V 99 % případů nemáte v sushi restauraci wasabi, ale tuhle obarvenou surovinu

Petra Burgrová
  4:20
Křen selský (Armoracia rusticana) není jen tradiční příloha k masu. Díky obsahu sirných sloučenin funguje jako efektivní přírodní antibiotikum, které ulevuje při nachlazení a stimuluje trávicí procesy. Vzhledem k jeho vysoké dráždivosti je však nutné dodržovat střídmost. Jaké je bezpečné dávkování a proč byste měli vědět, kdy s konzumací křenu raději přestat?

Z nastrouhaného kořene křenu lze vyrobit bělicí pleťové tonikum. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Na co je dobrý křen

Ve středověku se křen nepoužíval jen jako pochutina, ale byl považován za všelék. Věřilo se, že žvýkání kousku křenu pomáhá při bolestech zubů, a obklady z nastrouhaného křenu se přikládaly na revmatické klouby pro jejich prohřátí a tlumení bolesti.

Křen je nabitý vitamínem C, draslíkem, vápníkem a hořčíkem. Obsahuje silné sirné sloučeniny, které fungují jako přírodní antibiotika. Je vynikající při:

  • Nachlazení a rýmě: Uvolňuje dýchací cesty a pomáhá při odkašlávání.
  • Podpoře trávení: Stimuluje produkci žaludečních šťáv a pomáhá při zpracování tučných jídel.
  • Detoxikaci: Podporuje činnost jater a ledvin.
Slané pečivo s křenovou pěnou

Slané pečivo s křenovou pěnou

Recept

Střední

30 min

Křen

Jak poznat kvalitní křen

V obchodě hledejte kořeny, které jsou:

  • Pevné a tvrdé: Nesmí být měkké nebo svraštělé.
  • Bez známek plísně: I malé flíčky mohou znamenat, že kořen uvnitř není v pořádku.
  • Světlá barva: Křen by měl mít krémovou až bělavou barvu. Pokud začne hnědnout, ztrácí svou sílu.

Křen vyhání nemoc z těla. Český ženšen, který najdete v každé kuchyni

Proč při strouhání pláčeme

Podobně jako cibule, i křen obsahuje těkavé látky izothiokyanáty, které se uvolňují při narušení buněk kořene. Když ho začneme strouhat, tyto látky se vypaří do vzduchu a podráždí sliznice v nose a očích.

Tip: pokud chcete při strouhání křenu méně plakat, dejte kořen na hodinu do mrazáku. Chlad zpomalí uvolňování těchto dráždivých plynů.

Kořen křenu má antibakteriální a protiplísňové účinky. Zahřívá a povzbuzuje krevní oběh. Díky vysokému obsahu vitaminu C vás po nemoci doslova postaví na nohy.

Kolik křenu denně

Doporučuje se maximálně jedna polévková lžíce čerstvého strouhaného křenu denně. Více by mohlo dráždit sliznice trávicího traktu. Pokud nejste zvyklí, začněte na čajové lžičce.

Okurky s křenem

Okurky s křenem

Recept

Lehké

60 min

Kdy nejíst křen

I přes jeho sílu existují případy, kdy je lepší se mu vyhnout:

  • Při žaludečních vředech nebo gastritidě (může dráždit sliznici).
  • Při onemocnění ledvin.
  • Malé děti by se mu měly spíše vyhýbat kvůli jeho pálivosti.

Bez křenové omáčky a hořčice by ani ta nejlepší šunková klobása nebyla ono...

Jak jíst a spotřebovat křen

Nejlepší je konzumovat jej čerstvě nastrouhaný, protože tepelnou úpravou bohužel ztrácí svou typickou sílu i část cenných vitamínů. V kuchyni z něj můžete připravit například klasickou křenovou omáčku, vejmrdu, která se skvěle hodí k masu, nejrůznější pomazánky nebo ho můžete přidat pro říz do kyselého zelí.

Křen je navíc výjimečným doplňkem mnoha pokrmů, neboť skvěle ladí s uzeným masem, vařeným hovězím, rybami, červenou řepou, vejci či vlašskými ořechy.

Hovězí křenový řízek s kapustou

Hovězí křenový řízek s kapustou

Recept

Střední

40 min

Jak udržet křen čerstvý

Pokud si koupíte velký kořen, nenechávejte ho jen tak v lednici, jinak ztratí vlhkost a sílu. Je třeba zajistit dostatečnou vlhkost. Zabalte ho do navlhčené papírové utěrky a dejte do mikrotenového sáčku nebo uzavíratelné nádoby. V lednici tak vydrží čerstvý i několik týdnů.

