit a nechat vychladnout, případně použít kvalitní studenou pitnou vodu.
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Zavařování okurek: Jak na křupavé nakládané okurky krok za krokem
Co patří do kvašáků?
Nejčastější chyby při přípravě
Základem jsou okurky, voda, sůl, kopr, česnek a křen. Mnoho rodin přidává také vinné, třešňové nebo dubové listy, které díky obsahu tříslovin pomáhají udržet okurky déle křupavé. Podle chuti lze přidat také koprové květy, hořčičné semínko, černý pepř, chilli papričku nebo nové koření.
Tradiční kvašáky se připravují bez octa. Konzervují se přirozeným mléčným kvašením v osolené vodě. Podle některých receptů se ale přidává malé množství octa, čímž se změní průběh i charakter fermentace.
Jak poznáte, že kvašáky kvasí správně?
Během prvních dnů je běžné, že:
- lák se zakalí,
- tvoří se drobné bublinky,
- okurky změní barvu ze sytě zelené na olivově zelenou.
To vše je přirozenou součástí fermentace. Na hladině se může objevit tenký bílý povlak způsobený kvasinkami. Pokud si ale nejste jistí, zda nejde o plíseň, nebo se objeví zelené, modré či černé zbarvení nebo hnilobný zápach, kvašáky raději vyhoďte.
Kvašáky mají dlouhou tradici
Jaké jsou nejlepší kvašáky?
Chcete-li, aby byly kvašáky opravdu křupavé a chutné, dodržte několik zásad:
- používejte co nejčerstvější okurky,
- vybírejte pouze pevné a nepoškozené plody,
- okurky musí být po celou dobu ponořené v láku,
- používejte čisté nádoby i pomůcky,
- nepoužívejte příliš teplou vodu,
- přidejte křen nebo vinné či třešňové listy pro lepší křupavost.
Jak dlouho kvašáky vydrží?
Po dokončení kvašení vydrží v lednici nebo chladném sklepě několik týdnů až několik měsíců. Po celou dobu by měly zůstat ponořené v láku.
Pokud se objeví plíseň, výrazně změní barvu nebo začnou nepříjemně zapáchat, raději je nekonzumujte.