Na co je dobrý křen
Ve středověku se křen nepoužíval jen jako pochutina, ale byl považován za všelék. Věřilo se, že žvýkání kousku křenu pomáhá při bolestech zubů, a obklady z nastrouhaného křenu se přikládaly na revmatické klouby pro jejich prohřátí a tlumení bolesti.
Křen je nabitý vitamínem C, draslíkem, vápníkem a hořčíkem. Obsahuje silné sirné sloučeniny, které fungují jako přírodní antibiotika. Je vynikající při:
- Nachlazení a rýmě: Uvolňuje dýchací cesty a pomáhá při odkašlávání.
- Podpoře trávení: Stimuluje produkci žaludečních šťáv a pomáhá při zpracování tučných jídel.
- Detoxikaci: Podporuje činnost jater a ledvin.
Jak poznat kvalitní křen
V obchodě hledejte kořeny, které jsou:
- Pevné a tvrdé: Nesmí být měkké nebo svraštělé.
- Bez známek plísně: I malé flíčky mohou znamenat, že kořen uvnitř není v pořádku.
- Světlá barva: Křen by měl mít krémovou až bělavou barvu. Pokud začne hnědnout, ztrácí svou sílu.
Křen vyhání nemoc z těla. Český ženšen, který najdete v každé kuchyni
Proč při strouhání pláčeme
Podobně jako cibule, i křen obsahuje těkavé látky izothiokyanáty, které se uvolňují při narušení buněk kořene. Když ho začneme strouhat, tyto látky se vypaří do vzduchu a podráždí sliznice v nose a očích.
Tip: pokud chcete při strouhání křenu méně plakat, dejte kořen na hodinu do mrazáku. Chlad zpomalí uvolňování těchto dráždivých plynů.
Kolik křenu denně
Doporučuje se maximálně jedna polévková lžíce čerstvého strouhaného křenu denně. Více by mohlo dráždit sliznice trávicího traktu. Pokud nejste zvyklí, začněte na čajové lžičce.
Kdy nejíst křen
I přes jeho sílu existují případy, kdy je lepší se mu vyhnout:
- Při žaludečních vředech nebo gastritidě (může dráždit sliznici).
- Při onemocnění ledvin.
- Malé děti by se mu měly spíše vyhýbat kvůli jeho pálivosti.
Jak jíst a spotřebovat křen
Nejlepší je konzumovat jej čerstvě nastrouhaný, protože tepelnou úpravou bohužel ztrácí svou typickou sílu i část cenných vitamínů. V kuchyni z něj můžete připravit například klasickou křenovou omáčku, vejmrdu, která se skvěle hodí k masu, nejrůznější pomazánky nebo ho můžete přidat pro říz do kyselého zelí.
Křen je navíc výjimečným doplňkem mnoha pokrmů, neboť skvěle ladí s uzeným masem, vařeným hovězím, rybami, červenou řepou, vejci či vlašskými ořechy.
Jak udržet křen čerstvý
Pokud si koupíte velký kořen, nenechávejte ho jen tak v lednici, jinak ztratí vlhkost a sílu. Je třeba zajistit dostatečnou vlhkost. Zabalte ho do navlhčené papírové utěrky a dejte do mikrotenového sáčku nebo uzavíratelné nádoby. V lednici tak vydrží čerstvý i několik týdnů.
Jak pěstovat a sázet křen
Křen je velmi nenáročný. Sází se pomocí tzv. křenových řízků (kousky kořene o délce cca 20–30 cm). Ty se šikmo zapíchnou do hluboce zkypřené půdy. Má rád vlhčí, hlubokou a humózní půdu. Jakmile ho na zahradě máte, tam pravděpodobně zůstane navždy, protože i malý kousek kořene v zemi dokáže znovu vyklíčit.
