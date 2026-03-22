Co zjistila SZPI a jaké potraviny označila za závadné
Během březnových úředních kontrol řešila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) několik případů potravin, které neodpovídaly legislativním požadavkům a mohly ohrozit spotřebitele.
U třtinového cukru prodávaného pod značkou Country Life inspektoři zjistili přítomnost nepovolených látek, konkrétně 4-methylimidazolu a THI, a také barviva, která do tohoto typu cukru nepatří. To nasvědčuje tomu, že produkt byl upraven nebo falšován tak, aby vypadal tmavší či jinak kvalitnější.
Další problém se týkal oblíbeného fermentovaného nápoje Kombucha Flow s limetkou a mátou . V produktu byla potvrzena přítomnost alkoholu, přestože tato informace nebyla uvedena na obalu ani v označení. To může být pro spotřebitele zavádějící a představovat riziko, zejména pro řidiče nebo osoby, které alkohol nemohou konzumovat.
Inspektoři rovněž objevili závadu v bylinném čaji Herbex PREMIUM určeném pro dýchací ústrojí. Laboratorní rozbor ukázal překročení povoleného limitu pyrolizidinových alkaloidů, látek, které mohou mít při vyšších dávkách negativní dopady na zdraví.
|
Co radí inspekce spotřebitelům
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zdůrazňuje, že spotřebitelé jsou první linií obrany proti nekvalitním či nebezpečným potravinám a mohou svým chováním výrazně přispět k ochraně své vlastní bezpečnosti i ostatních zákazníků.
Zároveň spotřebitelům doporučuje:
- Číst informace na obalech – složení, původ i trvanlivost napoví víc než reklama
- Zpozornět u podezřele levných potravin nebo výrobků se „zázračnými“ sliby
- Nekonzumovat potraviny, které vypadají nebo chutnají nestandardně
- Sledovat databázi závadných výrobků na webu Potraviny na pranýři
- Upozornit inspekci na podezřelé zboží, které je dál v prodeji
SZPI zároveň připomíná, že při závažných zjištěních nebezpečné šarže zveřejňuje a stahuje z trhu.
|
