Křupavé fazolky vs. nakládané cibulky: Souboj chutí a vítěze Masterchefa Romana Staši s moderátorkou Kristinou Kloubkovou

Roman Staša a Přemek Forejt
Roman Staša vsadil na surovinu, kterou považuje za malý kuchyňský poklad – nakládané cibulky. V jeho pojetí se objevily v kombinaci s pražmou královskou, fazolkami a krémovým velouté. „Za mě je to surovina, která se dá dát úplně do všeho. Čerstvý chleba, máslo, trošičku soli a na to nakrájené nakládané cibulky. Tuhle kombinaci miluju,“ popsal během vaření.
Cibulky s Přemkem Forejtem využili nejen jako finální dochucení, ale i jako prvek, který propojuje celé jídlo – od jemné ryby až po výraznou omáčku. Výsledkem byl elegantní talíř s kombinací kyselosti, máslové jemnosti a bylinkové svěžesti.
Recept Pražma královská s fazolkami nakyselo, perlovými cibulkami a krémovým velouté
- 1 pražma královská
Velouté
- 200 ml bílého vína
- 2 šalotky
- 4 g estragonu
- 200 ml vývaru
- 200 ml smetany
- 30 g ančoviček
- 30 g kapar
- 50 g spařených fazolek
- 1 citron
- pepř dle chuti
- cukr krystal dle chuti
- bylinky (petržel, pažitka, estragon)
Fazolky na kyselo
- 100 g fazolek
- 20 g másla
- 60 g cibulek v nálevu
- olivový olej
- pepř a sůl dle chuti
- Šalotky nakrájené na větší kusy zpěníme na másle s estragonem, dvěma bobkovými listy a solí asi 2 minuty, aby trochu změkly.
- Zastříkneme bílým vínem, svaříme, přilijeme vývar, opět svaříme, nakonec zjemníme smetanou a scedíme.
- Citron nakrájíme na kolečka, vaříme cca 10–15 minut v cukrovém sirupu. Pak ho nakrájíme na kostičky a vmícháme do omáčky.
- Přidáme nadrobno pokrájené kapary, fazolky, ančovičky, petržel a dokyselíme lákem z cibulek.
- Fazolky zblanšírujeme v osolené horké vodě.
- Vyfiletujeme pražmu, prokrojíme kůži a dobře osušíme.
- Rybu přidržíme kůží naspod na rozpálené pánvi s olejem a necháme pomalu opékat, dokud kraje filetu nezezlátnou. Pak ji obrátíme, sundáme z pánve a necháme pár minut dojít.
- Pražmu podáváme s velouté a blanšírovanými fazolkami.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut
Kristina Kloubková: Fazolky jako rodinné dědictví
Kristina Kloubková přinesla do kuchyně Ledničko, vyprávěj! fazolky nakyselo, které pro ni nejsou jen receptem: „Fazolky na smetaně nakyselo miluju už od dětství ze školní jídelny. Vařila mi je maminka, babička, já je vařím své dceři a takhle se to doufám bude dědit dál. Já jsem rodinný recept trochu povýšila, moje maminka tam dávala zakysanou smetanu, já dávám šlehačku a vývar,“ popsala.
A společně s Honzou Punčochářem je posunula zase o úroveň výš – přidali špek, šalotky, balsamico i cibulky v nálevu. Druhým elementem byl obrácený šalotkový koláč, který dodal jídlu další level.
Recept Fazolky nakyselo a obrácený šalotkový koláč
- 400-450 g šalotky
- 60 g cibulek v nálevu
- 200 g zelených fazolek
- 50 g másla
- 2-3 lžíce třtinového cukru
- 60 ml balsamico octu
- 1 lžíce octa
- 1 plát máslového listového těsta
- tymián, pepř a sůl dle chuti
- petrželka a čerstvý tymián
- 80 g brynzy
- 100 g fazolek
- 100 g špeku
- 2 vejce
- Šalotky si nakrájíme na větší, stejně vysoké kusy a orestujeme je na pánvi vhodné do trouby na másle s cukrem z obou stran, aby zkaramelizovaly.
- Přidáme bílé víno, tymián a přepůlené cibulky, 2 minuty restujeme a pak odstavíme. Navrch dáme trochu studeného másla.
- Z listového těsta vykrojíme kruh, kterým přiklopíme pánev se šalotkovým základem, okraje zasuneme a těsto propícháme.
- Pečeme 22 minut na 175 °C.
- Po vyndání z trouby necháme cca 5 minut odležet, až pak opatrně vyklopíme.
- Koláč opálíme, navrch přidáme pokrájené cibulky a necháme chvilku vychladnout.
- Nakonec přidáme brynzu, lístky petrželky a čerstvý tymián.
- Vejce pokojové teploty pošírujeme ve vodě s octem (voda by měla být pod bodem varu).
- Z fazolek odkrojíme konce, ty povaříme cca 15 minut ve vývaru, pak rozmixujeme a scedíme.
- Špek nakrájíme na kostičky a orestujeme. Zalijeme vývarem z fazolek, krátce povaříme, okyselíme lákem a zjemníme smetanou.
- V osolené vodě 2–3 minuty spaříme fazolky a přidáme je do omáčky.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut
Těsný souboj, poctivé chutě
Třináctý díl ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny, které známe ze školních jídelen, mohou být hlavními hvězdami talíře. Řád červené ledničky si nakonec odnesli Přemek Forejt a Roman Staša, ale rozdíl byl minimální – rozhodlo pouhých šest hlasů.
A příště? Do kuchyně nastoupí gastro novinářka Darina Sieglová a zpěvák Richard Tesařík. Další díl slibuje úplně jinou energii i chuťový směr. Už příští neděli 7. 6. 2026 na obrazovkách televize Nova.
