Válka proti miniaturním obalům
Evropský parlament a členské státy se dohodly na radikálním omezení obalového odpadu. Nová legislativa, známá pod zkratkou PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), míří přímo na segment HOREKA (hotely, restaurace, kavárny). Hlavním viníkem jsou podle unie právě jednorázové porce, které sice zaručují hygienu, ale generují tuny zbytečného plastu a papíru.
Co všechno ze stolů zmizí?
- Cukr ke kávě: Zapomeňte na papírové „stick“ tyčinky.
- Smetana do kávy: Plastové mini kalíšky budou minulostí.
- Džemy a medy: Malé vaničky nahradí velké nádoby.
- Máslo: Individuálně balené porce v alobalu či plastu skončí.
- Dochucovadla: Mini kečupy, tatarky nebo hořčice v sáčcích.
Hygiena vs. ekologie: Velké dilema
Zatímco ekologové jásají nad tím, že koše v kavárnách přestanou přetékat nerecyklovatelnými obaly, hoteliéři a hygienici mají vrásky na čele. Jednorázové balení totiž vzniklo především z hygienických důvodů.
Místo uzavřeného másla nás čekají společné misky nebo krájecí bloky. Místo baleného cukru se vrátíme ke klasickým cukřenkám, do kterých může sahat každý. Restaurace budou muset investovat do nových systémů dávkování, které splní přísné standardy bezpečnosti potravin, a zároveň budou muset školit personál k častější údržbě těchto nádob.
Pro malé kavárny to nemusí být problém – prostě položí na stůl stylovou cukřenku. Pro velké hotelové komplexy se snídaněmi pro stovky lidí je to však logistická noční můra.
Cílem je, aby do roku 2040 klesl objem obalového odpadu v EU o celých 15 % ve srovnání s rokem 2018.
Kdy to přijde a co nás čeká?
Nová pravidla cílí na snížení celkového objemu obalových materiálů a podporu udržitelnosti, přičemž některá opatření začínají platit od roku 2025 s cílem snížit obaly do roku 2030 o 5 %. Do té doby budeme svědky postupného přechodu na kreativní řešení.
Možná se dočkáme moderních automatů na džem, které známe z některých eko-hotelů, nebo se vrátíme k tradičním skleněným nádobám. Cílem je, aby do roku 2040 klesl objem obalového odpadu v EU o celých 15 % ve srovnání s rokem 2018.
Nejde jen o cukr: Co dalšího nová pravidla zakazují?
Nová legislativa se netýká jen mini balení u restauračních stolů. Evropská unie v rámci boje proti plastovému znečištění plánuje postupně omezit i další zdroje odpadu, které považuje za zbytečné.
- Miniaturní hotelová kosmetika: Malé lahvičky se šampony, sprchovými gely nebo tělovými mléky (objemy pod 50 ml) zmizí. Hotely je budou muset nahradit doplňovatelnými dávkovači upevněnými na stěně.
- Jednorázové obaly v maloobchodě: EU plánuje postupně omezit i další zdroje odpadu, jako jsou velmi lehké plastové tašky (mikrotenové sáčky) nebo zbytečné obaly na čerstvé ovoce a zeleninu v supermarketech.
Cílem těchto opatření je vytvořit tlak na výrobce i prodejce, aby začali přemýšlet o cirkulární ekonomice. Pro nás spotřebitele to sice znamená změnu zažitých zvyklostí, ale pro planetu je to jasný signál: éra „použij a vyhoď“ definitivně končí.