Tradiční křenová omáčka s uzeným masem a smetanou – Poctivý recept jako od babičky
Lehké
45 min
Proč se říká „pivo jako křen“
Toto úsloví se používá pro pivo, které je řízné, čerstvé a má správný „šmak“. Křen je svou povahou velmi řízný, štiplavý a osvěžující, přesně takové vlastnosti by mělo mít kvalitní pivo, které vás „probere“.
Křen vs. Wasabi
Mnoho lidí si myslí, že v sushi restauracích jedí pravé wasabi. V 99 % případů jde ale o obarvený křen s hořčičným aroma. Pravé japonské wasabi je extrémně drahé a náročné na pěstování.
Recept Křenová omáčka s pečeným uzeným masem
- 700 g uzené krkovice
- sádlo na vymazání
- 1 ks cibule
- 2 lžičky kmínu
Na omáčku
- 500 ml uzeného vývaru
- 500 ml mléka
- 1 lžička cukru
- 3 lžíce hladké mouky
- 150 ml 33% smetany ke šlehání
- 4 lžíce křenu
- sůl a pepř dle chuti
- 1 lžíce másla
- Maso vložíme do pekáčku vymazaného sádlem, přidáme oloupanou cibuli rozkrájenou na osminky a posypeme kmínem. Nesolíme, uzené maso je slané dost.
- Podlijeme vodou, zakryjeme a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 35 minut. Odkryjeme a ještě 10 minut dopékáme. Pak necháme zakryté odpočinout.
- Na křenovou omáčku smícháme vývar a mléko. Přidáme lžičku cukru a přivedeme k varu. Hladkou mouku rozšleháme ve smetaně, směs vlijeme do vývaru a krátce cca 15 minut povaříme. Poté vmícháme nastrouhaný křen a ještě krátce prohřejeme. Dochutíme solí, pepřem, máslem.
- Pečenou uzenou krkovici nakrájíme na plátky, podlijeme křenovou omáčkou a podáváme například s fazolovými lusky a máslovými bramborami.
Počet porcí: 4 porce
Doba příprvy: 70 minut
Recept Vepřové řízky plněné křenem
- 100 g másla
- sůl a pepř dle chuti
- 50 g čerstvého křenu
- 15 g pažitky (+ na posypání)
- 800 g vepřové kýty
- hladká mouka na obalování
- rozšlehané vejce na obalování
- strouhanka na obalování
- olej na smažení
- čerstvé oregano
- Máslo utřeme dohladka, osolíme, opeříme, přidáme nastrouhaný křen a nakrájenou pažitku. Vše promícháme, vytvarujeme váleček, který zabalíme do potravinářské fólie a dáme do chladničky ztuhnout.
- Kýtu nakrájíme na plátky, do kterých uděláme opatrně nožem úzké kapsy, které naplníme připraveným máslem, nakrájeným na 4 díly. Kapsy spojíme párátky, osolíme a obalíme v klasickém trojobalu.
- Smažíme v rozpáleném oleji na mírném ohni z obou stran, z každé asi 8-10 minut. Po osmažení necháme řízky okapat na papírovém ubrousku a podáváme je například s bramborou kaší, posypané nasekanou pažitkou a oreganem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
Recept Pomazánka z červené řepy s křenem
- 3 střední uvařené řepy
- 2 ks jablka
- 3 lžíce čerstvého křenu
- 250 g polotučného tvarohu (kostka)
- sůl a pepř dle chuti
- citronová šťáva
- nasekaná petrželka
- Řepy, jedno oloupané jablko a křen nastrouháme na jemném struhadle. Pokud nemáme čerstvý křen můžeme použít naložený strouhaný křen.
- Ke křenové směsi důkladně přimícháme tvaroh, sůl, pepř, citronovou šťávu a nasekanou petrželku. Promíchanou směs ochutnáme a dle potřeby dochutíme citronem, solí a případně křenem.
- Housky rozkrojíme a namažeme na ně připravenou pomazánku. Dozdobíme kousky nakrájeného jablka a posypeme nastrouhaným křenem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
