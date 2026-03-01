Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Petra Burgrová
  5:00
Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset rozloučit. Evropská unie totiž schválila nová pravidla, jejichž cílem je drasticky omezit plastový odpad. Co přesně tento zákaz znamená pro milovníky kávy, jak se s tím vyrovnají hoteliéři a skončí oblíbené „balené máslíčko“ definitivně v propadlišti dějin?

Kostky cukru | foto: Pexels

Obsah

Válka proti miniaturním obalům

Evropský parlament a členské státy se dohodly na radikálním omezení obalového odpadu. Nová legislativa, známá pod zkratkou PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), míří přímo na segment HOREKA (hotely, restaurace, kavárny). Hlavním viníkem jsou podle unie právě jednorázové porce, které sice zaručují hygienu, ale generují tuny zbytečného plastu a papíru.

Co všechno ze stolů zmizí?

  • Cukr ke kávě: Zapomeňte na papírové „stick“ tyčinky.
  • Smetana do kávy: Plastové mini kalíšky budou minulostí.
  • Džemy a medy: Malé vaničky nahradí velké nádoby.
  • Máslo: Individuálně balené porce v alobalu či plastu skončí.
  • Dochucovadla: Mini kečupy, tatarky nebo hořčice v sáčcích.
ilustrační snímek

Hygiena vs. ekologie: Velké dilema

Zatímco ekologové jásají nad tím, že koše v kavárnách přestanou přetékat nerecyklovatelnými obaly, hoteliéři a hygienici mají vrásky na čele. Jednorázové balení totiž vzniklo především z hygienických důvodů.

Místo uzavřeného másla nás čekají společné misky nebo krájecí bloky. Místo baleného cukru se vrátíme ke klasickým cukřenkám, do kterých může sahat každý. Restaurace budou muset investovat do nových systémů dávkování, které splní přísné standardy bezpečnosti potravin, a zároveň budou muset školit personál k častější údržbě těchto nádob.

Pro malé kavárny to nemusí být problém – prostě položí na stůl stylovou cukřenku. Pro velké hotelové komplexy se snídaněmi pro stovky lidí je to však logistická noční můra.

Cílem je, aby do roku 2040 klesl objem obalového odpadu v EU o celých 15 % ve srovnání s rokem 2018.

Kdy to přijde a co nás čeká?

Nová pravidla cílí na snížení celkového objemu obalových materiálů a podporu udržitelnosti, přičemž některá opatření začínají platit od roku 2025 s cílem snížit obaly do roku 2030 o 5 %. Do té doby budeme svědky postupného přechodu na kreativní řešení.

Možná se dočkáme moderních automatů na džem, které známe z některých eko-hotelů, nebo se vrátíme k tradičním skleněným nádobám. Cílem je, aby do roku 2040 klesl objem obalového odpadu v EU o celých 15 % ve srovnání s rokem 2018.

Broskvový džem se skořicí

Nejde jen o cukr: Co dalšího nová pravidla zakazují?

Nová legislativa se netýká jen mini balení u restauračních stolů. Evropská unie v rámci boje proti plastovému znečištění plánuje postupně omezit i další zdroje odpadu, které považuje za zbytečné.

    • Miniaturní hotelová kosmetika: Malé lahvičky se šampony, sprchovými gely nebo tělovými mléky (objemy pod 50 ml) zmizí. Hotely je budou muset nahradit doplňovatelnými dávkovači upevněnými na stěně.
    • Jednorázové obaly v maloobchodě: EU plánuje postupně omezit i další zdroje odpadu, jako jsou velmi lehké plastové tašky (mikrotenové sáčky) nebo zbytečné obaly na čerstvé ovoce a zeleninu v supermarketech.

Cílem těchto opatření je vytvořit tlak na výrobce i prodejce, aby začali přemýšlet o cirkulární ekonomice. Pro nás spotřebitele to sice znamená změnu zažitých zvyklostí, ale pro planetu je to jasný signál: éra „použij a vyhoď“ definitivně končí.

Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

Proč nemůžeme odolat cukru? Co dělá s tělem a jak ho zdravě nahradit
Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Jaký si dáte? Tipy na pět „chlebíčkáren“ v Praze. Nabízí klasiku i neotřelé chutě

Chlebíčky jsou nejprodávanější položkou v lahůdkách. (28. března 2025)

Chlebíčky patří ke stálicím rychlého občerstvení, které z trhu nedokážou vytlačit ani populární fastfoody. Češi jich ročně sní několik milionů. Nabízíme pětici tipů na pražská lahůdkářství s...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Peče celá země, 8. díl

Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

1. března 2026  6:20

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

1. března 2026

Bramboráky na plechu: Snadný recept z trouby, který zvládne každý

Bramborák na plechu

Máte chuť na bramborák a nechcete stát dlouho u plotny? Ušetřete čas a vyhněte se prskajícímu oleji – připravte si bramborák na plechu. Upečete ho jednoduše v troubě. A díky našim tipům bude i...

1. března 2026  4:30

Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Houbové risotto

Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez...

1. března 2026  3:50

Dokonale krémová krupicová kaše bez hrudek: Recept na bleskovou večeři, co chutná jako dětství

Krupicová kaše
Recept

Lehké

15 min

Udělat poctivou, hladkou a nadýchanou kaši je umění, které se naučíte za pár minut, a věřte mi, že...

Restované krevety s chorizem: Rychlý recept na luxusní pokrm ve španělském stylu

Restované krevety s chorizem
Recept

Lehké

10 min

Restované krevety s chorizem jsou důkazem, že k dokonalému jídlu nepotřebujete hodiny u sporáku,...

Nejdokonalejší domácí buchty s jahodovou polevou a krémem z Lučiny: Recept s tajnou ingrediencí

Buchty s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Tyhle buchty bourají veškeré mýty o suchém kynutém těstě. Díky jedné tajné ingredienci – poctivé...

Mudžadara, grenadýrmarš, řízky pro chudé, hoďbidlo: Levné recepty našich babiček

Co naše babičky uměly vařit a my jsme na to zapomněli? Pojďme si to připomenout.

Zapomněli jsme na tradiční recepty našich babiček, které byly levné, výživné a snadné na přípravu. Byly synonymem skromnosti a vynalézavosti. Nemyslíte, že je čas se k některým levným jídlům, která...

28. února 2026

Recept na maminčin vynikající bramborový knedlík. 6 receptů, po kterých už noky nedáte do úst

Kančí ragú s knedlíkem podle Lukeho recepty

Většina z nás je bere jen jako rychlou přílohu z obchodu, kterou stačí ohřát. Ale poctivý domácí knedlík? To je úplně jiný svět. Je to ta pravá nedělní pohoda na talíři a důkaz, že z trochy mouky,...

28. února 2026  5:40

Boží milosti podle Josefa Maršálka. Tajemství dokonale křehkých fánků

Boží milosti podle Josefa Maršálka

Boží milosti patří k tradičnímu smaženému pečivu, které se připravovalo na masopust i Velikonoce. Přinášíme historii, zajímavosti, varianty i ověřený recept na boží milosti podle Josefa Maršálka.

28. února 2026  4:20

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jak dlouho vydrží cibule? Při správném skladování nečekaně dlouho

ilustrační snímek

Cibule je v české kuchyni jednou ze základních surovin. Dopřát si ji lze v jakémkoli období roku a přináší jak typickou nasládlou a mírně štiplavou chuť, tak železo a vitamíny skupiny B. Jak cibuli...

28. února 2026

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

26. února 2026  9:50,  aktualizováno  27. 2. 18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.