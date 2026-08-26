Proč se dává kornout do školy
Kornout má dětem osladit a zpříjemnit velký životní krok, zmírnit obavy z neznámého prostředí a zároveň zdůraznit, že první školní den je výjimečná a slavnostní událost.
Pokud se vám myšlenka malé pozornosti pro prvňáčka líbí, nemusíte přitom shánět tradiční půlmetrový papírový kužel. Význam dárku je především symbolický – má dítěti udělat radost a připomenout mu, že začíná novou životní etapu.
Dobře poslouží například menší látkový nebo papírový dárkový sáček, který dítě později využije na přezůvky či jiné drobnosti. Jednoduchý kornout si také můžete vyrobit doma z tvrdšího papíru a nechat dítě, aby si ho samo pomalovalo nebo polepilo.
Další možností je dekorativní krabička nebo tematický balíček „pro prvňáčka“. Do něj můžete poskládat několik drobností, které dítě během školního roku opravdu využije.
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Fotorecept: Babiččina švestková povidla z trouby krok za krokem
Co vložit dovnitř sladkosti, pastelky i zdravější mlsání
Tradiční kornout se ne nadarmo označuje jako Zuckertüte neboli „cukrový kornout“. Sladkosti do něj historicky patří a čokoládka nebo pár bonbonů do něj zkrátka patří.
Nemusí jich ale být kilo. K sladkostem můžete přidat pastelky, omalovánky, hezkou gumu, ořezávátko, samolepky, záložku do knihy nebo malou hračku či talisman do penálu.
Pokud nechcete dítěti připravovat velkou zásobu cukrovinek, zařaďte sušené ovoce nebo oříšky. Přidat můžete také müsli tyčinku, oblíbené ovoce nebo třeba domácí sušenku.
Univerzální správná náplň neexistuje. Důležité je především to, co má rádo vaše dítě a co sami považujete za vhodné a rozumné.
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Co přinést paní učitelce
A co paní učitelka? Ani tady neexistuje povinnost něco nosit. Pokud ale chcete první školní den doprovodit malou pozorností, držte se jednoduchého pravidla: dárek by měl být spíše drobný, použitelný a osobní než drahý a okázalý.
Klasikou zůstává jedna květina nebo malá kytička. Místo ní ale můžete zvolit také dobrý čaj, malou lahev domácího sirupu, bylinku v květináči nebo domácí marmeládu.
Do přípravy dárku navíc můžete zapojit i dítě. Může nakreslit jednoduchý obrázek, napsat nebo nadiktovat krátké „Těším se do školy“ a takový vzkaz pak přilepit třeba na skleničku domácí marmelády nebo granoly.
Recepty Na první školní den
- Domácí čokoládové sušenky s ořechy a mandlemi
- Poctivý meruňkový džem s karamelem a skořicí
- Malinovo-třešňová marmeláda
- Bezový sirup
- Křupavý rakytníkový sirup s citronem
- Pravá domácí čokoláda s ořechy a sušeným ovocem
- Umělecká domácí čokoláda s mramorováním a květy
- Křupavá domácí granola s čokoládou a ovocem
- Domácí müsli tyčinky s banánem
- Linecká slepovaná srdíčka
- Malá čokoládová srdíčka
Kdy je lepší nepřinést nic
A teď možná nejdůležitější uklidnění pro všechny rodiče, kteří zatím žádný kornout, kytici ani dárek nemají: nemusíte přinést vůbec nic.
V mnoha školách se na první školní den žádné dárky učitelům nenosí a nic tím nezkazíte. Dárek ani kornout by se neměly měnit ve společenskou povinnost nebo soutěž o to, kdo přinese něco většího. Pro dítě je první školní den sám o sobě dost velkým zážitkem.
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