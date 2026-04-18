Kdo vymyslel kuře s broskví
Kuřecí plátek s broskví má svůj původ v Československu 80. let 20. století, ale nestojí za ním jeden konkrétní kuchař. Restaurace a podniky té doby začaly experimentovat s pokrmy kombinujícími maso a ovoce. Cílem bylo obohatit gastronomii o „exotické“ chutě, které byly v té době nedostatkové.
Kromě broskví se k masu někdy podával také ananas nebo dokonce banán. Tento styl vaření se rychle stal symbolem tehdejšího „luxusního“ stolování a z jídelních lístků se brzy rozšířil i do běžných domácností.
Další oblíbené kombinace masa a ovoce:
- kachna nebo játra na jablkách,
- vepřová panenka se švestkami,
- prosciutto s melounem,
- drůbeží na pomerančích.
5 tipů, jak udělat kuře s broskví
Příprava je jednoduchá a rychlá, což je jeden z důvodů, proč je recept oblíbený dodnes.
- Příprava masa: Kuřecí prsa lehce naklepejte, osolte a opepřete.
- Restování: Na pánvi s trochou tuku maso zprudka opečte z obou stran, aby se zatáhlo a zůstalo šťavnaté.
- Zapečení: Na opečené plátky položte dobře okapanou půlku broskve a zakryjte plátkem sýra (nejčastěji eidamem).
- Finále: Přikryjte pokličkou pro roztavení sýra nebo krátce zapékejte v troubě vyhřáté na 200 °C.
- Servírování: Nejoblíbenější přílohou bývají hranolky s tatarkou.
Jak udělat šťavnaté kuřecí prso
Základem úspěchu je maso nevysušit dlouhým trápením na pánvi nebo v troubě. Kuřecí prso potřebuje rychlý a intenzivní žár. Před tepelnou úpravou ho nechte vždy alespoň 15 minut odpočívat při pokojové teplotě. Na pánev ho pokládejte až ve chvíli, kdy je tuk opravdu rozpálený.
Recept Kuřecí plátek s broskví
- 4 ks kuřecí prsa (cca po 150 g)
- sůl a pepř dle chuti
- olivový olej na opečení
- 4 ks sterilované broskve
- 8 plátků tvrdého sýra
- Kuřecí prsa osolíme, opeříme a opečeme na rozpáleném oleji z obou stran. Na osmažené maso položíme půlku broskve a překryjeme ji dvěma plátky sýra. Prsa vložíme do trouby a pečeme pár minut při 180°C.
- Hotové plátky můžeme podávat např. s hranolky. Dozdobit můžeme lístky petržele.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
