Bramboráky na plechu: Snadný recept z trouby, který zvládne každý

Obsah
Co vše patří do bramboráků
České bramboráky jsou typicky ochucené česnekem a majoránkou, ale jiné varianty se někdy podávají i se sladkými přísadami nebo omáčkami. Původně se připravovaly jen z nastrouhaných brambor, mouky a koření. Později se přidávala i cibule, česnek nebo uzené maso. Pečení na plechu je moderní varianta, která zjednodušuje přípravu a zároveň minimalizuje množství použitého oleje.
Základní suroviny do bramboráků: brambory, mouka, česnek, majoránka, cibule, sůl, pepř, vejce, uzené maso (volitelné).
Kolik vajec dát do bramboráků
Na bramboráky se obvykle přidává 1 až 4 vejce na 1 kg brambor. Množství závisí na receptu a na tom, jak moc chcete těsto spojit.
Vajíčka slouží jako pojivo, ale hlavní práci odvádí škrob z brambor. Ideální je přidávat vejce postupně až poté, co přidáte česnek, majoránku, sůl, kmín, mouku, mléko, a uvidíte tak výslednou konzistenci těsta.
|Množství brambor
|Množství vajec
|Důvod/poznámka
|Mouka
|Mlék
|1 kg brambor
|2 vejce
|Standardní množství pro běžnou konzistenci a strukturu knedlíků
|~100 g
|Množství podle potřeby
|1 kg brambor
|2-3 vejce
|Používá se, když jsou brambory méně škrobové nebo chcete jemnější těsto
|-
|Někdy přidat pro zjemnění těsta
|1 kg brambor
|4 vejce
|Používá se při tužším těstě, nebo pokud brambory mají nízký obsah škrobu
|100 g
|Mléko pro zředění těsta
|700 g brambor
|1 vejce
|Pro menší množství brambor, těsto může být hustší a více držet tvar
|100 g
|Množství podle potřeby
Tabulka vysvětluje, jak se mění poměry surovin v závislosti na typu brambor a požadované konzistenci těsta.
Jak ochutit bramborák
- Bramborák na plechu s uzeným – do těsta přidáme nakrájené kostičky uzeného masa, které bramboráku zvýrazní chuť.
- Zdravý bramborák na plechu se zelím – kysané zelí jemně nasekáme a vmícháme do těsta. Nebo ho můžeme krátce podusit s cibulí a podávat na již upečeném bramboráku s plátky uzeného masa.
- Bezlepkový bramborák na plechu bez mouky – mouku můžeme nahradit bramborovým škrobem, kukuřičnou nebo pohankovou moukou.
- Kynutý bramborák na plechu – do základní směsi přidáme trochu droždí a necháme těsto krátce kynout. Výsledný bramborák bude nadýchanější a s jemnější strukturou.
- Bramborák na plechu z vařených brambor – použijeme-li uvařené a rozmačkané brambory místo syrových, těsto bude kompaktnější a rychleji se spojí. Tato varianta je ideální, pokud máte brambory z předchozího dne a chcete ušetřit čas.
- Bramborák na plechu se sýrem – nastrouhaný tvrdý sýr vmícháme těsně před pečením nebo ho můžeme nasypat navrch. Oblíbené jsou i variace s olomouckými syrečky nebo hermelínem.
- Bramborák na plechu se zeleninou – do těsta můžeme přidat nastrouhanou mrkev, cuketu nebo jemně nakrájený pórek.
Základní recept Bramborák na plechu
- 1 cibule
- 3 stroužky česneku
- 700 g brambor
- 2 lžíce majoránky
- 100 ml mléka
- 2 vejce
- 2 lžíce hladké mouky
- 2 snítky tymiánu
- 1 lžička kmínu
- sůl a pepř
- 2 lžíce rostlinného oleje
- Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno.
- Brambory nastrouháme na hrubém struhadle a vymačkáme z nich všechnu přebytečnou šťávu, tu vylijeme.
- Přidáme majoránku, mléko, vejce, mouku a dochutíme snítky tymiánu, kmínem, solí a pepřem. Vše smícháme dohromady.
- Těsto necháme chvíli odpočinout, znovu promícháme a případně zahustíme trochou mouky.
- Plech vymažeme olejem, dáme na něj těsto, lehce uhladíme a pečeme v předehřáté troubě při 220 °C 15 minut. Poté teplotu stáhneme na 200 °C a dopékáme dalších zhruba 10 minut dozlatova.
- Upečený bramborák necháme krátce odpočinout, poté nakrájíme na kousky a podávat můžeme třeba s nakládanou zeleninou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 40 minut
Co dát do bramboráků, aby byly křupavé
Brambory dobře vymačkejte, aby v těstě bylo co nejméně tekutiny.
- Na plech dejte jen tenkou vrstvu těsta.
- Použijte pečicí papír a lehce ho potřete olejem.
- Před dopečením můžete vrch posypat trochou strouhanky nebo sýra.