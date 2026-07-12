Virální dort s barevnými kuličkami
Stačí vzít lžičku a prolomit vrstvu barevných kuliček. Právě tenhle křupavý moment je důvodem, proč dot cakes zaplavily TikTok a Instagram. Na první pohled vypadají jako obří cukrovinka, uvnitř se ale skrývá klasický dort s krémem.
Za trendem stojí americká pekárna The Dotcakes z New Yorku, která vytvořila své jednoporcové Dotcups. Malé dorty v kelímku potažené drobnými kulatými posypy zaujaly hlavně svým neobvyklým vzhledem a momentem překvapení při prvním zakrojení.
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Z TikToku do českých kaváren
Právě kontrast mezi vzhledem a chutí je hlavní kouzlo dot cakes. Zvenku tvrdší vrstva barevných kuliček ukrývá měkký korpus, krém a někdy i další vrstvy uvnitř. Na videích lidé často zachycují okamžik, kdy lžičkou prolomí křupavou vrstvu posypu. A právě tento „uspokojivý“ moment pomohl dezertu k milionům zhlédnutí.
Trend už nezůstal jen za oceánem. Barevné dot cakes se začaly objevovat i v českém prostředí. Jedním z míst, kde na ně lidé mohou narazit, je pražská kavárna Cafe Chloe Praha.
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Recept Domácí dot cakes
Na dot cake není potřeba žádné speciální cukrářské vybavení. Základem je jednoduchý piškotový korpus, krém a barevné cukrové kuličky, které vytvoří typickou křupavou vrstvu.
Na korpus
- 3 vejce
- 100 g cukru
- 120 ml oleje
- 150 ml mléka
- 250 g hladké mouky
- 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
Na krém
- 100 ml smetany ke šlehání
- 120 g mascarpone
- 50 g změklého másla
- trochu vanilkového extraktu
- 2 lžíce moučkového cukru
Na dokončení
- barevné cukrové posypy typu nonpareils
- sklenička nebo kelímek na vrstvení
- Připravíme korpus. Vejce vyšleháme s cukrem a olejem do pěny. Přidáme mléko a postupně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme na plech a pečeme přibližně 25 až 30 minut při 180 °C.
- Připravíme krém. Smetanu vyšleháme do tuha a spojíme ji s mascarpone, máslem, vanilkovým extraktem a moučkovým cukrem.
- Poskládáme dezert. Z vychladlého korpusu vykrojíme pomocí skleničky kolečka. Do nádoby vložíme vrstvu těsta, přidáme krém a vrstvy opakujeme podle velikosti skleničky. Nakonec potřeme vršek krémem a celý dezert ponoříme do barevných posypů.
Počet porcí: 4 skleničky (250 ml)
Doba přípravy: 60 minut