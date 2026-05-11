Obsah
Kvalitní krém vs. průmyslová náhražka
Zajímavosti o arašídovém másle
Stojíte u regálu a vybíráte si arašídové máslo. Všechny sklenice vypadají lákavě a slibují příval energie. Jenže místo čistého krému z ořechů si domů často odnesete jen koktejl ztužených tuků a sladidel. A to rozhodně není totéž.
Pravé arašídové máslo má velmi jednoduché složení. V tom nejlepším případě obsahuje 90–100 % arašídů, maximálně špetku soli. Je přirozeně tekutější a jeho chuť je intenzivně oříšková.
Levné varianty naopak bývají plné palmového tuku, cukru a zahušťovadel. Díky nim sice máslo drží tuhý tvar a je lákavě sladké, ale jeho nutriční hodnota prudce klesá. Na zadní etiketě pak místo jedné položky najdete celý seznam aditiv.
Dnes už běžně seženete i arašídové máslo v tubě, které je praktické na cesty nebo pro sportovce, kteří potřebují rychlou dávku energie přímo do úst. I zde ale platí: čtěte etikety se složením.
Jak zdravé je arašídové máslo
Kvalitní arašídové máslo je nutričně zajímavá potravina, která kombinuje tuky, bílkoviny i vlákninu. Obsahuje hlavně mononenasycené a polynenasycené tuky, které prospívají srdci a pomáhají udržet optimální hladinu cholesterolu.
Arašídové máslo: Kalorie pod kontrolou
Arašídové máslo je nutričně vynikající, ale zároveň kaloricky opravdu vydatné. Pokud vás zajímá, kolik můžete sníst arašídového másla, odpověď leží v rovnováze (tedy doplnit ho například ovocem, zeleninou apod.). Obecně se doporučuje 1 až 2 polévkové lžíce denně.
Pro lepší představu:
|Množství
|Kalorie (cca)
|Tuky
|Bílkoviny
|Lžička (10 g)
|~60 kcal
|~5 g
|~2,5 g
|Polévková lžíce (15 g)
|~90–100 kcal
|~7–8 g
|~4 g
|100 g
|~590 kcal
|51 g
|26 g
Na co je dobré arašídové máslo
A pro ještě lepší představu se vyplatí srovnání s dalšími oříškovými másly. Rozdíly nejsou dramatické, ale existují.
|Druh másla (100 g)
|Kalorie (cca)
|Arašídové máslo
|~588 kcal
|Mandlové máslo
|~614 kcal
|Kešu máslo
|~590–600 kcal
Arašídové máslo tak patří spíš k těm „lehčím“ variantám. Dále je skvělé v dodání:
- Energie a regenerace: Díky vysokému obsahu bílkovin (kolem 26 g na 100 g) je ideální pro podporu svalů.
- Vitamínová bomba: Obsahuje vitamín E, hořčík, vápník, zinek a fosfor.
- Trávení: Díky vláknině prospívá střevnímu mikrobiomu a postará se o to, aby vás po svačině hned nehonila mlsná.
Jaké je nejzdravější máslo
Při výběru v obchodě se nenechte zmást nápisy „Fit“ nebo „Protein“. Rozhoduje složení na zadní straně obalu. Nejzdravější arašídové máslo je to, které neobsahuje nic jiného než ořechy.
- Cukr a sůl: U kvalitního výrobku jsou zbytečné.
- Palmový a ztužený tuk: Zvyšují trvanlivost, ale škodí vašemu zdraví.
- Zahušťovadla: Pokud je ve složení škrob, dejte sklenici zpět do regálu.
Tip: Pokud se nahoře ve sklenici oddělí vrstva oleje, rozhodně to není chyba. Je to neklamné znamení, že je máslo čisté a bez průmyslových stabilizátorů. Stačí ho jen promíchat!
Recepty Co se dá udělat z arašídového másla
Arašídové máslo je výjimečně všestrannou ingrediencí, kterou lze použít v řadě receptů od sladkých až po ty slané. Zde je trochu inspirace:
- Asi nejznámnější jsou americké PB&J sendviče, tedy toasty s arašídovým máslem a džemem.
- Na snídaní jsou skvělé vafle nebo lívance s arašídovým máslem a ovocem.
- V nápojích, třeba ve smoothies, přidá arašídové máslo porci bílkovin a krémovou texturu.
- V asijské kuchyni se používá jako základ pro satay omáčky, které doprovází hovězí či kuřecí maso, nebo třeba jarní závitky.
- A arašídové máslo je samozřejmě skvělé jako náplň v čokoládách a různých cukrovinkách. V cookies, v dortech nebo třeba řezech.
