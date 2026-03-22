Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Klára Pěnkavová
  4:40
Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako spotřebitelé měli dávat pozor?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Co zjistila SZPI a jaké potraviny označila za závadné

Během březnových úředních kontrol řešila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) několik případů potravin, které neodpovídaly legislativním požadavkům a mohly ohrozit spotřebitele.

U třtinového cukru prodávaného pod značkou Country Life inspektoři zjistili přítomnost nepovolených látek, konkrétně 4-methylimidazolu a THI, a také barviva, která do tohoto typu cukru nepatří. To nasvědčuje tomu, že produkt byl upraven nebo falšován tak, aby vypadal tmavší či jinak kvalitnější.

Další problém se týkal oblíbeného fermentovaného nápoje Kombucha Flow s limetkou a mátou . V produktu byla potvrzena přítomnost alkoholu, přestože tato informace nebyla uvedena na obalu ani v označení. To může být pro spotřebitele zavádějící a představovat riziko, zejména pro řidiče nebo osoby, které alkohol nemohou konzumovat.

Inspektoři rovněž objevili závadu v bylinném čaji Herbex PREMIUM určeném pro dýchací ústrojí. Laboratorní rozbor ukázal překročení povoleného limitu pyrolizidinových alkaloidů, látek, které mohou mít při vyšších dávkách negativní dopady na zdraví.

Dobrá kombucha má bublinku a nelepí vám pusu cukrem, říká Michal Ďuriník
Fermentované mrkve

Fermentované mrkve

Recept

Střední

20 min

Mezi problematickými potravinami byla i Kombucha Flow s limetkou a mátou.

Co radí inspekce spotřebitelům

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zdůrazňuje, že spotřebitelé jsou první linií obrany proti nekvalitním či nebezpečným potravinám a mohou svým chováním výrazně přispět k ochraně své vlastní bezpečnosti i ostatních zákazníků.

Zároveň spotřebitelům doporučuje:

  • Číst informace na obalech – složení, původ i trvanlivost napoví víc než reklama
  • Zpozornět u podezřele levných potravin nebo výrobků se „zázračnými“ sliby
  • Nekonzumovat potraviny, které vypadají nebo chutnají nestandardně
  • Sledovat databázi závadných výrobků na webu Potraviny na pranýři
  • Upozornit inspekci na podezřelé zboží, které je dál v prodeji

SZPI zároveň připomíná, že při závažných zjištěních nebezpečné šarže zveřejňuje a stahuje z trhu.

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?
Pečený citrusový čaj

Pečený citrusový čaj

Recept

Střední

40 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit

Kroupy: Zapomenutá potravina.

Jíte kroupy? Proč ne? Víte, že tato dnes docela opomíjená surovina je velmi prospěšná pro naše zdraví? Proč jíst kroupy a jaké delikatesy z nich mohou vzniknout?

Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

bubble tea bublinkový čaj čína obchod rozmach mladí nápoj

Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k...

11 potravin, které zrychlují metabolismus a pomáhají při hubnutí. Máte je ve své kuchyni?

Alkohol a hubnutí? „Alkohol obsahuje poměrně velkou kalorickou sacharidovou...

Ne, není to tak, že jsem objevila potraviny, u kterých platí, že čím víc jich sníte, tím víc zhubnete. Ale zjistila jsem, že řadu potravin, které prokazatelně pomáhají fungování metabolismu, máme...

Máte vysoký cholesterol? Těchto 5 přírodních pomocníků vám ho pomůže snížit

Jak se vyvarovat zvýšeného cholesterolu? hýbat se a především kvalitně jíst....

Možná vám lékař při poslední prohlídce řekl tu známou větu: „Máte trošku vyšší cholesterol, zkusme s tím něco udělat, než nasadíme léky.“ A vy teď možná stojíte v kuchyni a přemýšlíte, jestli to...

Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví.

„Pijte jablečný ocet, zhubnete.“ Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

22. března 2026  4:40

Není turek jako turek. Jak si připravit kávu jako v Istanbulu v džezvě

Turecká káva

Zatímco klasický český „turek“ je pro mnohé jen vzpomínkou na socialistická rána s lógrem mezi zuby, v Istanbulu je káva rituálem, který si vysloužil místo na seznamu UNESCO. Zapomeňte na zalévání...

22. března 2026

Velikonoční šmigrustovka: Recept na poctivou uzenou polévku s křenem

Velikonoční šmigrustovka
Recept

Střední

120 min

Velikonoční šmigrustovka je kulinární tradice, která v sobě spojuje sílu uzeného vývaru, jemnost...

Jarní lososový poke bowl: Recept, který vás nabije energií

Jarní lososový poke bowl
Recept

Střední

30 min

Máte chuť na něco lehkého, barevného a přitom sytého? Jarní poke bowl s lososem je přesně to jídlo,...

Velikonoční mazanec s brusinkami a griotkou: Recept na vláčné těsto

Velikonoční mazanec
Recept

Střední

80 min

Tento recept na velikonoční mazanec sází na poctivé kynuté těsto provoněné muškátovým oříškem a...

Jablečný ocet: Zázrak na hubnutí i zdraví. Jak ho správně pít?

Jablečný ocet: Kuchyňský zázrak pro naše zdraví.

„Pijte jablečný ocet, zhubnete.“ Ne, tak jednoduché to samozřejmě není. Jisté ale je, že jablečný ocet může významně pomoci našemu organismu a je skvělým pomocníkem při zdravém životním stylu.

21. března 2026

Co všechno můžete udělat na jednom plechu? 5 rychlých receptů hotových za 30 minut

V multifunkční parní troubě můžete připravovat hned několik pokrmů najednou,...

Vaření nemusí znamenat hodiny strávené v kuchyni ani dřez plný hrnců. Recepty z jednoho plechu jsou ideálním řešením pro každého, kdo chce jíst chutně, ale nemá čas nebo energii na složité postupy....

21. března 2026  4:40

Tvrďáka Ramsayho dohnal k slzám a pak vrátil hvězdy. Kdo je Marco Pierre White?

White a Ramsay

Ve světě vysoké gastronomie se legendy rodí buď z nekonečné trpělivosti, nebo z čistého šílenství. Brit Marco Pierre White zvolil druhou cestu. Stal se nejmladším šéfkuchařem se třemi michelinskými...

21. března 2026

Polévka z medvědího česneku: Recept na jarní detox v talíři

Polévka z medvědího česneku
Recept

Střední

35 min

Využijte krátkou sezónu medvědího česneku naplno a dopřejte si polévku, která vás postaví na nohy....

Zelňáky se sádlem: Recept na křupavé staročeské jídlo

Zelňáky
Recept

Lehké

50 min

Vůně pečeného zelí a rozpuštěného sádla k české kuchyni neodmyslitelně patří. Pokud hledáte...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velikonoční perníková nanuky s likérovou náplní: Recept na luxusní dezert

Velikonoční perníčky
Recept

Střední

60 min

Povzneste tradiční velikonoční pečení na novou úroveň a připravte si perníčky, které překvapí svou...

Víkendové pečení se SweetBurg: Mini Pavlova jako nejkrásnější velikonoční ozdoba stolu!

Ovocné Pavlovy s červeným ovocem a maraschino sirupem + stepy

Pavlova patří mezi dezerty, které vypadají složitě, ale ve skutečnosti jsou překvapivě jednoduché. Stačí pár základních surovin, trocha trpělivosti a vznikne lehký dezert, který vypadá opravdu...

20. března 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.