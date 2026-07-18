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Nemusíte kupovat drahé sady. Většině domácností stačí jen tři kvalitní nože

Ivana Vaňkátová
  5:00
Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni

Barevné nože, které rozzáří vaši kuchyni | foto: Archiv Ignaz Rosler

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6 fotografií
Kuchařský nůž, santoku, filetovací nebo zubatý na chleba? Nabídka kuchyňských nožů je sice obrovská, ale levné sady často obsahují mnoho zbytečných kusů. Většina odborníků se shoduje, že běžná česká domácnost plně využije jen několik základních typů a kvalitní ocel je mnohem důležitější než kvantita. Přinášíme přehled nejdůležitějších nožů, jejich specifických výhod i situací, kdy se vyplatí sáhnout po specializovaném nástroji pro konkrétní suroviny.

Mnoho profesionálních kuchařů tvrdí, že kdyby si mohli vybrat a nechat v kuchyni jen jediný nůž, sáhli by po kvalitním 20cm kuchařském noži. Ten totiž zvládne až 90 % veškeré práce a zastane většinu úkonů, na které při vaření narazíte. Pro stoprocentní komfort se však vyplatí sestavit si základní trojici.

Tři nože pro každou domácnost

Pokud chcete mít vaření pod kontrolou, zapomeňte na desítky nástrojů v bloku. Jako absolutní základ vám pro naprostou většinu situací postačí tito tři pomocníci:

  • Velký kuchařský nůž: Univerzální pracovní nástroj s typickou délkou čepele 20 centimetrů (případně od 18 do 26 cm). Používá se na krájení masa, zeleniny, ovoce, bylinek, sekání cibule i porcování větších surovin. Díky zakřivenému ostří umožňuje rychlý a plynulý kolébkový pohyb.
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  • Malý okrajovací nůž: Nůž s čepelí o délce 7 až 10 centimetrů. Velká čepel je při detailní práci neohrabaná, proto tento malý nůž nabízí vyšší kontrolu a bezpečnější manipulaci. Je ideální na loupání brambor, čištění zeleniny, odstraňování oček, vykrajování jadřinců nebo krájení jahod přímo v ruce.
  • Nůž na pečivo: Poznáte ho podle dlouhé zubaté čepele. Při krájení chleba či baget hladké ostří často klouže po tvrdé kůrce a mačká měkkou střídku. Zoubky naopak fungují jako malé pilky – zachytí kůrku, postupně ji rozříznou a střídku nestlačí. Tento nůž má navíc skvělé překvapivé využití: perfektně funguje i na krájení zralých rajčat, citrusů, melounů, ananasu nebo dortových korpusů.

Souboj titánů: Santoku versus evropský kuchařský nůž

To je dnes vůbec nejčastější dilema při nákupu. Pokud váháte, zda zvolit tradiční evropskou klasiku, nebo populární japonský styl, rozhodující je typ surovin, které nejčastěji zpracováváte.

Evropský kuchařský nůž

Má delší čepel a výrazně zakřivené ostří, které je ideální pro kolébkový styl krájení a rychlé sekání. Je robustnější a univerzálnější. Lépe zvládá velké kusy masa, doručuje sílu při porcování tvrdé zeleniny, jako je dýně či celer, a odpouští kuchařské chyby. Je skvělou první volbou pro běžnou českou kuchyni.

Japonský nůž Santoku

Název v překladu znamená „tři ctnosti“ nebo „tři použití“, což odkazuje na skvělou práci s masem, rybami a zeleninou. Má lehčí konstrukci, kratší čepel (obvykle 16 až 18 cm) a téměř rovné ostří, se kterým se nekroutí, ale seká pohybem shora dolů. Nabízí velmi přesné, čisté řezy, méně unavuje ruku a suroviny se na čepel díky specifickému tvaru méně lepí. Hodí se pro vegetariány, lidi, kteří hodně krájí zeleninu, a pro menší ruce.

Pokud si domů kupujete pouze jeden jediný univerzální nůž na všechno, odborníci doporučují spíše odolnější evropskou klasiku. Santoku je ideální alternativou pro milovníky lehčích nástrojů a precizního krájení zeleniny.

Jak často brousíte kuchyňské nože? A víte, jak nože skladovat, aby zůstaly...

Kdy se vyplatí speciální kuchyňský nůž

Jakmile máte základní trojici vyřešenou, můžete svou výbavu rozšířit o specialisty podle toho, jaké jídlo u vás doma na talíři dominuje:

  • Filetovací nůž: Ocení ho každý, kdo pravidelně připravuje čerstvé ryby. Dlouhá, úzká a především vysoce pružná čepel s velmi ostrým ostřím umožňuje snadno oddělit jemné filety, precizně odstranit kůži a vykostit například lososa s minimálními ztrátami masa.
  • Vykosťovací nůž: Má úzkou špičku a pevnou čepel, která se neohýbá. Umožňuje bezpečně obkroužit kost a čistě od ní oddělit maso. Je nepostradatelný pro zpracování drůbeže, vepřového masa či zvěřiny vcelku.
  • Sekáček: Masivní, těžký nůž s obdélníkovou čepelí pro skutečné masožravce. Používá se na hrubou práci – porcování žeber, oddělování kloubů a sekání kostí. V běžné domácnosti ho běžně nenajdete.
Krájení masa na zvláštním prkénku
  • Nakiri: Japonský specialista na zeleninu s širokou obdélníkovou čepelí a rovným ostřím. Zaručuje extrémně čistý řez bez poškození struktury zeleniny. Ideální pro vegetariány a milovníky asijské kuchyně.
  • Slicer, krájecí nůž: Dlouhá, úzká čepel navržená pro čisté plátkování pečení, šunky, roastbeefu nebo krůtího masa. Umožňuje jedním tahem vytvořit tenké, rovnoměrné plátky.
  • Nůž na sýry: Má v čepeli speciální otvory, které zabraňují přilepování sýrů. Je ideální pro milovníky měkkých i polotvrdých sýrů, jako je brie, camembert, gouda či ementál.

Jak o nože pečovat, aby vydržely desítky let

I ten nejlepší nůž ztratí své vlastnosti, pokud se o něj nebudete správně starat. Největším nepřítelem ostří je myčka nádobí – agresivní chemie a vysoká teplota výrazně zkracují životnost oceli a tupí ji. Nože proto vždy myjte ručně, okamžitě je otřete do sucha a nikdy je neskladujte volně v zásuvce, kde o sebe čepele narážejí a ničí se. Používejte dřevěné špalky, magnetické lišty nebo ochranná pouzdra.

Nezapomínejte ani na pravidelnou údržbu. Pokud se chcete dozvědět, jak udržet své nástroje v perfektní kondici, přečtěte si náš článek, jak správně nabrousit nůž pomocí ocílky či brousku. Správná péče a pravidelné ostření totiž prodlouží životnost vašich nožů o mnoho let.

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