Obsah
Jak to funguje
Hlavní vychytávka spočívá v tom, že k instantnímu koření přidáte vaječný žloutek a majonézu, které po zalití horkou vodou z nudlí vytvoří krémovou omáčku. Nakonec už jen přidáte nudle a skvělá večeře je hotová do 15 minut. Důležité je ale také správné provedení – právě technika rozhoduje o tom, jestli vznikne krémová polévka, nebo sražené vejce.
Na co si dát pozor
Nejčastější chybou je příliš rychlé přilití horké vody. V takovém případě se vejce srazí a místo jemné polévky vzniknou kousky připomínající míchaná vajíčka. Proto je důležité postupovat pomalu a směs stále míchat. Pomůže také použít vejce pokojové teploty, lépe se spojí a sníží se riziko sražení.
Jak nudle ještě vylepšit
Základní recept můžete snadno upravit podle chuti. Pro pikantnější variantu přidejte chilli omáčku nebo srirachu. Pokud chcete hlubší chuť, hodí se pár kapek sójové omáčky nebo miso pasta. Pro svěžest můžete doplnit špenát, pak choi nebo kukuřici. Velmi oblíbené je také přidání vařeného vejce, sezamových semínek nebo plátků masa do hotové polévky.
Recept Ramen z instantních nudlí
- 1 balení instantních nudlí
- 1 žloutek (ideálně pokojové teploty)
- 1 lžíce majonézy
- 1 stroužek česneku (volitelné)
- jarní cibulka na ozdobu
- voda na vaření
- Nejprve si připravíme misku, do které rozklepneme žloutek, přidáme majonézu a koření z balíčku. Pokud chceme výraznější chuť, přidáme i prolisovaný česnek. Vše důkladně promícháme, aby vznikla hladká směs.
- Mezitím si v hrnci uvaříme nudle podle návodu. Jakmile jsou hotové, začneme postupně přilévat horkou vodu z nudlí do připravené směsi a neustále mícháme, aby se vejce nesrazilo a směs se krásně zahustila.
- Poté přidáme uvařené nudle do misky a vše společně promícháme, aby se chutě spojily.
- Nakonec nakrájíme jarní cibulku, kterou nudle posypeme, a můžeme ihned podávat.
Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 15 minut
