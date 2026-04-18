Kuřecí plátek s broskví: Retro recept, který ovládl nedělní obědy v 80. letech

Petra Burgrová
  4:40
Vzpomínáte si na ty nedělní obědy, kdy se na stole objevilo něco „slavnostního“, co dnes působí už skoro úsměvně retro? Jedním z takových jídel je bezpochyby kuřecí plátek s broskví a sýrem.

Kuře s broskví | foto: Silvie Kolevová

Obsah

Kdo vymyslel kuře s broskví

Kuřecí plátek s broskví má svůj původ v Československu 80. let 20. století, ale nestojí za ním jeden konkrétní kuchař. Restaurace a podniky té doby začaly experimentovat s pokrmy kombinujícími maso a ovoce. Cílem bylo obohatit gastronomii o „exotické“ chutě, které byly v té době nedostatkové.

Kromě broskví se k masu někdy podával také ananas nebo dokonce banán. Tento styl vaření se rychle stal symbolem tehdejšího „luxusního“ stolování a z jídelních lístků se brzy rozšířil i do běžných domácností.

5 tipů, jak udělat kuře s broskví

Příprava je jednoduchá a rychlá, což je jeden z důvodů, proč je recept oblíbený dodnes.

  1. Příprava masa: Kuřecí prsa lehce naklepejte, osolte a opepřete.
  2. Restování: Na pánvi s trochou tuku maso zprudka opečte z obou stran, aby se zatáhlo a zůstalo šťavnaté.
  3. Zapečení: Na opečené plátky položte dobře okapanou půlku broskve a zakryjte plátkem sýra (nejčastěji eidamem).
  4. Finále: Přikryjte pokličkou pro roztavení sýra nebo krátce zapékejte v troubě vyhřáté na 200 °C.
  5. Servírování: Nejoblíbenější přílohou bývají hranolky s tatarkou.
Kuřecí maso potřebuje rychlý a intenzivní žár a pak naopak teplotu stáhnout.

Jak udělat šťavnaté kuřecí prso

Základem úspěchu je maso nevysušit dlouhým trápením na pánvi nebo v troubě. Kuřecí prso potřebuje rychlý a intenzivní žár. Před tepelnou úpravou ho nechte vždy alespoň 15 minut odpočívat při pokojové teplotě. Na pánev ho pokládejte až ve chvíli, kdy je tuk opravdu rozpálený.

Kuřecí plátek s broskví a sýrem

Recept Kuřecí plátek s broskví

  • 4 ks kuřecí prsa (cca po 150 g)
  • sůl a pepř dle chuti
  • olivový olej na opečení
  • 4 ks sterilované broskve
  • 8 plátků tvrdého sýra
  1. Kuřecí prsa osolíme, opeříme a opečeme na rozpáleném oleji z obou stran. Na osmažené maso položíme půlku broskve a překryjeme ji dvěma plátky sýra. Prsa vložíme do trouby a pečeme pár minut při 180°C.
  2. Hotové plátky můžeme podávat např. s hranolky. Dozdobit můžeme lístky petržele.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.