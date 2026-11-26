Které vánoční cukroví patří do lednice?
Do lednice patří především vánoční cukroví s rychle se kazícími krémovými náplněmi. Typicky jde o cukroví se smetanou, tvarohem, mascarpone, pudinkovým nebo vaječným krémem. Takové sladkosti je vhodné uchovávat při teplotě nejvýše 4 °C. Naopak běžné suché druhy, například vanilkové rohlíčky, pracny nebo perníčky bez čerstvé náplně, zpravidla chlazení nepotřebují.
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Lednice totiž není univerzálním řešením, jak cukroví udržet čerstvé. Suché sušenky v ní mohou ztrácet požadovanou konzistenci, při přenášení mezi chladem a teplem navíc hrozí srážení vlhkosti. U čokoládového cukroví mohou teplotní výkyvy ovlivnit i vzhled polevy. Vyplatí se proto rozdělit vánoční zásoby podle složení, nikoli všechno automaticky uložit do chladu.
Jak skladovat linecké, rohlíčky, perníčky a další druhy cukroví?
Největší rozdíl bývá mezi suchým a plněným cukrovím. Typickým příkladem je linecké. Klasická kolečka slepená hustým džemem obvykle nepotřebují lednici a mohou se rozležet na suchém, chladnějším místě. Pokud ale stejná kolečka naplníte čerstvým smetanovým, tvarohovým nebo pudinkovým krémem, je nutné změnit i způsob skladování.
|Druh cukroví
|Patří do lednice?
|Jak ho nejlépe skladovat
|Vanilkové rohlíčky
|Ne
|V suché uzavřené dóze, mimo teplo
|Linecké s hustým džemem
|Obvykle ne
|Na suchém a chladnějším místě
|Linecké s čerstvým krémem
|Ano
|V uzavřené krabičce do 4 °C
|Perníčky bez čerstvé náplně
|Ne
|V samostatné krabici nebo dóze
|Pracny a medvědí tlapky
|Ne
|V suché plechové dóze
|Sněhové pusinky a křupavé kokosky
|Ne
|Ve vzduchotěsném obalu a suchu
|Vosí hnízda s vaječným či čerstvým mléčným krémem
|Ano
|V lednici do 4 °C
|Košíčky s mascarpone nebo pudinkovým krémem
|Ano
|V uzavřené krabičce do 4 °C
|Cukroví pouze s čokoládovou polevou
|Obvykle ne
|Na suchém místě se stabilní teplotou
|Nepečené kuličky bez čerstvých náplní
|Podle receptu
|Záleží na množství vody a složení
Jak dlouho vydrží cukroví s krémem v lednici?
Co letos upéct?
Čtyři druhy cukroví, které nesmějí na Vánoce chybět.
Cukroví se smetanovou, tvarohovou nebo pudinkovou náplní vydrží v lednici při teplotě do 4 °C orientačně 3–4 dny. Záleží však na konkrétním složení krému a způsobu přípravy. Hotové cukroví uchovávejte v dobře uzavřené krabičce, aby neosychalo a nepřejímalo pachy z ostatních potravin. Pro lepší přehled si na krabičku napište datum přípravy.
Pozor také na máslové krémy. Pokud obsahují pudink, smetanu nebo jiné čerstvé náplně, uchovávejte cukroví v lednici. Některé máslové krémy s vysokým podílem cukru sice vydrží i při pokojové teplotě, záleží však na přesném složení.
Praktický tip: Ořechové skořápky, košíčky nebo linecké si můžete upéct s předstihem, ale krémem je naplňte až den či dva před podáváním.
Musí být v lednici i vosí hnízda a nepečené cukroví?
U vosích hnízd, známých také jako včelí úly, záleží na složení náplně. Pokud obsahují čerstvý mléčný nebo vaječný krém, patří do lednice. Pozor především na recepty se syrovými žloutky. Bezpečnější je použít pasterovaná vejce nebo připravit náplň bez syrových vajec. Samotné chlazení totiž případné salmonely nezničí.
Opatrní buďte také při přípravě nepečených kuliček. Pokud recept obsahuje běžnou syrovou mouku, raději ho upravte. Mouka může obsahovat škodlivé bakterie a bez tepelné úpravy není určena k přímé konzumaci. Vhodnější jsou například rozdrcené upečené piškoty.
