Na co je dobrá kopřiva
Nejčastěji se využívají mladé jarní listy, které mají podobné nutriční složení jako listová zelenina, například špenát nebo kapusta.
Obsahují především vitamin C, vitamin A (ve formě beta-karotenu), vitamin K a vitamin E. Z minerálních látek je v kopřivě významné zejména železo, vápník, hořčík a draslík. Rostlina zároveň poskytuje vlákninu a malé množství rostlinných bílkovin.
Mladé listy mají velmi nízkou energetickou hodnotu – přibližně 40 kcal na 100 gramů. Právě proto se kopřivy často objevují v jarním jídelníčku, kdy lidé po zimě hledají lehčí a čerstvé suroviny.
Kopřiva má v lidovém léčitelství dlouhou tradici. Používá se například ve formě čaje nebo tinktur, protože bývá spojována s podporou metabolismu a vylučování.
Mladé kopřivy na jaře pomohou s alergií, ekzémem, artritidou i únavou
Kopřivy a velikonoční tradice
Na českém venkově se kopřivy tradičně sbíraly právě na jaře. Nejčastěji končily ve velikonoční nádivce. Ta se připravuje z pečiva, vajec, uzeného masa a jarních bylin, mezi které kromě kopřiv patří také třeba medvědí česnek, petržel a pažitka.
Kdy sbírat kopřivy
Kopřiva je bezpečná potravina, přesto existují situace, kdy je vhodné opatrnost:
Kopřivy je nejlepší sbírat od března do května, kdy jsou jejich účinné látky nejbohatší.
Při sběru použijte rukavice, abyste se nepopálili. Vyhněte se sběru u silnic, průmyslových areálů či na chemicky ošetřovaných polích.
Před konzumací je potřeba listy dobře omýt a krátce spařit ve vroucí vodě, obvykle stačí 30 až 60 sekund. Tím ztratí pálivost a získají jemnou, lehce „špenátovou“ chuť.
5 receptů, které z plevele udělají zdravou večeři
1. Recept Lehká kopřivová polévka s vejcem
- 3 hrsti mladých kopřiv (spařených)
- 1 menší cibule
- 1 stroužek česneku
- 1 lžíce másla nebo oleje
- 1 lžíce hladké mouky
- 1,2 l zeleninového nebo hovězího vývaru
- 2 vejce
- sůl, pepř
- citronová šťáva podle chuti
- Cibuli a česnek orestujeme na tuku, zaprášíme moukou a zalijeme vývarem.
- Po krátkém povaření přidáme nasekané kopřivy.
- Polévku dochutíme solí, pepřem a několika kapkami citronu. Podáváme s vejcem uvařeným natvrdo nebo ztraceným
2. Recept Kopřivové placičky se sýrem
- 200 g spařených kopřiv
- 2 vejce
- 2 lžíce hladké mouky
- 100 ml mléka
- 100 g tvrdého sýra
- sůl, pepř
- špetka muškátového oříšku
- Kopřivy nasekáme nadrobno a smícháme s vejci, moukou a mlékem.
- Ochucenou směs smažíme na pánvi jako malé placičky.
- Ke konci na ně nasypeme nastrouhaný sýr a necháme ho lehce rozpustit.
3. Recept Kopřivový „špenát“ s vejci
- 3–4 hrsti kopřiv
- 1 cibule
- 2 stroužky česneku
- 2 vejce
- 1 lžíce másla
- sůl, pepř
- Na másle orestujeme cibuli a česnek, přidáme nasekané kopřivy a krátce podusíme.
- Nakonec vmícháme vejce a necháme je ztuhnout podobně jako u míchaných vajec. Podáváme s bramborami nebo chlebem.
4. Recept Jemná kopřivová omáčka
- 2 hrsti kopřiv
- 2 lžíce másla
- 2 lžíce hladké mouky
- 200 ml smetany
- 1 lžíce octa
- 1 lžíce cukru
- sůl, pepř
- Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme smetanou a krátce povaříme. Dochutíme octem, cukrem a solí.
- Nakonec přidáme jemně nasekané kopřivy. Omáčka se hodí k vejci natvrdo, bramborám nebo knedlíku.
5. Recept Velikonoční nádivka s kopřivami
- 300 g staršího pečiva
- 3 vejce
- 200 g uzeného masa
- 2 hrsti kopřiv
- 1 hrst petrželky
- 200 ml mléka
- sůl, pepř, muškátový oříšek
- Pečivo nakrájíme na kostky a zalijeme mlékem. Přidáme nasekané kopřivy, petrželku, uzené maso a vejce.
- Směs dochutíme a upečeme v máslem vymazané formě asi 30 minut při 180 °C.
