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Kornout do školy už není povinnost: Čím ho nahradit pro dítě i učitelku

Zuzana Vacková
  4:00
Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024)

Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Upečte domácí sušenky. Několik kousků zabalte do průhledného sáčku a přidejte...
Darujte domácí marmeládu. Malou skleničku opatřete vlastním štítkem nebo...
Připravte učitelčin elixír klidu. Domácí bezový, mátový nebo ovocný sirup...
Připravte domácí čokoládu. Nemusíte kupovat drahou bonboniéru – stačí...
11 fotografií
První školní den je velká událost pro dítě i rodiče. Aktovka je připravená, slavnostní oblečení vybrané, ale pár dní před nástupem do školy se může objevit další otázka: Má mít prvňáček také velký kornout plný sladkostí? A sluší se něco přinést paní učitelce? Odpověď není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Zvyklosti se totiž liší nejen region od regionu a školu od školy, ale také rodinu od rodiny.

Proč se dává kornout do školy

Kornout má dětem osladit a zpříjemnit velký životní krok, zmírnit obavy z neznámého prostředí a zároveň zdůraznit, že první školní den je výjimečná a slavnostní událost.

Pokud se vám myšlenka malé pozornosti pro prvňáčka líbí, nemusíte přitom shánět tradiční půlmetrový papírový kužel. Význam dárku je především symbolický – má dítěti udělat radost a připomenout mu, že začíná novou životní etapu.

Dobře poslouží například menší látkový nebo papírový dárkový sáček, který dítě později využije na přezůvky či jiné drobnosti. Jednoduchý kornout si také můžete vyrobit doma z tvrdšího papíru a nechat dítě, aby si ho samo pomalovalo nebo polepilo.

Další možností je dekorativní krabička nebo tematický balíček „pro prvňáčka“. Do něj můžete poskládat několik drobností, které dítě během školního roku opravdu využije.

Fotorecept: Babiččina švestková povidla z trouby krok za krokem

Nechte dítě klidně papír pomalovat a pak do něj vložte pár drobností.

Co vložit dovnitř sladkosti, pastelky i zdravější mlsání

Tradiční kornout se ne nadarmo označuje jako Zuckertüte neboli „cukrový kornout“. Sladkosti do něj historicky patří a čokoládka nebo pár bonbonů do něj zkrátka patří.

Nemusí jich ale být kilo. K sladkostem můžete přidat pastelky, omalovánky, hezkou gumu, ořezávátko, samolepky, záložku do knihy nebo malou hračku či talisman do penálu.

Pokud nechcete dítěti připravovat velkou zásobu cukrovinek, zařaďte sušené ovoce nebo oříšky. Přidat můžete také müsli tyčinku, oblíbené ovoce nebo třeba domácí sušenku.

Univerzální správná náplň neexistuje. Důležité je především to, co má rádo vaše dítě a co sami považujete za vhodné a rozumné.

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Co přinést paní učitelce

A co paní učitelka? Ani tady neexistuje povinnost něco nosit. Pokud ale chcete první školní den doprovodit malou pozorností, držte se jednoduchého pravidla: dárek by měl být spíše drobný, použitelný a osobní než drahý a okázalý.

Klasikou zůstává jedna květina nebo malá kytička. Místo ní ale můžete zvolit také dobrý čaj, malou lahev domácího sirupu, bylinku v květináči nebo domácí marmeládu.

Upečte domácí sušenky. Několik kousků zabalte do průhledného sáčku a přidejte cedulku nebo krátký vzkaz, který dítě samo nakreslí či napíše.
Darujte domácí marmeládu. Malou skleničku opatřete vlastním štítkem nebo krátkým vzkazem, který dítě samo napíše či nakreslí.
Připravte učitelčin elixír klidu. Domácí bezový, mátový nebo ovocný sirup doplňte vlastní etiketou, kterou dítě samo napíše nebo nakreslí.
Připravte domácí čokoládu. Nemusíte kupovat drahou bonboniéru – stačí jednoduchá čokoláda doplněná vlastními ingrediencemi.
11 fotografií

Do přípravy dárku navíc můžete zapojit i dítě. Může nakreslit jednoduchý obrázek, napsat nebo nadiktovat krátké „Těším se do školy“ a takový vzkaz pak přilepit třeba na skleničku domácí marmelády nebo granoly.

Sušenky s granolou

Recepty Na první školní den

Linecké sušenky mohou skvěle nahradit klasickou bonboniéru.

Kdy je lepší nepřinést nic

A teď možná nejdůležitější uklidnění pro všechny rodiče, kteří zatím žádný kornout, kytici ani dárek nemají: nemusíte přinést vůbec nic.

V mnoha školách se na první školní den žádné dárky učitelům nenosí a nic tím nezkazíte. Dárek ani kornout by se neměly měnit ve společenskou povinnost nebo soutěž o to, kdo přinese něco většího. Pro dítě je první školní den sám o sobě dost velkým zážitkem.

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