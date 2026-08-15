Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec žvýkaček z grilu: Pepa Nemrava radí, jak na dokonalé maso

Petra Burgrová
  5:05

Josef Nemrava se v MasterChefovi dostal do nejlepší pětky amatérských kuchařů. Nyní touží po vlastní restauraci. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Grily ještě nepotřebují pauzu, nápadů na skvělé jídlo není nikdy dost a kdo jiný by vám měl dodat kulinářskou kuráž než Pepa Nemrava? Pepa na svých platformách dlouhodobě ukazuje, že poctivé domácí vaření nemá hranice, od vyladěných omáček přes skvělé dezerty až po poctivé restaurační klasiky.

Dnes si od něj ale půjčíme absolutní základ grilovací abecedy. Ať už na roštu zkoušíte cokoliv, perfektně zvládnutý steak je zkrátka základní dovednost. Pojďme se podívat na Pepův prověřený postup a přehlednou tabulku propečení.

I když to vypadá občas složitě, udělat dobrý steak je celkem jednoduché.

Pepo, léto je neodmyslitelně spojené s grilováním. Co pro Vás znamená dokonalá letní grilovačka?

Dokonalá grilovačka pro mě znamená krásné počasí, skvělou partu přátel a rodinu, spoustu dobrého jídla, pití, vůni ohně a hlavně pohodově strávený čas.

Jaké suroviny podle Vás na grilu nikdy nezklamou?

Rozhodně kvalitní maso a spousta zeleniny.

Jaké chyby lidé při grilování dělají nejčastěji?

Když dělám grilovací kurz, tak se jim snažím vždy vysvětlit pár věcí, na které si mají dát pozor a měli by je dodržovat.

  • Dobře očištěný gril.
  • Pořádně rozpálený gril.
  • Maso by mělo být před grilováním vyndané aspoň 20 minut z ledničky a být v pokojové teplotě.
  • Po ugrilování masa je vždy nutné nechat maso odpočinout aspoň 5–6 minut, než do něj řízneme nožem.
  • Pokud maso marinujete v nějaké směsi koření a oleje, tak ho před grilováním očistěte, aby se koření nepálilo, olej nekapal do grilu a maso pak nebylo hořké.
  • U grilu je třeba podlévat, tak je nutné mít stále po ruce něco dobrého a studeného k pití.

Je lepší maso před grilováním marinovat, nebo stačí kvalitní maso jen správně okořenit?

Pokud máte opravdu dobře vyzrálé a kvalitní hovězí maso, tak stačí pouze před vložením na gril lehce vmasírovat trochu kvalitního oleje. U vepřového masa záleží na tom, jak máte rádi přiznanou chuť masa. Určitě není také před grilováním nutné ho marinovat, ale chce to se mu pak více věnovat na grilu. Já osobně marinuji pouze kuřecí maso.

Máte nějaký osvědčený trik, díky kterému zůstane maso krásně šťavnaté?

  1. Pořádně rozpálený gril, aby se maso důkladně zatáhlo z obou stran i z boků.
  2. Negrilovat maso příliš dlouho, ale nechat ho na vhodnou teplotu v jádře a případně dotáhnout mimo gril (vhodný je na to vpichový teploměr nebo sonda).
  3. A nechat maso po ugrilování odpočinout, aby se v něm snížilo napětí a šťáva se rozprostřela zpět do masa.

Grilovat se nemusí jen maso. Jaké další suroviny podle Vás stojí za vyzkoušení?

Samozřejmě všechny možné sýry. U nás je samozřejmě oblíbený hermelín, ale skvělý je třeba romadur, niva zabalená ve slanině. Na žádné grilovačce by neměla chybět spousta zeleniny, já miluju grilovaná cherry rajčata.

Jaký gril používáte Vy osobně a proč právě ten?

Já používám grilů několik, na každou akci je vhodný jiný. Nejvíce jsem si momentálně oblíbil grilovací ohniště od Kaiser Grilu, na tom griluji doma a právě hlavně s rodinou a přáteli. Má tu výhodu, že se kolem něj vejde spousta lidí, vše je vidět a můžeme se u grilování společně bavit. Griluje se na litinovém plátu a topí se dřevem a dřevěným uhlím.

