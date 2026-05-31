Křupavé fazolky vs. nakládané cibulky: Souboj chutí a vítěze Masterchefa Romana Staši s moderátorkou Kristinou Kloubkovou

Klára Pěnkavová
  13:30
V třináctém díle se v kuchyni pořadu Ledničko, vyprávěj! potkali vítěz MasterChefa Roman Staša a moderátorka TV Nova Kristina Kloubková. Každý z nich sáhl po surovině, která pro něj znamená víc než jen běžnou ingredienci – Roman po nakládaných cibulkách, Kristina po zelených fazolkách. Jak souboj jejich jídel dopadl?
Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl | foto: TV Nova

Roman Staša a Přemek Forejt

Roman Staša vsadil na surovinu, kterou považuje za malý kuchyňský poklad – nakládané cibulky. V jeho pojetí se objevily v kombinaci s pražmou královskou, fazolkami a krémovým velouté. „Za mě je to surovina, která se dá dát úplně do všeho. Čerstvý chleba, máslo, trošičku soli a na to nakrájené nakládané cibulky. Tuhle kombinaci miluju,“ popsal během vaření.

Cibulky s Přemkem Forejtem využili nejen jako finální dochucení, ale i jako prvek, který propojuje celé jídlo – od jemné ryby až po výraznou omáčku. Výsledkem byl elegantní talíř s kombinací kyselosti, máslové jemnosti a bylinkové svěžesti.

Recept Pražma královská s fazolkami nakyselo, perlovými cibulkami a krémovým velouté

  • 1 pražma královská

Velouté

  • 200 ml bílého vína
  • 2 šalotky
  • 4 g estragonu
  • 200 ml vývaru
  • 200 ml smetany
  • 30 g ančoviček
  • 30 g kapar
  • 50 g spařených fazolek
  • 1 citron
  • pepř dle chuti
  • cukr krystal dle chuti
  • bylinky (petržel, pažitka, estragon)

Fazolky na kyselo

  • 100 g fazolek
  • 20 g másla
  • 60 g cibulek v nálevu
  • olivový olej
  • pepř a sůl dle chuti
  1. Šalotky nakrájené na větší kusy zpěníme na másle s estragonem, dvěma bobkovými listy a solí asi 2 minuty, aby trochu změkly.
  2. Zastříkneme bílým vínem, svaříme, přilijeme vývar, opět svaříme, nakonec zjemníme smetanou a scedíme.
  3. Citron nakrájíme na kolečka, vaříme cca 10–15 minut v cukrovém sirupu. Pak ho nakrájíme na kostičky a vmícháme do omáčky.
  4. Přidáme nadrobno pokrájené kapary, fazolky, ančovičky, petržel a dokyselíme lákem z cibulek.
  5. Fazolky zblanšírujeme v osolené horké vodě.
  6. Vyfiletujeme pražmu, prokrojíme kůži a dobře osušíme.
  7. Rybu přidržíme kůží naspod na rozpálené pánvi s olejem a necháme pomalu opékat, dokud kraje filetu nezezlátnou. Pak ji obrátíme, sundáme z pánve a necháme pár minut dojít.
  8. Pražmu podáváme s velouté a blanšírovanými fazolkami.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Kristina Kloubková: Fazolky jako rodinné dědictví

Kristina Kloubková přinesla do kuchyně Ledničko, vyprávěj! fazolky nakyselo, které pro ni nejsou jen receptem: „Fazolky na smetaně nakyselo miluju už od dětství ze školní jídelny. Vařila mi je maminka, babička, já je vařím své dceři a takhle se to doufám bude dědit dál. Já jsem rodinný recept trochu povýšila, moje maminka tam dávala zakysanou smetanu, já dávám šlehačku a vývar,“ popsala.

A společně s Honzou Punčochářem je posunula zase o úroveň výš – přidali špek, šalotky, balsamico i cibulky v nálevu. Druhým elementem byl obrácený šalotkový koláč, který dodal jídlu další level.

Recept Fazolky nakyselo a obrácený šalotkový koláč

  • 400-450 g šalotky
  • 60 g cibulek v nálevu
  • 200 g zelených fazolek
  • 50 g másla
  • 2-3 lžíce třtinového cukru
  • 60 ml balsamico octu
  • 1 lžíce octa
  • 1 plát máslového listového těsta
  • tymián, pepř a sůl dle chuti
  • petrželka a čerstvý tymián
  • 80 g brynzy
  • 100 g fazolek
  • 100 g špeku
  • 2 vejce
  1. Šalotky si nakrájíme na větší, stejně vysoké kusy a orestujeme je na pánvi vhodné do trouby na másle s cukrem z obou stran, aby zkaramelizovaly.
  2. Přidáme bílé víno, tymián a přepůlené cibulky, 2 minuty restujeme a pak odstavíme. Navrch dáme trochu studeného másla.
  3. Z listového těsta vykrojíme kruh, kterým přiklopíme pánev se šalotkovým základem, okraje zasuneme a těsto propícháme.
  4. Pečeme 22 minut na 175 °C.
  5. Po vyndání z trouby necháme cca 5 minut odležet, až pak opatrně vyklopíme.
  6. Koláč opálíme, navrch přidáme pokrájené cibulky a necháme chvilku vychladnout.
  7. Nakonec přidáme brynzu, lístky petrželky a čerstvý tymián.
  8. Vejce pokojové teploty pošírujeme ve vodě s octem (voda by měla být pod bodem varu).
  9. Z fazolek odkrojíme konce, ty povaříme cca 15 minut ve vývaru, pak rozmixujeme a scedíme.
  10. Špek nakrájíme na kostičky a orestujeme. Zalijeme vývarem z fazolek, krátce povaříme, okyselíme lákem a zjemníme smetanou.
  11. V osolené vodě 2–3 minuty spaříme fazolky a přidáme je do omáčky.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Těsný souboj, poctivé chutě

Třináctý díl ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny, které známe ze školních jídelen, mohou být hlavními hvězdami talíře. Řád červené ledničky si nakonec odnesli Přemek Forejt a Roman Staša, ale rozdíl byl minimální – rozhodlo pouhých šest hlasů.

A příště? Do kuchyně nastoupí gastro novinářka Darina Sieglová a zpěvák Richard Tesařík. Další díl slibuje úplně jinou energii i chuťový směr. Už příští neděli 7. 6. 2026 na obrazovkách televize Nova.

Křupavé fazolky vs. nakládané cibulky: Souboj chutí a vítěze Masterchefa Romana Staši s moderátorkou Kristinou Kloubkovou

