Kopřiva jako jarní superpotravina: 5 receptů, které z plevele udělají večeři

Tereza Hrabinová
  4:00
Kopřiva dvoudomá má u většiny lidí pověst nepříjemné rostliny, která při neopatrném doteku pálí. Ve skutečnosti ale patří mezi nejcennější jarní byliny. V české kuchyni má dlouhou tradici, objevuje se v polévkách, nádivkách i omáčkách. S příchodem Velikonoc se mladé kopřivy znovu vracejí na talíře jako sezónní surovina nabitá vitaminy a minerály.

Pálí, když se jich dotknete, ale léčí, pokud využijete všechny jejich benefity, které nabízejí. | foto: Shutterstock

Obsah

Na co je dobrá kopřiva

Nejčastěji se využívají mladé jarní listy, které mají podobné nutriční složení jako listová zelenina, například špenát nebo kapusta.

Obsahují především vitamin C, vitamin A (ve formě beta-karotenu), vitamin K a vitamin E. Z minerálních látek je v kopřivě významné zejména železo, vápník, hořčík a draslík. Rostlina zároveň poskytuje vlákninu a malé množství rostlinných bílkovin.

Mladé listy mají velmi nízkou energetickou hodnotu – přibližně 40 kcal na 100 gramů. Právě proto se kopřivy často objevují v jarním jídelníčku, kdy lidé po zimě hledají lehčí a čerstvé suroviny.

Kopřiva má v lidovém léčitelství dlouhou tradici. Používá se například ve formě čaje nebo tinktur, protože bývá spojována s podporou metabolismu a vylučování.

Mladé kopřivy na jaře pomohou s alergií, ekzémem, artritidou i únavou

Kopřivy a velikonoční tradice

Na českém venkově se kopřivy tradičně sbíraly právě na jaře. Nejčastěji končily ve velikonoční nádivce. Ta se připravuje z pečiva, vajec, uzeného masa a jarních bylin, mezi které kromě kopřiv patří také třeba medvědí česnek, petržel a pažitka.

Mladé kopřivy mají nejvíce účinných látek. Sbírejte je proto hned zjara.

Kdy sbírat kopřivy

Kopřiva je bezpečná potravina, přesto existují situace, kdy je vhodné opatrnost:

  • Rostlina obsahuje poměrně vysoké množství vitaminu K, který může ovlivňovat účinek některých léků na ředění krve.
  • Opatrnost se doporučuje také lidem s onemocněním ledvin a těhotným ženám, pokud by chtěli kopřivu konzumovat ve větším množství nebo ve formě doplňků stravy.

Kopřivy je nejlepší sbírat od března do května, kdy jsou jejich účinné látky nejbohatší.

Při sběru použijte rukavice, abyste se nepopálili. Vyhněte se sběru u silnic, průmyslových areálů či na chemicky ošetřovaných polích.

Před konzumací je potřeba listy dobře omýt a krátce spařit ve vroucí vodě, obvykle stačí 30 až 60 sekund. Tím ztratí pálivost a získají jemnou, lehce „špenátovou“ chuť.

5 receptů, které z plevele udělají zdravou večeři

Kopřivová polévka

1. Recept Lehká kopřivová polévka s vejcem

  • 3 hrsti mladých kopřiv (spařených)
  • 1 menší cibule
  • 1 stroužek česneku
  • 1 lžíce másla nebo oleje
  • 1 lžíce hladké mouky
  • 1,2 l zeleninového nebo hovězího vývaru
  • 2 vejce
  • sůl, pepř
  • citronová šťáva podle chuti
  1. Cibuli a česnek orestujeme na tuku, zaprášíme moukou a zalijeme vývarem.
  2. Po krátkém povaření přidáme nasekané kopřivy.
  3. Polévku dochutíme solí, pepřem a několika kapkami citronu. Podáváme s vejcem uvařeným natvrdo nebo ztraceným
kopřivové placky

2. Recept Kopřivové placičky se sýrem

  • 200 g spařených kopřiv
  • 2 vejce
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 100 ml mléka
  • 100 g tvrdého sýra
  • sůl, pepř
  • špetka muškátového oříšku
  1. Kopřivy nasekáme nadrobno a smícháme s vejci, moukou a mlékem.
  2. Ochucenou směs smažíme na pánvi jako malé placičky.
  3. Ke konci na ně nasypeme nastrouhaný sýr a necháme ho lehce rozpustit.
Hlavička s kopřivami

Recept

Střední

50 min

Kopřivový špenát se sázeným vejcem a brambory

3. Recept Kopřivový „špenát“ s vejci

  • 3–4 hrsti kopřiv
  • 1 cibule
  • 2 stroužky česneku
  • 2 vejce
  • 1 lžíce másla
  • sůl, pepř
  1. Na másle orestujeme cibuli a česnek, přidáme nasekané kopřivy a krátce podusíme.
  2. Nakonec vmícháme vejce a necháme je ztuhnout podobně jako u míchaných vajec. Podáváme s bramborami nebo chlebem.
Kopřivová nádivka

Poctivý uzený nákyp s kopřivami a sněhem z bílků – Sytý oběd podle tradice

Recept

Lehké

60 min
Kopřivová omáčka

4. Recept Jemná kopřivová omáčka

  • 2 hrsti kopřiv
  • 2 lžíce másla
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 200 ml smetany
  • 1 lžíce octa
  • 1 lžíce cukru
  • sůl, pepř
  1. Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme smetanou a krátce povaříme. Dochutíme octem, cukrem a solí.
  2. Nakonec přidáme jemně nasekané kopřivy. Omáčka se hodí k vejci natvrdo, bramborám nebo knedlíku.