Na větších akcích pak používám dva grily najednou. Keramický gril od Primo Grilu na hlavní grilování (topí se dřevěným uhlím) a plynový gril na dotahování a udržování.

A na malé grilování mimo domov, třeba v kempu nebo u rybníka na rybách, používám buď malou „bójku“ od Webera (na uhlí), anebo takový sympatický malý plynový grilík, který se dá složit jako kabelka a nést na rameni. Žádný gril za mě není ten nejlepší, prostě každý je vhodný na něco jiného, ale na každém se dá ugrilovat skvělé jídlo.

Jaký je Váš nejoblíbenější grilovací recept, který byste doporučil i našim čtenářům?

Asi to bude dobře vyzrálý vysoký roštěnec „Rib Eye“, má ho rád skoro každý a i když to vypadá občas složitě, tak udělat dobrý steak je celkem jednoduché.

Přehledná tabulka propečení steaku v jádře:

Stupeň propečeníTeplota v jádřeCharakteristika
Blue Raredo 50 °COpravdu syrový
Rare51–53 °C„Krvavý“
Medium Rare54–56 °CHezky růžový (nejlepší úprava)
Medium59–61 °CStřed stále ještě růžový
Medium Well62–64 °CJeště je patrná růžová barva ve středu
Well Donevíce než 70 °CSteak je propečený do hněda

Rib Eye steak podle Josefa Nemravy

Recept Rib Eye steak podle Josefa Nemravy

  • Steakové maso (např. rib eye, striploin)
  • Rostlinný olej
  • Máslo
  • Čerstvý rozmarýn
  • Stroužek česneku
  • Hrubozrnná sůl a mletý černý pepř
  1. Steakové maso necháme aspoň půl hodinky odpočinout v pokojové teplotě a mezitím si důkladně rozpálíme gril.
  2. Steak osušíme papírovou utěrkou a vmasírujeme do něj olej.
  3. Maso hezky srovnáme a položíme na rozpálený gril. Necháme ležet bez hnutí 2 minuty, pak otočíme a zase necháme ležet další 2 minuty. Pokud byl gril dobře rozpálený, tak maso půjde otočit snadno a nebude ho nutné od grilu nijak odtrhávat.
  4. Následně pomocí pinzety maso postupně přidržíme a opečeme je na bocích, hlavně na té tučné části.
  5. Dobře zatažené maso dáme mimo přímý plamen, položíme na něj kousek másla, větvičku rozmarýnu, stroužek česneku a necháme dotáhnout (pokud má gril víko, přiklopíme). V tuto chvíli použijeme vpichový teploměr a kontrolujeme teplotu v jádře.
  6. Hotový steak vyndáme z grilu, necháme 6 minut odpočinout na prkénku, pořádně osolíme, opepříme a teprve pak nakrájíme.

Počet porcí: 1 steak
Doba přípravy: 20 minut

Tip: Pokud Pepu ještě nesledujete, určitě prozkoumejte jeho webové stránky nebo nabitý Instagram, kde pravidelně servíruje recepty, tipy a triky pro všechny, kteří milují dobré jídlo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Košíky do ruky? Po deštích se objevila první nadějná místa na houby

Po deštích se v Česku objevují první místa s lepšími podmínkami pro růst hub.

Po týdnech, kdy se houbaři z lesa často vraceli s prázdným košíkem, přichází alespoň malá naděje. Déšť z minulých dnů zlepšil podmínky a na mapě Českého hydrometeorologického ústavu se objevují první...

Co je to Rozcuchaná nevěsta? Tradiční krkonošský recept

rozcuchaná nevěsta

Spousta tradičních českých jídel nese názvy, nad kterými se člověk musím pousmát. Mezi ty vůbec nejrozvernější patří i recept zvaný Rozcuchaná nevěsta. Za tímto neobvyklým jménem se skrývá sladký...

Vepřový guláš z trouby: Zapomeňte na míchání, udělá se téměř sám

Guláš s bramborovými knoflíky

Kostky vepřového masa dušené na cibulovém základě s mletou paprikou a rajským protlakem skvěle doplňuje netradiční příloha. Domácí bramborové knoflíky jsou ideální alternativou ke klasickému...

