Co jsou kramfleky? Jednoduché zimní jídlo, které zasytí a vyjde na pár korun

Klára Pěnkavová
  8:00
Víte, co jsou to kramfleky? Toto rychlé a jednoduché jídlo, které připomíná bramboráky, jsem donedávna také neznala. A byla to velká chyba! Přidejte se ke mně a připravte si je rovnou ve třech variantách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Co jsou to kramfleky?

Kramfleky jsou tradiční české bramborové placky, které jsou velmi podobné bramborákům. Jejich vznik je spojen s rozšířením brambor v českých zemích po 18. století, kdy se staly základní potravinou chudších rodin. Placky byly levné, rychlé a dokázaly nasytit celou rodinu – jejich příprava byla jednoduchá. Stačily nastrouhané brambory, vejce, mouka a trochu soli.

Pokud pocházíte z východních Čech, zejména z Náchodska, název kramfleky vás asi nepřekvapí, protože právě odtud tento pokrm pochází. Podobné placky se ale objevují i v jiných regionech, jen se jim říká třeba cmunda, vošouchy nebo sejkory.

Dnes se kramfleky podávají jak na slano – například s kyselým zelím, česnekem nebo opečenou cibulkou – tak na sladko, s cukrem, skořicí, povidly nebo tvarohem. Pojďme si je teď společně připravit.

Kramfleky jsou bramboráky především z oblasti Náchodska

Tradiční kramfleky

  • 500 g brambor
  • 1 vejce
  • 3 lžíce hladké mouky
  • sůl, pepř, česnek podle chuti
  • olej na smažení

Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Vložíme je do mísy, přidáme vejce, mouku, sůl, pepř a prolisovaný česnek a vše důkladně promícháme. Vznikne hustší těsto, které drží tvar, ale zůstává lehce vlhké. Pokud by bylo příliš řídké, přisypeme ještě trochu mouky.

Na pánvi rozehřejeme olej nebo sádlo. Pomocí lžíce tvoříme z těsta menší placky, které na středním plameni opékáme zhruba 3–5 minut z každé strany dozlatova. Hotové kramfleky necháme krátce okapat na papírové utěrce, aby se zbavily přebytečného tuku, a podáváme ještě teplé.

Kramfleky se zelím a škvarečky

  • 200 g kysaného zelí
  • vepřový bůček s kůží
  • 1 menší cibule
  • sůl a pepř na dochucení
  • lžička kmínu (volitelně)

Kramfleky připravíme stejným způsobem podle základního receptu.

Bůček nakrájíme na malé kostky (cca 1 × 1 cm) a opečeme je velmi pozvolna na středním plameni. Jak se z bůčku postupně uvolňuje tuk, škvarky se zbarvují dozlatova. Pravidelně mícháme, aby se nespálily. Jakmile jsou křupavé, vyjmeme je a necháme okapat na papírové utěrce.

Cibuli oloupeme a nakrájíme na měsíčky. Přidáme ji na malé množství tuku z vypečených škvarků, osolíme špetkou soli a za stálého míchání restujeme 5–10 minut, dokud nezměkne a nezíská zlatavou barvu.

Kysané zelí, pokud je příliš kyselé, jemně propláchneme, slijeme a dochutíme solí, pepřem a případně trochou kmínu.

Kramfleky servírujeme horké, na talíř přidáme kysané zelí a placky posypeme opečenou cibulkou a škvarky. Takto připravené kramfleky jsou ideální jako vydatný oběd nebo večeře.

Kramfleky se dají připravit také na sladko.

Sladké kramfleky s povidly

  • 500 g švestek nebo jiného vhodného ovoce
    • 2 až 3 lžíce cukru (dle chuti a sladkosti ovoce)
    • 1/2 lžičky skořice (volitelné)
    • citronová šťáva
  • 200 g tvarohu
    • 1 až 2 lžičky cukru
    • vanilka nebo lžička citronové šťávy
    • skořicový cukr
    • čerstvé ovoce

Kramfleky připravíme stejným způsobem podle základního receptu.

Domácí povidla připravíme tak, že švestky (nebo jiné ovoce) povaříme doměkka, poté je rozmixujeme a podle chuti dosladíme cukrem. Přidat můžeme také skořici a citronovou šťávu. Tvarohovou náplň připravíme smícháním tvarohu s cukrem a vanilkou, případně s trochou citronové šťávy.

Sladké kramfleky podáváme teplé, potřeme je domácími povidly nebo tvarohovou náplní a případně posypeme skořicovým cukrem či doplníme čerstvým ovocem. Jsou ideální jako víkendová snídaně.

