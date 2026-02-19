Konkrétní kroky, jak nahradit maso a nemít hlad. Získejte potřebné bílkoviny bez masa

Petra Kašparová
  4:40
Chcete omezit maso, ale nejste si jistí, čím ho na talíři nahradit, aby jídlo zůstalo syté a chutné? Přechod na bezmasý jídelníček nemusí znamenat hlad ani složité vaření. Stačí znát pár praktických pravidel a sáhnout po správných surovinách.

Bez masa? Nejste odsouzeni k salátům. Bez masa můžete vařit i výborná teplá jídla. | foto: Canva

Obsah

Jak se stravovat bez masa?

Proč lidé maso omezují?

  • snaha o lehčí a pestřejší jídelníček
  • zdravotní důvody
  • rostoucí cena masa
  • touha vařit jednodušeji a rychleji
  • zvědavost a chuť zkoušet nové suroviny

Uvažujete o tom, že se ve stravě vyhnete masu nebo ho alespoň omezíte? Možná vás od konkrétních kroků, které k tomu povedou, odrazuje strach, že budete mít hlad, jídlo nebude chutnat nebo přijde nevoli zbytku rodiny.

Dobrá zpráva je, že to jde i bez radikálních změn. Bezmasý jídelníček může být sytý, výživný i plný chuti — jen je potřeba vědět, jak na to.

Nemusíte se stát vegetariánem ze dne na den. Už jeden až dva bezmasé dny v týdnu mohou jídelníček odlehčit, zpestřit a často i zlevnit. Najít vegetariánské recepty dnes není těžké.

Čočkový salát s marinovaným tofu: Výborní jídlo nejen pro vegetariány.

Čím nahradit maso, aby nechyběly bílkoviny?

Základní pravidlo zní: Každé bezmasé jídlo by mělo obsahovat kvalitní zdroj bílkovin. Právě ty rozhodují o tom, jestli budete za hodinu hledat něco k zakousnutí.

  1. Luštěniny – Skvělá náhrada masa. Obsahují bílkoviny i vlákninu a dobře zasytí. Pokud vás nadýmají, začněte červenou čočkou, která je snadněji stravitelná.
  2. Tofu a tempeh – Sójové výrobky umí velmi dobře napodobit texturu masa. Samy o sobě jsou ale chuťově neutrální. Proto je třeba je dobře dochutit a také připravit tím správným způsobem. Výjimkou je tempeh. Ten má přirozeně výraznější, oříškovou chuť a často zachutná i těm, kteří tofu nemusí právě kvůli jeho mdlé chuti.
  3. Houby – O umami chuti jsme už všichni slyšeli. Právě houby touto přirozenou umami chutí disponují. Díky ní tak skvěle nahrazují maso. Naše chuťové buňky se dají houbami snadno ošálit.
  4. Vejce a mléčné výrobky – Jsou výborným zdrojem bílkovin, sytí a snadno se začleňují do každodenní stravy. Vhodné jsou vejce, tvaroh, řecký jogurt, tvrdé sýry a cottage.
  5. Obiloviny a přílohy – K zajištění sytosti a energie přidejte brambory, rýži, bulgur, pohanku, quinoa nebo celozrnné těstoviny.

Tip redakce: Aby bylo tofu chutné, marinujte ho v sojové omáčce, česneku a koření, opékejte dozlatova nebo přidejte do výrazné omáčky.

Červená čočka s paprikami

Červená čočka s paprikami

Recept

Střední

45 min
Pikantní houby se skleněnými nudlemi

Pikantní houby se skleněnými nudlemi

Recept

Lehké

30 min
Asijský nudlový s tofu

Asijský nudlový salát s tofu

Recept

Lehké

25 min

Asijský nudlový salát s křupavým tofu

Základní pravidlo pro bezmasou stravu

Sytý talíř = bílkovina + příloha + zelenina + tuk

Například:

  • čočkové karbanátky + brambory + salát + jogurtový dip
  • cizrnové kari + rýže + zelenina + kokosové mléko
  • houbové rizoto + parmazán + zelený salát

Když některá složka chybí (typicky bílkovina), hlad se vrací velmi rychle.

Quinoa v zeleninové polévce

Quinoa v zeleninové polévce

Recept

Střední

70 min

Vegetariánský burger může nejen vypadat, ale i chutnat, jako burger z masa!

Nejčastější chyby při omezování masa

Právě ty často vedou k pocitu, že „bez masa to nejde“. Pokud se jim nevyhnete, velmi brzy se ke konzumaci masa vrátíte. Pro začátek si zapamatujte, že dobře postavené bezmasé jídlo vás zasytí úplně stejně jako maso.

Pozor hlavně na:

  • ❌ málo bílkovin v jídle
  • ❌ jen zeleninový salát jako hlavní chod
  • ❌ nedostatečné dochucení
  • ❌ příliš mnoho jednoduchých sacharidů
  • ❌ strach z tuků (ty pomáhají se sytostí)

Nevíte, jak začít jíst bez masa? Inspirujte se na Recepty iDnes. Ve vyhledávači receptů si zaškrtněte variantu bezmasé diety.

Vegetariánský burger

Vegetariánský burger

Recept

Střední

35 min

Jak začít s vegetariánstvím?

Začněte postupně. Jakmile jste si jistí, že maso chcete omezit, určete si třeba jeden den, kdy maso prostě nebudete jíst. To je pro většinu běžných rodin realistické. Pokud jste hlava rodiny a o stravě u vás rozhodujete vy, ani to ostatním neříkejte. Uvidíte, že budou spokojení, najedení a nedojde jim, že se udála nějaká změna.

Učte se postupně vařit bez masa. Až zjistíte, že to jde, můžete zvýšit počet bezmasých dní. Jakmile si osvojíte pár osvědčených receptů, zjistíte, že bezmasé vaření může být překvapivě jednoduché, chutné a syté. A přesně o to jde — nebýt o hladu, mít dost bílkovin a vařit tak, aby to chutnalo celé rodině.

Venku zima, chmurno, šero? Moje tipy, jak si v zimě udělat dobře jídlem
Témata: Maso, bílkovina, jídlo

Nepřehlédněte