Zapomenutá krkonošská specialita: Blbouny s borůvkami nejsou nadávka

Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem a máslem

Život v podhůří Krkonoš byl vždy spojen s tvrdou prací sklářů, tkalců i lesníků, kteří potřebovali vydatnou stravu. Místní gastronomie proto stavěla na kvalitních základních surovinách a sezónních...

Lák z okurek nevylévejte. V kuchyni má překvapivě mnoho dalších využití

Domácí lák na okurky připravíte z vody, octa, cukru, soli a voňavého koření. Správný poměr surovin rozhoduje o chuti i trvanlivosti nakládaček.

Dobrý lák je základem domácích nakládaných okurek. Jaký poměr vody, octa, cukru a soli použít, v čem spočívá tajemství znojemských okurek a kolik nálevu připravit na 15 kilogramů nakládaček? Až...

Čevabčiči se salátkem: Šťavnaté masové válečky s čerstvou zeleninou

Čevabčiči se salátkem
Recept

Lehké

35 min

Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle....

Čokoládový štrúdl s hruškami: Křehký závin s karamelizovanou náplní

Čokoládový štrůdl s hruškami
Recept

Střední

70 min

Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na...

Fotorecept: Podzimní pečené kuře s jablky a cibulí

Podzimní pečené kuře

Náplň ze sladkých jablek, cibule a koření dodá masu jemnost a šťavnatost. Příprava je nenáročná a výsledkem je sytý oběd, který se hodí hlavně na víkend, kdy máme na vaření trochu více času. Návod...

1. září 2026

Okurka je vlastně ovoce. Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna.

Okurková sezóna je téměř u konce a s ní i poslední možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit...

1. září 2026  4:20

Nebezpečí ukryté v lampionku: Jak poznat, kdy je mochyně jedovatá

Physalis

Známá také pod názvem Physalis nebo peruánská třešeň si v českých zahrádkách i kuchyních získává čím dál větší oblibu. Na pohled zaujme obalem, který připomíná suchý papír, ale uvnitř schovává...

1. září 2026

Gulášová polévka s mletým masem: Vydatná klasika s bramborami a zeleninou

Gulášová polévka s mletým masem
Recept

Střední

55 min

Když máte chuť na guláš, ale nechce se vám čekat, než změkne maso, připravte si jeho jednodušší...

Plněné krůtí rolky: Se slaninou, pórkem a bylinkovými šťouchanými bramborami

Plněné krůtí rolky a bylinkové šťouchané brambory
Recept

Střední

40 min

Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a...

Jáhlová kaše s ovocem: Zdravá a rychlá snídaně z pár surovin

Jáhlová kaše s ovocem
Recept

Lehké

30 min

Jáhly nemusíte připravovat jen jako přílohu. Uvařte je s ovocem, skořicí a ořechovým máslem a...

Fotorecept: Skládaný slaný škvarkový koláč

Po upečení necháme vychladnout ve formě.

Vyzkoušejte tento koláč, který si vás získá svou chutí i vzhledem. Jemné kynuté těsto obohacené o strouhané brambory a nahrubo mleté škvarky vytváří po upečení křupavou strukturu. Skládáním...

31. srpna 2026  4:05

Pondělní dieta: 5 sladkých bezlepkových receptů na lehké trávení

Ilustrační fotografie

Bezlepková kuchyně zdaleka není jen pro celiaky, vynechání těžké pšenice ocení každý, kdo se chce cítit fit a bez pocitu nafouknutého břicha. Připravili jsme pro vás 5 skvělých a nutričně vyvážených...

31. srpna 2026  3:50

Pestrý salát s halloumi a čočkou: Lehký oběd plný zeleniny a bílkovin

Pestrý salát s halloumi a čočkou
Recept

Lehké

25 min

Když chcete lehký oběd, po kterém nebudete mít za chvíli hlad, zkuste salát s čočkou, zeleninou a...

Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

Gratinované brambory s uzeným masem
Recept

Střední

50 min

Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.