Vepřové závitky s jablky a křenem

Vepřové závitky s jablky a křenem

Recept

Střední

60 min

Čerstvý křen je samozřejmě nejsilnější. I proto je ideální mít ho přímo na zahradě, nebo se po něm zkuste podívat na farmářských trzích.

Jak pěstovat a sázet křen

Křen je velmi nenáročný. Sází se pomocí tzv. křenových řízků (kousky kořene o délce cca 20–30 cm). Ty se šikmo zapíchnou do hluboce zkypřené půdy. Má rád vlhčí, hlubokou a humózní půdu. Jakmile ho na zahradě máte, tam pravděpodobně zůstane navždy, protože i malý kousek kořene v zemi dokáže znovu vyklíčit.

Křenová omáčka s uzeným masem

Tradiční křenová omáčka s uzeným masem a smetanou – Poctivý recept jako od babičky

Recept

Lehké

45 min

Proč se říká „pivo jako křen“

Toto úsloví se používá pro pivo, které je řízné, čerstvé a má správný „šmak“. Křen je svou povahou velmi řízný, štiplavý a osvěžující, přesně takové vlastnosti by mělo mít kvalitní pivo, které vás „probere“.

Křenová majonéza s kuřecími stripsy

Křenová majonéza s kuřecími stripsy

Recept

Střední

30 min

Někde v rohu zahrádku na křen určitě kousek místa najdete. Budete pak mít k dispozici i čerstvé listy, které jsou skvělé do salátů i na obklady ulevující revmatikům.

Křen vs. Wasabi

Mnoho lidí si myslí, že v sushi restauracích jedí pravé wasabi. V 99 % případů jde ale o obarvený křen s hořčičným aroma. Pravé japonské wasabi je extrémně drahé a náročné na pěstování.

Křenová omáčka s pečeným uzeným masem

Recept Křenová omáčka s pečeným uzeným masem

  • 700 g uzené krkovice
  • sádlo na vymazání
  • 1 ks cibule
  • 2 lžičky kmínu

Na omáčku

  • 500 ml uzeného vývaru
  • 500 ml mléka
  • 1 lžička cukru
  • 3 lžíce hladké mouky
  • 150 ml 33% smetany ke šlehání
  • 4 lžíce křenu
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 lžíce másla
  1. Maso vložíme do pekáčku vymazaného sádlem, přidáme oloupanou cibuli rozkrájenou na osminky a posypeme kmínem. Nesolíme, uzené maso je slané dost.
  2. Podlijeme vodou, zakryjeme a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 35 minut. Odkryjeme a ještě 10 minut dopékáme. Pak necháme zakryté odpočinout.
  3. Na křenovou omáčku smícháme vývar a mléko. Přidáme lžičku cukru a přivedeme k varu. Hladkou mouku rozšleháme ve smetaně, směs vlijeme do vývaru a krátce cca 15 minut povaříme. Poté vmícháme nastrouhaný křen a ještě krátce prohřejeme. Dochutíme solí, pepřem, máslem.
  4. Pečenou uzenou krkovici nakrájíme na plátky, podlijeme křenovou omáčkou a podáváme například s fazolovými lusky a máslovými bramborami.

Počet porcí: 4 porce
Doba příprvy: 70 minut

Vepřové řízky plněné křenem

Recept Vepřové řízky plněné křenem

  • 100 g másla
  • sůl a pepř dle chuti
  • 50 g čerstvého křenu
  • 15 g pažitky (+ na posypání)
  • 800 g vepřové kýty
  • hladká mouka na obalování
  • rozšlehané vejce na obalování
  • strouhanka na obalování
  • olej na smažení
  • čerstvé oregano
  1. Máslo utřeme dohladka, osolíme, opeříme, přidáme nastrouhaný křen a nakrájenou pažitku. Vše promícháme, vytvarujeme váleček, který zabalíme do potravinářské fólie a dáme do chladničky ztuhnout.
  2. Kýtu nakrájíme na plátky, do kterých uděláme opatrně nožem úzké kapsy, které naplníme připraveným máslem, nakrájeným na 4 díly. Kapsy spojíme párátky, osolíme a obalíme v klasickém trojobalu.
  3. Smažíme v rozpáleném oleji na mírném ohni z obou stran, z každé asi 8-10 minut. Po osmažení necháme řízky okapat na papírovém ubrousku a podáváme je například s bramborou kaší, posypané nasekanou pažitkou a oreganem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Pomazánka z červené řepy s křenem

