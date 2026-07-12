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Krabička s barevnými bonbóny, nebo skutečný dort? Tenhle neobvyklý dezert už ochutnáte i v Česku

Natálie Brabcová
  5:20

Vypadají jako barevná sladkost z dětského světa. Ve skutečnosti se pod vrstvou posypu skrývá dort. | foto: instagramový účet: @bluebellscakery

Na první pohled vypadají jako krabička plná barevných bonbonů nebo dětská hračka. Stačí ale zabořit lžičku a pod vrstvou křupavých kuliček se objeví dort. Dot cakes se staly virálním hitem sociálních sítí. Sladký trend, který zaujal milovníky dezertů po celém světě, už dorazil i do českých kaváren.

Virální dort s barevnými kuličkami

Stačí vzít lžičku a prolomit vrstvu barevných kuliček. Právě tenhle křupavý moment je důvodem, proč dot cakes zaplavily TikTok a Instagram. Na první pohled vypadají jako obří cukrovinka, uvnitř se ale skrývá klasický dort s krémem.

Za trendem stojí americká pekárna The Dotcakes z New Yorku, která vytvořila své jednoporcové Dotcups. Malé dorty v kelímku potažené drobnými kulatými posypy zaujaly hlavně svým neobvyklým vzhledem a momentem překvapení při prvním zakrojení.

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Dort, který mate oči. Zvenku barevné kuličky, uvnitř klasický sladký dezert.

Z TikToku do českých kaváren

Právě kontrast mezi vzhledem a chutí je hlavní kouzlo dot cakes. Zvenku tvrdší vrstva barevných kuliček ukrývá měkký korpus, krém a někdy i další vrstvy uvnitř. Na videích lidé často zachycují okamžik, kdy lžičkou prolomí křupavou vrstvu posypu. A právě tento „uspokojivý“ moment pomohl dezertu k milionům zhlédnutí.

Trend už nezůstal jen za oceánem. Barevné dot cakes se začaly objevovat i v českém prostředí. Jedním z míst, kde na ně lidé mohou narazit, je pražská kavárna Cafe Chloe Praha.

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Dort, který místo klasické polevy zdobí tisíce drobných barevných kuliček.

Recept Domácí dot cakes

Na dot cake není potřeba žádné speciální cukrářské vybavení. Základem je jednoduchý piškotový korpus, krém a barevné cukrové kuličky, které vytvoří typickou křupavou vrstvu.

Na korpus

  • 3 vejce
  • 100 g cukru
  • 120 ml oleje
  • 150 ml mléka
  • 250 g hladké mouky
  • 1 sáček kypřicího prášku do pečiva

Na krém

  • 100 ml smetany ke šlehání
  • 120 g mascarpone
  • 50 g změklého másla
  • trochu vanilkového extraktu
  • 2 lžíce moučkového cukru

Na dokončení

  • barevné cukrové posypy typu nonpareils
  • sklenička nebo kelímek na vrstvení
  1. Připravíme korpus. Vejce vyšleháme s cukrem a olejem do pěny. Přidáme mléko a postupně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme na plech a pečeme přibližně 25 až 30 minut při 180 °C.
  2. Připravíme krém. Smetanu vyšleháme do tuha a spojíme ji s mascarpone, máslem, vanilkovým extraktem a moučkovým cukrem.
  3. Poskládáme dezert. Z vychladlého korpusu vykrojíme pomocí skleničky kolečka. Do nádoby vložíme vrstvu těsta, přidáme krém a vrstvy opakujeme podle velikosti skleničky. Nakonec potřeme vršek krémem a celý dezert ponoříme do barevných posypů.

Počet porcí: 4 skleničky (250 ml)
Doba přípravy: 60 minut

Domácí krtkův dort s jahodami a banány

Domácí krtkův dort s jahodami: Recept na fitness verzi s tvarohem a banány

Recept

Střední

75 min
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