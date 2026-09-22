Ingredience
- 4 plátky toastového chleba
- 1 ks pórek
- 100 g másla
- sůl a čerstvě mletý pepř dle chuti
- čerstvý tymián
- 100 g drůbežích jater
- 150 g šunky
- 4 ks vejce
- chilli
- 1 ks kuře
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 180 minut
Ingredience
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 180 minut
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