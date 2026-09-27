Na první pohled mohou vypadat podobně: zelenina je ponořená v nálevu a uzavřená ve sklenici. Uvnitř však mohou probíhat zcela odlišné procesy. Nakládání do octa zeleninu okyselí, zavařování ji tepelně ošetří a mléčné kvašení přenechá část práce mikroorganismům.
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Zelenina musí zůstat pod hladinou
Zavařování spoléhá na teplo a kyselost
Při zavařování neboli sterilaci či pasteraci se naplněné sklenice zahřívají. Teplo ničí velkou část přítomných mikroorganismů a zároveň pomáhá vytvořit pod víčkem podtlak. Ten zabrání tomu, aby se do sklenice po vychladnutí znovu dostal vzduch a s ním další mikroorganismy.
Běžná nakládaná zelenina, například okurka nakládačka, se navíc zalévá nálevem s octem. Ocet snižuje pH a vytváří prostředí, v němž se nebezpečné bakterie nemohou snadno množit. Cukr, sůl a koření upravují chuť, rozhodující bezpečnostní pojistkou je však předepsaný poměr kyseliny a následné tepelné zpracování.
Proto není vhodné v ověřeném receptu libovolně snižovat množství octa, přidávat více vody nebo výrazně měnit poměr zeleniny a nálevu. Pro domácí konzervaci se mají používat postupy určené přímo pro daný druh potraviny a velikost sklenice.
Kvašák ocet nepotřebuje
Při výrobě kvašáků nevzniká kyselá chuť díky octu, ale činností bakterií mléčného kvašení, které se přirozeně nacházejí na povrchu zeleniny. Ty spotřebovávají jednoduché cukry a vytvářejí především kyselinu mléčnou. Postupně tak snižují pH nálevu a současně mění chuť, vůni i strukturu zeleniny.
Vedle bakterií se mohou fermentace účastnit také některé kvasinky, hlavní roli při kvašení zelí a zeleniny však nehrají ony, nýbrž bakterie mléčného kvašení. Bublinky ve sklenici jsou výsledkem vznikajících plynů a obvykle znamenají, že proces probíhá.
Ocet by takový proces obešel: zeleninu by okyselil přímo, místo aby kyselina postupně vznikala činností mikroorganismů. Kvašák proto může být výrazně kyselý, přestože v nálevu není ani kapka octa.
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Sůl není jen dochucovadlo
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- Při zavařování běžné nekyselé zeleniny slouží sůl převážně k dochucení.
- Při mléčném kvašení má ale mnohem důležitější úlohu: vytahuje ze zeleniny vodu, pomáhá vytvořit nálev a zvýhodňuje mikroorganismy potřebné pro správný průběh fermentace před nežádoucí konkurencí.
Univerzální poměr soli pro každou zeleninu neexistuje. U krájeného zelí a podobné zeleniny se často pracuje přibližně se dvěma procenty soli z hmotnosti zeleniny.
U celých okurek se používá nálev a poměr soli může být vyšší. Záleží na velikosti okurek, množství vody, teplotě i délce kvašení. Nejbezpečnější je proto držet se ověřeného receptu a suroviny i sůl vážit. Lžíce není příliš přesná jednotka, protože různé druhy soli mají rozdílnou velikost krystalů a objemovou hmotnost.
Snižování předepsaného množství soli může způsobit změknutí zeleniny, hnilobný zápach nebo růst nežádoucích mikroorganismů. Ani příliš vysoká koncentrace ale není ideální, protože může žádoucí fermentaci výrazně zpomalit.
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Kysané zelí nemusí být probiotické
Tři sklenice, tři odlišné výsledky
Čerstvé nepasterované zelí může obsahovat živé mikroorganismy. Zavaření, pasterace nebo důkladné vaření však většinu živých kultur zničí, proto sterilované zelí nelze automaticky označovat za probiotické.
Ani každá živá kultura není probiotikem. Tento pojem se vztahuje ke konkrétním mikroorganismům s prokázaným příznivým účinkem při podání v dostatečném množství. U domácí kvašené zeleniny obvykle jejich přesné složení ani množství neznáme.
Tepelně ošetřené zelí si přesto zachovává vlákninu a některé látky vzniklé kvašením. Může tak být součástí jídelníčku podporujícího mikrobiom, není však zdrojem živých kultur.
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