Jak cukroví uložit, aby nezvlhlo ani neztvrdlo?
Nejdříve nechte upečené cukroví úplně vychladnout a případnou polevu zaschnout. Teprve potom ho uložte do krabic. Křupavé a měkké druhy nikdy neskladujte společně. Například sněhové pusinky by mohly natáhnout vlhkost z měkkých perníčků. Jednotlivé druhy proto rozdělte do samostatných nádob a křehké kousky proložte pečicím papírem.
Co když jsou perníčky příliš tvrdé? Do krabice k nim můžete na krátkou dobu vložit kousek čerstvého jablka nebo chleba. Položte ho na malý talířek nebo pečicí papír tak, aby se perníčků přímo nedotýkal. Každý den ho kontrolujte a jakmile perníčky změknou, vyjměte ho. Pokud by uvnitř zůstal příliš dlouho, zvýšená vlhkost by mohla podpořit tvorbu plísní.
Pozor také na skladování cukroví na balkoně. Přestože se může zdát jako ideální chladné místo, kolísání teplot a vlhkost mu nesvědčí. Pokud nemáte spíž, vyberte raději suchou, nepřetopenou místnost nebo skříňku mimo dosah radiátoru a přímého slunce.
Dá se vánoční cukroví zamrazit?
Ano, nejlépe se k mražení hodí suché cukroví bez náplně. Zamrazit můžete například upečená linecká kolečka, vanilkové rohlíčky nebo nenaplněné ořechové skořápky. Praktické je zamrazit také syrové těsto rozdělené na menší porce. Naopak cukroví s pudinkovým či smetanovým krémem se k mražení příliš nehodí, protože náplň může po rozmrazení změnit konzistenci.
Jak zamrazit cukroví, aby po rozmrazení chutnalo:
- Nechte ho zcela vychladnout. Do mrazáku nikdy neukládejte ještě teplé pečivo.
- Zabalte ho po menších dávkách. Použijte dobře uzavíratelnou nádobu vhodnou do mrazáku, jednotlivé vrstvy proložte pečicím papírem.
- Rozmrazujte pozvolna. Suché upečené cukroví nechte povolit při pokojové teplotě, zpravidla v obalu. Křupavé druhy potom vyjměte, aby zbytečně nenavlhly. Syrové těsto naopak nechte povolit v lednici, pokud recept neumožňuje pečení přímo z mrazáku.
Rychlá odpověď: Kam s vánočním cukrovím?
Dvoubarevné pracny Tradiční vánoční cukroví ve světlé i kakaové variantě
- 250 g hladké mouky
- 70 g moučkového cukru
- 2 hřebíčky
- 1,5 lžičky mleté skořice
- 50 g mletých lískových ořechů
- 225 g másla
- ½ lžíce holandského kakaa
- moučkový cukr smíchaný s vanilkovým cukrem na obalení
- Do mísy nasypeme hladkou mouku, moučkový cukr, rozdrcené hřebíčky, mletou skořici a lískové ořechy. Přidáme změklé máslo a ze všech surovin vypracujeme pevné, hladké těsto.
- Hotové těsto rozdělíme na dvě stejné poloviny. Do jedné zapracujeme holandské kakao, aby získala tmavší barvu. Obě části zabalíme zvlášť do potravinářské fólie a necháme v lednici odpočívat alespoň tři hodiny, ideálně do druhého dne.
- Odleželé těsto postupně odkrajujeme po menších kouscích a vtlačujeme do formiček na pracny. Naplněné formičky rozložíme na plech a vložíme do trouby předehřáté na 170 °C. Pečeme přibližně 12 minut.
- Upečené pracny necháme krátce zchladnout a ještě teplé je opatrně vyklepneme z formiček. Dokud jsou vlažné, obalíme je ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
- Hotové pracny necháme úplně vychladnout. Poté je uložíme do suché, dobře uzavíratelné dózy na chladnější místo. Lednice není potřeba.
Počet porcí: 40
Doba přípravy: přibližně 50 minut bez odležení těsta