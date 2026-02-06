Kuřecí vývar, jak ho ještě neznáte. Kde Češi dělají nejčastěji chybu?

Petra Kašparová
  16:50
Začátek roku je ideálním obdobím pro přípravu silného domácího vývaru, který nás zahřeje, dodá energii a zároveň nás v těžkých zimních dnech potěší svou chutí a výživnými vlastnostmi. Jak připravit dokonalý drůbeží vývar, co do něj přidat a proč je pro toto období tak ideální?

Kuřecí vývar vařte dlouho, pomalu, tzv. táhněte. | foto: Canva

Proč máme v zimě chuť na vývar

Proč kuřecí vývar?

  • Rychlá úleva při virózách – teplo, tekutiny a sůl tvoří ideální kombinaci pro zmírnění nachlazení, vyčerpání a únavy.
  • Lehká stravitelnost – pokud nechcete těžká jídla, ale stále potřebujete energii, vývar je ideální volba.
  • Psychologický efekt – vůně vývaru a horká polévka na talíři přinášejí pocit bezpečí, klidu a rituálu.

Začátek roku, nejchladnější měsíce, venku v lepším případě mrzne, v horším je sychravo a vlezlo. Sezona respiračních chorob ještě ani nevyhlíží svůj konec. Jsme zpomalení a unavení, jako by v nás bylo zvíře toužící po zimním spánku.

Ideální čas pro silné domácí vývary. Umí totiž přesně to, co teď potřebujeme: zahřát, hydratovat, nasytit a uklidnit. A když ho uvaříte správně, nejen že vás „postaví na nohy“, ale slibuju, že si i pochutnáte.

Kuřecí vývar se sýrovými knedlíčky

Kuřecí vývar se sýrovými knedlíčky

Recept

Střední

120 min

Když na vás něco leze, miska horkého kuřecího vývaru je tou pravou volbou.

Recept Kuřecí vývar s rýží a zeleninou

  • 1000 g kuřecích skeletů
  • 5 kuliček nového koření
  • 5 kuliček černého pepře
  • 4 ks bobkové listy
  • 1 ks mrkev
  • 100 g celeru
  • 1 ks petržel
  • 200 g řapíkatého celeru
  • 200 g rýže
  • 2 lžíce sekané petrželky
  • sůl podle chuti
  • pepř podle chuti
  1. Kuřecí skelety omyjeme, vložíme do hrnce se studenou vodou a přivedeme k varu. Přidáme koření, očištěnou zeleninu a pozvolna vaříme 120 minut.
  2. Rýži důkladně propláchneme a v osolené vodě uvaříme doměkka.
  3. Mrkev a celer očistíme, řapíky celeru omyjeme. Vše nakrájíme nadrobno, vmícháme do přecezeného vývaru a vaříme do poloměkka.
  4. Na závěr přidáme scezenou rýži a sekanou petrželku. Polévku dosolíme, opepříme a podáváme.

Rozpis na: 6 porcí
Doba přípravy: asi 140 minut

Tip: Najděte daší recepty na chutné vývary. Inspirujte se moderní kuchyní nebo vsaďte na českou klasiku.

Vývar připravujte z čerstvých kvalitních surovin, vyplatí se to. Ilustrační foto

Jaké maso je nejlepší na vývar?

Hlavní složkou chuti je maso. Proto je ideální drůbeží vývar připravovat z kostí, na kterých zbylo trochu masa (nebo více, to je na vás). Dobrou zprávou může být fakt, že právě tyto suroviny patří mezi nejlevnější suroviny z drůbeže, které můžete zakoupit. Dobrý vývar tak nemusí být vůbec finančně náročný.

  • Korpus/skelet/kostra (po porcování kuřete). To představuje ideální poměr kostí, pojiva, zbytků masa.
  • Krky. Tato levná surovina zaručí výbornou chuť vývaru v jeho plné síle.
  • Křídla. I z křidélek připravíte výborný vývar, je na nich hodně kůže, obsahují kolagen.
  • Běháky/pařátky. Ano, nožičky. Tohle chce trochu odvahy, ale znáte to: Kdo se bojí… Extrémně kolagenová ingredience (malé množství udělá velký efekt). Nezříkejte se „paprček“, pokud na ně u řezníka narazíte, zkuste to.
  • Kousek masa (stehno, kousek hřbetu, odřezky). Nikdy není na škodu do vývaru přidat kousek čistého masa. Po uvaření jej nakrájíte a vložíte do hotové polévky.

Já kupuji celé kuře, ideálně od farmáře, v BIO kvalitě. To plně zužitkuji, z prsou udělám třeba řízky, nohy (paličky) upeču a zbude mi pěkně masem obalená kostra, ze které je vývar dokonalý. Nevíte, jak naporcovat kuře? My víme, naučte se to.

Naučte se porcovat kuře. Není to tak těžké a rozhodně se to vyplatí. Kromě masa získáte také skelet na vývar.

Jak udělat kvalitní vývar?

Alfa a omega jsou kosti, pojivové tkáně i maso. Kosti, a hlavně to, co je na nich a kolem nich, jsou plné kolagenu. Ano, té látky, kterou dnes často suplementujeme, abychom byli mladí, pevní, krásní... Při dlouhém, jemném varu se kolagen z chrupavek, šlach, kloubů a kůže mění na želatinu. Jak udělat hezký čirý kuřecí vývar, který nebude zakalený?

  1. Ingredience zalévejte studenou vodou. Nikdy vroucí!
  2. Vařte pomalu, jemně. Táhnutí vývaru je v tomto případě zásadní. Ideálním pomocníkem je pomalý hrnec.
  3. Koření nesmí přebít chuť masového vývaru. Méně je zde rozhodně více, i v počtu druhů koření. Vystačíte si s pepřem, novým kořením, bobkovým listem.
  4. Zelenina není nutná, dobrý je i čistě drůbeží vývar. Ale pokud máte chuť, stačí mrkev, celer, petržel.
  5. Cibuli hoďte do vody na začátku vaření neoloupanou. Zajistíte si tím hezkou barvu výsledného vývaru.
Pavel Berky a kuřecí vývar

Silný kuřecí vývar podle Pavla Berkyho

Recept

Střední

300 min

Kuřecí vývar schovejte v lednici nebo dejte do mrazáku. Bude se vám hodit během vaření.

Co s vývarem?

Hotový vývar je skvělý základ pro širokou škálu pokrmů.

  • Po scezení můžete vývar použít jako samostatnou polévku, do které přidáte krupičkové knedlíčky, zeleninu nebo drobné kousky masa. Zavařit můžete samozřejmě i těstoviny – ty vždy vařte zvlášť, nikdy ne přímo v polévce (zakalila by se).
  • Pokud chcete polévku zjemnit, můžete přidat krémovou smetanu nebo trochu másla na závěr. To vytvoří trochu netypickou, lehce exotickou variantu vývaru.
  • Pro silnější a výživnější variantu polévky přidejte do vývaru kroupy, rýži, pohanku nebo cizrnu. Zavařit lze i například couscous, bulgur nebo quinou.
  • V případě, že máte rádi hustší vývary, stačí trochu mouky na zahuštění. Dělá se tak například klasický kaldoun, nejčastěji z husy.
  • Vývar vždy samozřejmě můžete použít jako základ pro další pokrmy jako omáčky nebo různá zadělávaná masa.
Hustý husí kaldoun

Hustý husí kaldoun

Recept

Střední

210 min
Kuřecí vývar s kapáním

Kuřecí vývar s kapáním

Recept

Střední

90 min
Vstoupit do diskuse

