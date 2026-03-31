Konec převalování v posteli: Tahle bylinková směs vás uspí a srovná vám trávení

Petra Kašparová
  16:00
Co může pomoci tělu i mysli se uvolnit a připravit se na kvalitní noční odpočinek? Pokud hledáte bylinky na spaní nebo přírodní způsob, jak zlepšit usínání, může být právě bylinkový čaj jednoduchým a účinným řešením.
ilustrační snímek

Co opravdu funguje na spaní

Večer je čas klidu, odpočinku a přípravy na spánek. Někdy ale není jednoduché zklidnit mysl a spaní si přivolat. Trápí nás různé nepříjemnosti, mozek jede na plné obrátky, nebo nepohodlí v žaludku. Pak se nemůžeme uklidnit a navodit pocit usnutí. Nebo usneme, ale spánek je nekvalitní, přerušovaný, neúplný. Sáhněte pro pomoc do přírody. Bylinkové čaje jsou lahodné a mohou být překvapivě účinné.

Chmel. Nejen na výrobu piva je dobrý. I pro dobrý spánek se hodí.

1. Chmel

Chmel není jen surovinou pro výrobu piva, ale také účinnou bylinkou pro zklidnění nervového systému. Že jste to nevěděli? Jaké má chmel účinky? Obsahuje látky, které mají mírně sedativní dopady a pomáhají navodit pocit ospalosti. Často se využívá při nespavosti, neklidu nebo v období zvýšeného stresu. Podporuje přirozený přechod z bdělosti do spánku a pomáhá zlepšit kvalitu spánku. V kombinaci s dalšími bylinkami s podobným účinkem se jeho efekt ještě zesiluje.

Kozlík lékařský je výborná bylinka do směsi na lepší usínání a dobrý spánek. Poznali byste jeho květ?

2. Kozlík lékařský

Kozlík lékařský patří mezi nejznámější bylinky pro podporu spánku. Na co je dobrý? Je ceněný především pro své schopnosti zklidnit mysl, uvolnit napětí a zkrátit dobu usínání. Obsahuje účinné látky, které ovlivňují nervový systém a pomáhají tělu přepnout do režimu odpočinku.

Hodí se zejména v období stresu, úzkosti nebo při dlouhodobých problémech se spánkem. Jeho účinek je jemný, ale při pravidelném užívání velmi efektivní. Až v křížovce uvidíte heslo „kozlík lékařský jinak“, vězte, že jinak se kozlík lékařský řekne baldrián, kočičí kořen, odolen či čertikus.

Meduňka je jedna z nejlahodnějších bylinek. Její chuť i vůně jsou dokonalé.

3. Meduňka

Meduňka je bylinka s příjemnou citronovou vůní, která působí velmi jemně, ale účinně. Pomáhá snížit stres, úzkost a nervozitu, což jsou časté příčiny špatného usínání. Kromě toho podporuje i zdravé trávení, takže je ideální součástí večerního čaje. Meduňka je vhodná i pro citlivější jedince nebo děti, protože její účinky nejsou agresivní, ale přirozeně harmonizující.

levandule, vůně, ale i čaj z ní, pomáhá relaxovat. Kouzelná bylinka!

4. Levandule

Levandule je známá především svou vůní, která má prokazatelně relaxační účinky. Pomáhá snižovat stres, napětí a podporuje hlubší spánek. Působí také proti bolesti hlavy. Pokud ji připravujeme v čaji, vždy ji jako doplněk k dalším bylinkám ve směsi. Kromě vnitřního užití ji můžete využít i jako aromaterapii – například ve formě esenciálního oleje na polštář, což ještě posílí celkový uklidňující efekt.

Heřmánek je dobrý pro zklidnění i pro lepší trávení.

5. Heřmánek

Heřmánek je jednou z nejoblíbenějších bylinek pro relaxaci. Je známý svou schopností uklidnit nejen tělo, ale i mysl. Díky přírodnímu složení obsahujícímu flavonoidy a antioxidanty má heřmánek pozitivní vliv na nervový systém. Pomáhá zmírnit stres a úzkost, což vede k lepšímu usínání. Kromě toho heřmánek je i výborným prostředkem na zklidnění žaludku, což může být užitečné, pokud vás trápí nespavost způsobená zažívacími potížemi.

Večerní čaj pro zklidnění mysli i těla připravíte z bylinek.

6. Máta

Máta je další bylinka, která je ideální pro večerní šálek. Kromě osvěžující chuti a vůně má silné zklidňující účinky na trávicí systém. Pomáhá uvolnit křeče ve střevech a podporuje správné trávení. Pokud máte pocit těžkosti v žaludku nebo nafouknutí po jídle, mátový čaj je skvělou volbou, která navíc lahodně chutná. Před usnutím je vhodné mít žaludek v pohodě a zažívání v klidném stavu, k čemuž máta pomáhá.

Bylinky dokáží velmi pomoci. Navíc jsou dobré, čaj z bylinek je velmi lahodný.

7. Fenykl

Fenykl je bylinka, která si zaslouží pozornost, zejména pokud trpíte problémy s trávením. Je známý svou schopností podporovat střevní aktivitu, zmírnit nadýmání a pomoci s trávením. Je ideálním pomocníkem pro večerní pití, protože jeho jemné účinky zajistí, že vaše střeva budou v noci v klidu a připravena na nový den. Fenykl také pomáhá uvolnit svaly v trávicím traktu, což může být užitečné, pokud vás trápí nepříjemné křeče.

Bylinky na spaní přehledně:

  • heřmánek – uklidňuje mysl
  • meduňka – snižuje stres
  • kozlík – pomáhá usnout
  • chmel – podporuje hluboký spánek
  • levandule – uvolňuje napětí

Bylinky dokáží velmi pomoci. A navíc jsou dobré.

Jak dělat čaj ze sušených bylinek

Bylinkové směsi na čaj si míchejte podle potřeby.

  1. Pokud vás trápí spíše stres a roztěkaná mysl než trávení, vyplatí se sáhnout po kombinaci heřmánku, meduňky a levandule. Tato trojice pomáhá zklidnit nervový systém, uvolnit napětí a připravit tělo na spánek přirozenou cestou. Vhodná je zejména ve dnech, kdy se vám honí hlavou myšlenky a nemůžete „vypnout“.
  2. Při potížích s usínáním nebo častém nočním probouzení může být účinnější směs s kozlíkem a chmelem. Tyto bylinky mají silnější zklidňující účinek a podporují hlubší a kvalitnější spánek. Doplnit je můžete například o meduňku, která jejich chuť zjemní a účinek harmonicky doplní.
  3. Pokud se u vás kombinuje stres i zažívací potíže, můžete si vytvořit vyváženou směs z heřmánku, meduňky, máty a fenyklu. Takový čaj působí komplexně – uklidní mysl, uvolní tělo a zároveň podpoří trávení, což je pro klidné usínání zásadní.

Heřmánkový nebo meduňkový čaj podporují spánek a zklidňují tělo. Také levandule v kombinaci s meduňkou zklidňuje a pomáhá uvolnit stres.

Recept na čaj z bylinek pro dobré spaní

Příprava čaje z bylinkové směsi je velmi jednoduchá. Stačí si do konvičky připravit sušené (nebo případně i čerstvé) bylinky, zalít vroucí vodou a nechat louhovat 5–10 minut. Pokud máte rádi sladší chuť, můžete přidat trochu medu – ten se k bylinkám výborně hodí. Čaj pro zklidnění, dobré usínání a kvalitní spánek pijte vždy zhruba půl hodiny až hodinu před usínáním.

