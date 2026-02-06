Obsah
Proč máme v zimě chuť na vývar
Proč kuřecí vývar?
Začátek roku, nejchladnější měsíce, venku v lepším případě mrzne, v horším je sychravo a vlezlo. Sezona respiračních chorob ještě ani nevyhlíží svůj konec. Jsme zpomalení a unavení, jako by v nás bylo zvíře toužící po zimním spánku.
Ideální čas pro silné domácí vývary. Umí totiž přesně to, co teď potřebujeme: zahřát, hydratovat, nasytit a uklidnit. A když ho uvaříte správně, nejen že vás „postaví na nohy“, ale slibuju, že si i pochutnáte.
Recept Kuřecí vývar s rýží a zeleninou
- 1000 g kuřecích skeletů
- 5 kuliček nového koření
- 5 kuliček černého pepře
- 4 ks bobkové listy
- 1 ks mrkev
- 100 g celeru
- 1 ks petržel
- 200 g řapíkatého celeru
- 200 g rýže
- 2 lžíce sekané petrželky
- sůl podle chuti
- pepř podle chuti
- Kuřecí skelety omyjeme, vložíme do hrnce se studenou vodou a přivedeme k varu. Přidáme koření, očištěnou zeleninu a pozvolna vaříme 120 minut.
- Rýži důkladně propláchneme a v osolené vodě uvaříme doměkka.
- Mrkev a celer očistíme, řapíky celeru omyjeme. Vše nakrájíme nadrobno, vmícháme do přecezeného vývaru a vaříme do poloměkka.
- Na závěr přidáme scezenou rýži a sekanou petrželku. Polévku dosolíme, opepříme a podáváme.
Rozpis na: 6 porcí
Doba přípravy: asi 140 minut
Tip: Najděte daší recepty na chutné vývary. Inspirujte se moderní kuchyní nebo vsaďte na českou klasiku.
Jaké maso je nejlepší na vývar?
Hlavní složkou chuti je maso. Proto je ideální drůbeží vývar připravovat z kostí, na kterých zbylo trochu masa (nebo více, to je na vás). Dobrou zprávou může být fakt, že právě tyto suroviny patří mezi nejlevnější suroviny z drůbeže, které můžete zakoupit. Dobrý vývar tak nemusí být vůbec finančně náročný.
- Korpus/skelet/kostra (po porcování kuřete). To představuje ideální poměr kostí, pojiva, zbytků masa.
- Krky. Tato levná surovina zaručí výbornou chuť vývaru v jeho plné síle.
- Křídla. I z křidélek připravíte výborný vývar, je na nich hodně kůže, obsahují kolagen.
- Běháky/pařátky. Ano, nožičky. Tohle chce trochu odvahy, ale znáte to: Kdo se bojí… Extrémně kolagenová ingredience (malé množství udělá velký efekt). Nezříkejte se „paprček“, pokud na ně u řezníka narazíte, zkuste to.
- Kousek masa (stehno, kousek hřbetu, odřezky). Nikdy není na škodu do vývaru přidat kousek čistého masa. Po uvaření jej nakrájíte a vložíte do hotové polévky.
Já kupuji celé kuře, ideálně od farmáře, v BIO kvalitě. To plně zužitkuji, z prsou udělám třeba řízky, nohy (paličky) upeču a zbude mi pěkně masem obalená kostra, ze které je vývar dokonalý. Nevíte, jak naporcovat kuře? My víme, naučte se to.
Jak udělat kvalitní vývar?
Alfa a omega jsou kosti, pojivové tkáně i maso. Kosti, a hlavně to, co je na nich a kolem nich, jsou plné kolagenu. Ano, té látky, kterou dnes často suplementujeme, abychom byli mladí, pevní, krásní... Při dlouhém, jemném varu se kolagen z chrupavek, šlach, kloubů a kůže mění na želatinu. Jak udělat hezký čirý kuřecí vývar, který nebude zakalený?
- Ingredience zalévejte studenou vodou. Nikdy vroucí!
- Vařte pomalu, jemně. Táhnutí vývaru je v tomto případě zásadní. Ideálním pomocníkem je pomalý hrnec.
- Koření nesmí přebít chuť masového vývaru. Méně je zde rozhodně více, i v počtu druhů koření. Vystačíte si s pepřem, novým kořením, bobkovým listem.
- Zelenina není nutná, dobrý je i čistě drůbeží vývar. Ale pokud máte chuť, stačí mrkev, celer, petržel.
- Cibuli hoďte do vody na začátku vaření neoloupanou. Zajistíte si tím hezkou barvu výsledného vývaru.
Co s vývarem?
Hotový vývar je skvělý základ pro širokou škálu pokrmů.
- Po scezení můžete vývar použít jako samostatnou polévku, do které přidáte krupičkové knedlíčky, zeleninu nebo drobné kousky masa. Zavařit můžete samozřejmě i těstoviny – ty vždy vařte zvlášť, nikdy ne přímo v polévce (zakalila by se).
- Pokud chcete polévku zjemnit, můžete přidat krémovou smetanu nebo trochu másla na závěr. To vytvoří trochu netypickou, lehce exotickou variantu vývaru.
- Pro silnější a výživnější variantu polévky přidejte do vývaru kroupy, rýži, pohanku nebo cizrnu. Zavařit lze i například couscous, bulgur nebo quinou.
- V případě, že máte rádi hustší vývary, stačí trochu mouky na zahuštění. Dělá se tak například klasický kaldoun, nejčastěji z husy.
- Vývar vždy samozřejmě můžete použít jako základ pro další pokrmy jako omáčky nebo různá zadělávaná masa.