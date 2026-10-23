Kuchyň po smažení páchne olejem? Trik s kořením pach přebije za 20 minut

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Tři druhy koření, jeden hrnec a překvapivý výsledek
Nedělní řízky jsou snědené, nádobí umyté, ale v kuchyni to pořád voní jako ve vývařovně. A někdy nestačí ani otevřené okno. Pach smaženého oleje se totiž může zachytit na záclonách, utěrkách nebo čalounění a připomínat poslední vaření ještě několik hodin.
Přitom existuje jednoduchý způsob, jak kuchyň po vaření znovu příjemně provonět. A nepotřebujete k tomu žádné drahé osvěžovače vzduchu ani vonné svíčky. Stačí postavit na sporák hrnec s vodou a přidat tři suroviny, které nejspíš máte doma. Bobkový list, skořici a hřebíček.
Na první pohled to vypadá spíš jako začátek receptu na nějakou podzimní specialitu. Jenže tentokrát nejde o jídlo.
Směs se nechá několik minut pomalu probublávat a postupně se z ní začne uvolňovat výrazná kořeněná vůně. Kuchyň tak může místo přepáleného tuku připomínat spíš přípravu svařeného vína nebo vánočního cukroví.
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Proč právě bobkový list, skořice a hřebíček?
Každá z těchto surovin přináší do směsi trochu jinou vůni.
Skořice je sladce kořeněná a mnoha lidem připomíná jablečný závin, perníčky nebo svařené víno. Hřebíček má intenzivnější, ostřejší aroma, které dobře známe například z kompotů nebo punče.
Koření, které nejen voní, ale i chutná
A pak je tu bobkový list. Ten si většina Čechů spojí především se svíčkovou, rajskou omáčkou nebo vývarem. Při zahřívání ale uvolňuje také své charakteristické bylinné aroma.
Za vůní koření stojí přirozeně se vyskytující aromatické látky. U skořice je to především cinnamaldehyd, který jí dodává typickou sladce kořeněnou vůni. Hřebíček zase obsahuje eugenol, látku odpovědnou za jeho výrazné aroma. U bobkového listu patří mezi významné vonné složky například 1,8-cineol.
Když se koření zahřívá ve vodě, část aromatických látek se postupně uvolňuje do okolního vzduchu. A právě v tom spočívá celý trik. Výrazná vůně koření může překrýt nepříjemný pach, který v kuchyni zůstal po smažení.
Jak připravit domácí vůni z koření za pár minut
Na přípravě není nic složitého. Nepotřebujete speciální přístroj ani žádné vonné oleje. Stačí obyčejný hrnec, voda a několik druhů koření.
Domácí směs na provonění kuchyně
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Léčivé koření má vůni Vánoc. Účinky skořice či badyánu vás ohromí
- 1 litr vody
- 5 až 6 bobkových listů
- 2 celé svitky skořice
- 6 až 8 hřebíčků
- volitelně několik plátků pomeranče nebo citronu
Postup:
- Do menšího hrnce nalijeme vodu a přidáme bobkový list, skořici a hřebíček.
- Směs přivedeme k varu a následně stáhneme teplotu, aby voda jen velmi mírně probublávala.
- Hrnec necháme odkrytý a směs zahříváme přibližně 15 až 20 minut. Průběžně kontrolujeme množství vody.
- Podle toho, jakou vůni máme rádi, můžeme přidat také několik plátků citrusů, které směsi dodají svěžejší nádech.
- Po uplynutí doby sporák vypneme a směs necháme bezpečně vychladnout.
Doba zahřívání: 15 až 20 minut
Tip: Navíc si směs můžete upravovat podle toho, co máte rádi. Pomeranč dodá citrusový nádech, jablko jemnější ovocnou vůni a badyán připomene vánoční pečení.
A pokud vám kombinace skořice, hřebíčku a ovoce připomíná něco dobrého k jídlu, není to náhoda. Stejné suroviny totiž najdete i v celé řadě oblíbených podzimních receptů.
Recept Tradiční jablečný kompot se skořicí a hřebíčkem
- 6 jablek s pevnou slupkou
- šťáva z 1 až 2 citronů
- 300 g cukru
- 2 celé svitky skořice
- 8 hřebíčků
- Jablka omyjeme, osušíme a zbavíme jádřinců. Nakrájíme je na měsíčky a ihned promícháme s citronovou šťávou, aby nezačala hnědnout.
- Nakrájená jablka vložíme do hrnce, zalijeme přibližně jedním litrem vody, přisypeme cukr a přidáme skořici s hřebíčkem.
- Směs pomalu zahříváme a jablka zhruba 7 minut mírně povaříme. Měla by být lehce průsvitná, ale stále dostatečně pevná, aby se nerozpadala.
- Horký kompot rozdělíme do čistých zavařovacích sklenic, uzavřeme a podle původního receptu sterilujeme při 90 °C přibližně 20 minut.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 50 minut
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