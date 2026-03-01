Bramboráky na plechu: Snadný recept z trouby, který zvládne každý

Klára Pěnkavová
  4:30
Máte chuť na bramborák a nechcete stát dlouho u plotny? Ušetřete čas a vyhněte se prskajícímu oleji – připravte si bramborák na plechu. Upečete ho jednoduše v troubě. A díky našim tipům bude i křupavý, sytý a zachutná celé vaší rodině.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co vše patří do bramboráků

České bramboráky jsou typicky ochucené česnekem a majoránkou, ale jiné varianty se někdy podávají i se sladkými přísadami nebo omáčkami. Původně se připravovaly jen z nastrouhaných brambor, mouky a koření. Později se přidávala i cibule, česnek nebo uzené maso. Pečení na plechu je moderní varianta, která zjednodušuje přípravu a zároveň minimalizuje množství použitého oleje.

Základní suroviny do bramboráků: brambory, mouka, česnek, majoránka, cibule, sůl, pepř, vejce, uzené maso (volitelné).

Bramborák s uzeným

Bramborák s uzeným

Recept

Střední

60 min

Hlavní přísadou bramboráků jsou brambory, vejce a mléko.

Kolik vajec dát do bramboráků

Na bramboráky se obvykle přidává 1 až 4 vejce na 1 kg brambor. Množství závisí na receptu a na tom, jak moc chcete těsto spojit.

Vajíčka slouží jako pojivo, ale hlavní práci odvádí škrob z brambor. Ideální je přidávat vejce postupně až poté, co přidáte česnek, majoránku, sůl, kmín, mouku, mléko, a uvidíte tak výslednou konzistenci těsta.

Množství bramborMnožství vajecDůvod/poznámkaMoukaMlék
1 kg brambor2 vejceStandardní množství pro běžnou konzistenci a strukturu knedlíků~100 gMnožství podle potřeby
1 kg brambor2-3 vejcePoužívá se, když jsou brambory méně škrobové nebo chcete jemnější těsto-Někdy přidat pro zjemnění těsta
1 kg brambor4 vejcePoužívá se při tužším těstě, nebo pokud brambory mají nízký obsah škrobu100 gMléko pro zředění těsta
700 g brambor1 vejcePro menší množství brambor, těsto může být hustší a více držet tvar100 gMnožství podle potřeby

Tabulka vysvětluje, jak se mění poměry surovin v závislosti na typu brambor a požadované konzistenci těsta.

Brambory v těstě můžeme doplnit třeba mrkví, nebo cuketou.

Jak ochutit bramborák

  • Bramborák na plechu s uzeným – do těsta přidáme nakrájené kostičky uzeného masa, které bramboráku zvýrazní chuť.
  • Zdravý bramborák na plechu se zelím – kysané zelí jemně nasekáme a vmícháme do těsta. Nebo ho můžeme krátce podusit s cibulí a podávat na již upečeném bramboráku s plátky uzeného masa.
  • Bezlepkový bramborák na plechu bez mouky – mouku můžeme nahradit bramborovým škrobem, kukuřičnou nebo pohankovou moukou.
  • Kynutý bramborák na plechu – do základní směsi přidáme trochu droždí a necháme těsto krátce kynout. Výsledný bramborák bude nadýchanější a s jemnější strukturou.
  • Bramborák na plechu z vařených brambor – použijeme-li uvařené a rozmačkané brambory místo syrových, těsto bude kompaktnější a rychleji se spojí. Tato varianta je ideální, pokud máte brambory z předchozího dne a chcete ušetřit čas.
  • Bramborák na plechu se sýrem – nastrouhaný tvrdý sýr vmícháme těsně před pečením nebo ho můžeme nasypat navrch. Oblíbené jsou i variace s olomouckými syrečky nebo hermelínem.
  • Bramborák na plechu se zeleninou – do těsta můžeme přidat nastrouhanou mrkev, cuketu nebo jemně nakrájený pórek.
Bramboráky

Bramboráky

Recept

Střední

45 min

Brambory nastrouháme na struhadle a pořádně pak vymačkáme přebytečnou tekutinu.

Základní recept Bramborák na plechu

    • 1 cibule
    • 3 stroužky česneku
    • 700 g brambor
    • 2 lžíce majoránky
    • 100 ml mléka
    • 2 vejce
    • 2 lžíce hladké mouky
    • 2 snítky tymiánu
    • 1 lžička kmínu
    • sůl a pepř
    • 2 lžíce rostlinného oleje
    1. Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno.
    2. Brambory nastrouháme na hrubém struhadle a vymačkáme z nich všechnu přebytečnou šťávu, tu vylijeme.
    3. Přidáme majoránku, mléko, vejce, mouku a dochutíme snítky tymiánu, kmínem, solí a pepřem. Vše smícháme dohromady.
    4. Těsto necháme chvíli odpočinout, znovu promícháme a případně zahustíme trochou mouky.
    5. Plech vymažeme olejem, dáme na něj těsto, lehce uhladíme a pečeme v předehřáté troubě při 220 °C 15 minut. Poté teplotu stáhneme na 200 °C a dopékáme dalších zhruba 10 minut dozlatova.
    6. Upečený bramborák necháme krátce odpočinout, poté nakrájíme na kousky a podávat můžeme třeba s nakládanou zeleninou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 40 minut

Bramborák s uzeným a zelím

Bramborák s uzeným a zelím

Recept

Střední

80 min
Křupavé bramboráky se zelným salátem

Křupavé bramboráky se zelným salátem

Recept

Lehké

40 min

Co dát do bramboráků, aby byly křupavé

Brambory dobře vymačkejte, aby v těstě bylo co nejméně tekutiny.

  • Na plech dejte jen tenkou vrstvu těsta.
  • Použijte pečicí papír a lehce ho potřete olejem.
  • Před dopečením můžete vrch posypat trochou strouhanky nebo sýra.
Bramborák s houbami, mangoldem a vejci

Bramborák s houbami, mangoldem a vejci

Recept

Střední

50 min
