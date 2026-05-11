Kvalitní arašídové máslo vs. levné pomazánky: V čem je rozdíl a jak vybrat to nejzdravější?

Klára Pěnkavová
  4:00
Sendvič s arašídovým máslem a džemem už si zamilovali i Češi. Ne každá sklenice je ale stejně kvalitní. Poradíme, jak vybrat tu správnou a kolik arašídového másla dává smysl zařadit do nutričně vyváženého jídelníčku.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Kvalitní krém vs. průmyslová náhražka

Zajímavosti o arašídovém másle

  • Je to pasta z pražených arašídů, ideálně bez příměsí – jen arašídy, případně špetka soli.
  • Arašídy patří mezi luštěniny, pocházejí z Jižní Ameriky a dnes se pěstují po celém světě.
  • Arašídové máslo je oblíbené pro vysoký obsah bílkovin a schopnost zasytit.
  • Moderní výroba se rozvíjí od roku 1895, kdy John Harvey Kellogg patentoval jeho výrobu.
  • Průmyslové zpracování (od roku 1922) přineslo hladší konzistenci, ale i přídavné tuky – dnes se znovu vrací trend čistého složení bez aditiv.

Stojíte u regálu a vybíráte si arašídové máslo. Všechny sklenice vypadají lákavě a slibují příval energie. Jenže místo čistého krému z ořechů si domů často odnesete jen koktejl ztužených tuků a sladidel. A to rozhodně není totéž.

Pravé arašídové máslo má velmi jednoduché složení. V tom nejlepším případě obsahuje 90–100 % arašídů, maximálně špetku soli. Je přirozeně tekutější a jeho chuť je intenzivně oříšková.

Levné varianty naopak bývají plné palmového tuku, cukru a zahušťovadel. Díky nim sice máslo drží tuhý tvar a je lákavě sladké, ale jeho nutriční hodnota prudce klesá. Na zadní etiketě pak místo jedné položky najdete celý seznam aditiv.

Dnes už běžně seženete i arašídové máslo v tubě, které je praktické na cesty nebo pro sportovce, kteří potřebují rychlou dávku energie přímo do úst. I zde ale platí: čtěte etikety se složením.

Kvalitní arašídové máslo je nutričně zajímavá potravina – kombinuje tuky, hromadu bílkovin i vlákninu.

Jak zdravé je arašídové máslo

Kvalitní arašídové máslo je nutričně zajímavá potravina, která kombinuje tuky, bílkoviny i vlákninu. Obsahuje hlavně mononenasycené a polynenasycené tuky, které prospívají srdci a pomáhají udržet optimální hladinu cholesterolu.

Arašídové máslo: Kalorie pod kontrolou

Arašídové máslo je nutričně vynikající, ale zároveň kaloricky opravdu vydatné. Pokud vás zajímá, kolik můžete sníst arašídového másla, odpověď leží v rovnováze (tedy doplnit ho například ovocem, zeleninou apod.). Obecně se doporučuje 1 až 2 polévkové lžíce denně.

Pro lepší představu:

MnožstvíKalorie (cca)TukyBílkoviny
Lžička (10 g)~60 kcal~5 g~2,5 g
Polévková lžíce (15 g)~90–100 kcal~7–8 g~4 g
100 g~590 kcal51 g26 g
Ideálně arašídové máslo doplňte ovocem, třeba banánem.

Na co je dobré arašídové máslo

A pro ještě lepší představu se vyplatí srovnání s dalšími oříškovými másly. Rozdíly nejsou dramatické, ale existují.

Druh másla (100 g)Kalorie (cca)
Arašídové máslo~588 kcal
Mandlové máslo~614 kcal
Kešu máslo~590–600 kcal

Arašídové máslo tak patří spíš k těm „lehčím“ variantám. Dále je skvělé v dodání:

  • Energie a regenerace: Díky vysokému obsahu bílkovin (kolem 26 g na 100 g) je ideální pro podporu svalů.
  • Vitamínová bomba: Obsahuje vitamín E, hořčík, vápník, zinek a fosfor.
  • Trávení: Díky vláknině prospívá střevnímu mikrobiomu a postará se o to, aby vás po svačině hned nehonila mlsná.
Jak poznat opravdu kvalitní arašídové máslo?
Podívejte se na složení – ideálně by mělo obsahovat 100 % arašídů a nic navíc. Takové arašídové máslo je přirozeně bohaté na zdravé tuky, bílkoviny a vlákninu. Zároveň dobře zasytí a může pomoct omezit chutě na sladké.

⛔ U horších variant kromě arašídů často také najdete cukry, palmový olej nebo zahušťovadla a stabilizátory. Přidávají se hlavně kvůli delší trvanlivosti, lepší konzistenci a sladší chuti, která je pro mnoho lidí atraktivnější.

A co když se oddělí vrstva oleje na vrchu?
To je naprosto přirozený jev. Jde o tuk, který se z arašídů uvolňuje.
Stačí promíchat a můžete mlsat.

Jaké je nejzdravější máslo

Při výběru v obchodě se nenechte zmást nápisy „Fit“ nebo „Protein“. Rozhoduje složení na zadní straně obalu. Nejzdravější arašídové máslo je to, které neobsahuje nic jiného než ořechy.

  • Cukr a sůl: U kvalitního výrobku jsou zbytečné.
  • Palmový a ztužený tuk: Zvyšují trvanlivost, ale škodí vašemu zdraví.
  • Zahušťovadla: Pokud je ve složení škrob, dejte sklenici zpět do regálu.

Tip: Pokud se nahoře ve sklenici oddělí vrstva oleje, rozhodně to není chyba. Je to neklamné znamení, že je máslo čisté a bez průmyslových stabilizátorů. Stačí ho jen promíchat!

PB&J sendviče jsou největší klasika.

Recepty Co se dá udělat z arašídového másla

Arašídové máslo je výjimečně všestrannou ingrediencí, kterou lze použít v řadě receptů od sladkých až po ty slané. Zde je trochu inspirace:

  • V nápojích, třeba ve smoothies, přidá arašídové máslo porci bílkovin a krémovou texturu.
  • V asijské kuchyni se používá jako základ pro satay omáčky, které doprovází hovězí či kuřecí maso, nebo třeba jarní závitky.
  • A arašídové máslo je samozřejmě skvělé jako náplň v čokoládách a různých cukrovinkách. V cookies, v dortech nebo třeba řezech.

