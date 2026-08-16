Pokud vás při procházce napadne utrhnout si pár klasů domů, je velká šance, že sáhnete po krmné kukuřici. Ta tvoří naprostou většinu kukuřice pěstované v Česku. Zemědělci ji využívají jako krmivo pro dobytek nebo surovinu pro výrobu bioetanolu, zatímco sladká cukrová kukuřice určená k přímé konzumaci zabírá jen malou část ploch.
Cukrová kukuřice
Krmná kukuřice
Žaludek vám za ni nepoděkuje
Rozdíl poznáte už po prvním soustu. Zatímco cukrová kukuřice se sklízí ještě mladá, kdy obsahuje hodně cukru a je krásně šťavnatá, krmná dozrává mnohem déle. Má tvrdší zrna, vysoký obsah škrobu a výrazně méně cukru. Chuťově proto připomíná spíš moučnaté zrno než sladkou letní pochoutku.
Krmná kukuřice není jedovatá. Ale má tvrdší, škrobovitá zrna, která se hůře tráví, a u citlivějších lidí mohou způsobit nadýmání nebo bolesti břicha.
Nejde jen o zdraví, ale i o zákon
Z právního hlediska je situace jasná. Kukuřice na poli je majetkem zemědělce a její utržení bez jeho souhlasu může být posouzeno jako přestupek proti majetku. Jinými slovy, i pár klasů může být krádeží.
Pokud tedy dostanete chuť na kukuřici, vyplatí se zajít raději do obchodu nebo na farmářský trh. Dostanete sladkou cukrovou kukuřici, která je skutečně určená na talíř a ne do žlabu.