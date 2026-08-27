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Košíky do ruky? Po deštích se objevila první nadějná místa na houby

Natálie Brabcová
  4:40

Po deštích se v Česku objevují první místa s lepšími podmínkami pro růst hub. | foto: Mykologický klub Slavkovský les

Po týdnech, kdy se houbaři z lesa často vraceli s prázdným košíkem, přichází alespoň malá naděje. Déšť z minulých dnů zlepšil podmínky a na mapě Českého hydrometeorologického ústavu se objevují první oblasti, kde je šance na růst hub vyšší. Na pořádné houbařské žně si ale nejspíš ještě počkáme.

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Letošní léto houbařům příliš nepřálo

Češi jsou národem houbařů a plný košík pro ně rozhodně není žádná maličkost. Podle údajů Ministerstva zemědělství Češi v roce 2024 nasbírali přibližně 21,3 tisíce tun hub.

Houby teď nikde v Česku nerostou, pomůže jen další déšť, říká mykolog

Letošní léto je ale zatím úplně jiný příběh. Dlouhotrvající sucho a vysoké teploty vytvořily na většině území velmi špatné podmínky pro tvorbu plodnic a houby prakticky nerostly. Ještě 11. srpna označil mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti situaci za jednu z nejhorších za poslední roky.

Ani ke konci srpna zatím nemá smysl čekat plné košíky po celé republice. „V principu můžeme říct, že plošně po celé České republice houby momentálně nerostou a nejsou,“ popsal 24. srpna pro ČTK mykolog Jan Borovička. Naději podle něj představují především srážky z předchozího týdne.

Na takový úlovek se letos těší mnoho z nás.

Na mapě se objevila první nadějná místa

Úplně beznadějně už ale mapa ČHMÚ nevypadá. Zatímco na velké části republiky zůstává pravděpodobnost růstu hub nízká nebo velmi nízká, místy se objevují oblasti se střední až vysokou pravděpodobností.

Zelená barva na mapě neznamená, že na daném místě určitě najdete košík hřibů. ČHMÚ totiž neukazuje skutečné nálezy, ale pravděpodobnost růstu podle aktuálních podmínek. Zohledňuje především nasycení půdy za posledních 30 dní a průměrné teploty za poslední týden.

Podle vyhodnocení z 24. srpna vycházely nejlépe Jeseníky, kde se objevily i menší oblasti s vysokou pravděpodobností růstu hub. Lepší podmínky byly také v Blanském lese na jihu Čech, v jižní části Orlických hor a v oblastech západně a jižně od Ostravy.

Mapa se ale průběžně mění podle srážek a teplot, takže před cestou do lesa se vyplatí podívat přímo na aktuální stav.

Podle mapy ČHMÚ jsou 25. srpna nejlepší podmínky pro růst hub hlavně na severu Česka a v Jeseníkách. | foto: ČHMÚ

Po dešti houby nevyskočí přes noc

Kdo po vydatném dešti vyrazí do lesa hned druhý den, může být zklamaný. Houby totiž obvykle potřebují čas.

ČHMÚ uvádí, že růstu hub obecně prospívají vydatnější srážky následované teplým, nikoli však horkým počasím. Největší růst často přichází přibližně deset dní po vydatném dešti. Právě konec srpna a začátek září tak mohou ukázat, zda se letošní nepovedená houbařská sezona alespoň částečně vzpamatuje.

Hřiby si mohou dát ještě načas

Ani když se houby začnou objevovat, nemusí to hned znamenat záplavu praváků, kovářů nebo kozáků.

Na srážky mohou rychleji reagovat takzvané saprotrofní houby, které získávají živiny z odumřelé organické hmoty. Mezi prvními by se tak mohly objevit například žampiony, bedly, špičky nebo pýchavky.

Hřibovité houby žijící v symbióze s kořeny stromů mohou nastoupit později. Po dlouhém suchu totiž může trvat déle, než se podhoubí znovu dostane do kondice.

Pozor na hřiby: Některé musíte vařit 20 minut, jinak riskujete

První houby už na déšť zareagovaly

Že srážky skutečně mohou situaci změnit, ukázal například nález ve Znojmě. Botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea objevil 21. srpna v tamním Jubilejním parku hřib medotrpký.

Pro houbaře ovšem nejde o úlovek do kuchyně, tento druh není jedlý. Zajímavý je hlavně jako signál, že některé houby už na přísun vláhy začaly reagovat. Výhodou městského parku byla pravidelná závlaha, díky které půda nevyschla tolik jako v okolní krajině.

Hřib medotrpký je nejedlý hlavně kvůli výrazně hořké chuti. Poznáte ho podle světlého klobouku, žlutých rourek a dužniny, která po poranění nebo rozkrojení výrazně modrá.

Kde má teď hledání největší smysl

Pokud se nechcete spoléhat jen na mapu, vyplatí se přemýšlet hlavně nad tím, kde zůstala půda během horkého léta nejvlhčí.

Radomír Němec doporučuje zaměřit pozornost například na okolí potoků, řek a nádrží. Větší šanci mohou mít také obecně trvale vlhčí místa, zavlažované lokality nebo výše položené oblasti.

Neznamená to samozřejmě, že u každého potoka čeká pravák. Po letošním dlouhém suchu mohou být velké rozdíly i mezi dvěma lesy vzdálenými jen několik kilometrů.

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