Velikonoční nádivka s kopřivami
5. Recept Velikonoční nádivka s kopřivami

  • 300 g staršího pečiva
  • 3 vejce
  • 200 g uzeného masa
  • 2 hrsti kopřiv
  • 1 hrst petrželky
  • 200 ml mléka
  • sůl, pepř, muškátový oříšek
  1. Pečivo nakrájíme na kostky a zalijeme mlékem. Přidáme nasekané kopřivy, petrželku, uzené maso a vejce.
  2. Směs dochutíme a upečeme v máslem vymazané formě asi 30 minut při 180 °C.

RECEPT DNE: Kopřivové gnocchi s ricottou
Nejčtenější

Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví.

„Pijte jablečný ocet, zhubnete.“ Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte.

Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně...

10 potravin, které mohou zlepšit kvalitu spánku. Lepší než Rohypnol!

Vyspěte se do růžova. Známe potraviny pro lepší spánek.

Spát jako když vás do vody hodí? Umíte to? Zkuste přes den jíst tyto potraviny a ráno budete vstávat dokonale odpočatí. Víme, co jíst, aby se vám dobře spalo.

6 zabijáků, které ničí vaši imunitu: Jíte je denně a ani o tom nevíte

Liší se nějak imunita u žen a mužů? Liší, muži ji mají ve statistickém průměru...

Silná imunita není jen o tom, co do svého těla přidáte v podobě vitamínů, ale především o tom, co z jídelníčku vyřadíte. Mnohé potraviny, které považujeme za běžnou součást dne, fungují jako tichý...

Jaké potraviny pomáhají na stres a úzkost? Těchto 9 potravin vám zlepší náladu

potraviny pro dobrou náladu

Psychická pohoda nezačíná jen v hlavě, ale i na talíři. Jak zklidnit mysl, podpořit dobrou náladu a lépe zvládat každodenní povinnosti? Objevte potraviny, které pomáhají se stresem a úzkostí a...

Medové jidáše: Nadýchané kynuté uzlíky s vůní rumu a skořice

Medové jidáše
Recept

Střední

60 min

Jidáše sází na poctivé kynuté těsto z vlažného mléka, čerstvého droždí a žloutků, polevě dodává...

Velikonoční věnečky: Kynutý moučník s mandlemi a rozinkami

Velikonoční věnečky
Recept

Střední

40 min

Tyto nadýchané kynuté věnečky jsou v podstatě roztomilou zmenšeninou klasického mazance.

Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky: Zdravější verze s jogurtovým dipem

Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky
Recept

Střední

50 min

Zapomeňte na fastfood a připravte si doma poctivou verzi oblíbené klasiky, kterou milují děti i...

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte.

Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně...

27. března 2026

Víkendové pečení se SweetBurg: Tradiční velikonoční recepty a vzpomínky z Jizerských hor

Jak zabránit tomu, abyste měly vajíčka nehezky flekatá a nerovnoměrně obarvená?...

Velikonoce pro mě nejsou jen dny volna v kalendáři. Jsou to barvy, vůně a hlavně pocity, které se mi vryly pod kůži už v dětství. Pokud mě sledujete déle, víte, že SweetBurg je o lásce k pečení, ale...

27. března 2026  4:40

Proč si koupit pomalý hrnec? Přesvědčí vás tyto tři recepty, které se uvaří, než se vyspíte

Pomalý hrnec

Až když jsem vlastnila svůj první pomalý hrnec, v době, kdy v Čechách nikdo neměl tušení, o co jde, zjistila jsem, že se hodí nejen na vaření masa, ale že toho umí mnohem víc. Proč byste ho měli doma...

27. března 2026

Velikonoční kůzlečí roláda s kopřivovou nádivkou: Sváteční pečeně s chutí jara

Roláda z kůzlečího s velikonoční nádivkou
Recept

Střední

240 min

Základem receptu je šťavnatá kýta, kterou naplníme bohatou nádivkou z mletého masa, bílého pečiva a...

Krémová kopřivová polévka s medvědím česnekem a jáhlami: Pravá chuť jara

Kopřivová velikonoční polévka
Recept

Lehké

45 min

Tato sytá velikonoční polévka stojí na čerstvých mladých kopřivách, které v kombinaci s voňavým...

Velikonoční mazanec s mandlemi a rozinkami: Nadýchaný jako od babičky

Mazanec
Recept

Střední

110 min

Základem úspěchu je trpělivost při čekání na poctivý kvásek, do kterého se pak vmíchá vláčné máslo,...

Zapomeňte na nudný medovo-hořčicový dresing. Vyzkoušejte kurkumu a římský kmín

Dresinky na grilování

Maso si dávám pokrytecky venku v restauracích, ale v naší ledničce ho nenajdete. Díky tomu, že ho nerada připravuji, jsem ale vychytala několik skvělých vegetariánských receptů. A jaký je můj trik?...

26. března 2026  4:50

Míchaná vejce dělám už roky úplně bez tuku. Přesto jsou krémová a chutnají líp než kdy dřív

Míchaná vajíčka

Celá léta jsem míchaná vejce dělala na másle, jinak to přece ani nešlo…? Dnes je ale připravuju jinak, úplně bez tuku, a přesto jsou ještě krémovější, lehčí a výživnější.

26. března 2026