Recept Pomazánka z červené řepy s křenem

  • 3 střední uvařené řepy
  • 2 ks jablka
  • 3 lžíce čerstvého křenu
  • 250 g polotučného tvarohu (kostka)
  • sůl a pepř dle chuti
  • citronová šťáva
  • nasekaná petrželka
  1. Řepy, jedno oloupané jablko a křen nastrouháme na jemném struhadle. Pokud nemáme čerstvý křen můžeme použít naložený strouhaný křen.
  2. Ke křenové směsi důkladně přimícháme tvaroh, sůl, pepř, citronovou šťávu a nasekanou petrželku. Promíchanou směs ochutnáme a dle potřeby dochutíme citronem, solí a případně křenem.
  3. Housky rozkrojíme a namažeme na ně připravenou pomazánku. Dozdobíme kousky nakrájeného jablka a posypeme nastrouhaným křenem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Plněná vejce

Plněná vajíčka s křenem a tvarohem – Pikantní jednohubky na sváteční stůl

Recept

Střední

25 min

Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu
Vstoupit do diskuse
Témata: Křen selský

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

V 99 % případů nemáte v sushi restauraci wasabi, ale tuhle obarvenou surovinu

Z nastrouhaného kořene křenu lze vyrobit bělicí pleťové tonikum.

Křen selský (Armoracia rusticana) není jen tradiční příloha k masu. Díky obsahu sirných sloučenin funguje jako efektivní přírodní antibiotikum, které ulevuje při nachlazení a stimuluje trávicí...

3. května 2026  4:20

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

3. května 2026

Pravý domácí katův šleh s pečenými bramborami: Recept na pikantní směs z pánve

Katův šleh
Recept

Střední

40 min

Katův šleh patří mezi stálice české kuchyně, které potěší milovníky výrazných a ostrých chutí....

Netradiční rebarborová omáčka ke grilovanému masu: Recept s vanilkou a vínem

Rebarborová omáčka k masu
Recept

Lehké

30 min

Rebarbora nepatří jen do koláčů. Její přirozená kyselost v kombinaci s karamelizovaným cukrem a...

Pravé domácí churros s čokoládou: Recept na křupavou španělskou specialitu

Churros s čokoládovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Dopřejte si chuť slunného Španělska přímo u vás doma. Tyto dozlatova smažené tyčinky z odpalovaného...

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

celulitida

Celulitida na zadku, stehnech i břiše trápí většinu žen bez ohledu na váhu. Dobrá zpráva je, že správné jídlo může viditelně zlepšit stav vaší pokožky během pár týdnů.

2. května 2026

Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Domácí sirup.

Jaro je tu! Schovejte si ho na později: Vyrobte si domácí sirup z toho, co rozkvetlá příroda nabízí. Síla, chuť a vůně jara v tekuté podobě. Ideální na domácí limonádu, jako lék i do dezertů či...

2. května 2026  4:30

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

2. května 2026

Nejlepší kynutý jahodový koláč s drobenkou: Tradiční recept od babiček

Kynutý koláč s jahodami a drobenkou
Recept

Střední

50 min

Tento recept sází na poctivý kvásek a žloutky, díky kterým je těsto krásně vláčné, lehké a vydrží...

Poctivý domácí slepičí vývar s ručně krájenými nudlemi: Recept na silnou polévku

Slepičí vývar se zeleninou a domácími nudlemi
Recept

Střední

180 min

Silný slepičí vývar je právem považován za všelék a základ rodinného oběda. Tajemství jeho hluboké...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rychlá smažená rýže se slaninou a vejcem: Recept na bleskovou večeři z pánve

Smažená rýže
Recept

Lehké

30 min

Smažená rýže je ideální volbou pro dny, kdy potřebujete připravit syté jídlo během pár minut. Tato...

Zapomeňte na tradiční líbání! Třešňové květy radši proměňte v limonádu, která chutná jako první máj

Domácí limonády! Perfektní pro letní dny. Jednou může být i limonáda z květů...

Byl první máj, byl lásky čas, hrdliččin hlas zval… Kam? Na sirup z květů třešní. Tradičně se 1. května líbáme pod třešní, to každý známe, já jsem ale zjistila, že z krásného něžného jarního kvítku...

1. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.