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Kuře s nádivkou z pórku, jater a šunky. Fotorecept krok za krokem

Petra Burgrová
  4:00
Kuře s pórkovou nádivkou a játry

Kuře s pórkovou nádivkou a játry | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Toastový chléb nakrájíme na kostičky.
Na sucho ho opečeme v troubě při 160 °C po dobu 20 minut, přesypeme do mísy a...
Pórek nakrájíme na menší kusy.
Orestujeme ho v pánvi na polovině másla.
17 fotografií
Kuře a nádivka patří k sobě, ale tentokrát do ní nepřidáme jen bylinky a pečivo. Opečený pórek, drůbeží játra a šunka jí dodají výraznější chuť, zatímco sníh z bílků ji udrží lehkou. Část nádivky můžeme upéct zvlášť ve formičkách, takže jí bude dost i pro ty, kteří si na kuřeti pochutnají nejvíc právě na ní. Přesný postup najdete ve fotogalerii.

Ingredience

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 180 minut

Toastový chléb nakrájíme na kostičky.
Na sucho ho opečeme v troubě při 160 °C po dobu 20 minut, přesypeme do mísy a necháme zchladnout.
Pórek nakrájíme na menší kusy.
Orestujeme ho v pánvi na polovině másla.
17 fotografií
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