Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

Petra Burgrová
  5:00
Horkovzdušná fritéza je v kuchyni naprostý zázrak. Milujeme na ní to, že dokáže z obyčejných brambor vykouzlit dokonalou křupavou přílohu za pár minut, a ještě k tomu bez litrů zbytečného oleje. Jenže, ruku na srdce, ne vždycky je to hitparáda. Někdy vytáhnete hranolky vysušené, jindy jsou zase blátivé. Přitom stačí znát jen pár fíglů a výsledek bude vypadat a chutnat jako z prvotřídního bistra.

Rybí prsty s domácími hranolky + stepy

5 tipů, jak docílit křupavých hranolek

  1. Základ je nepřeplnit koš. To je asi nejčastější chyba. Hranolky potřebují prostor, aby kolem nich mohl proudit horký vzduch. Když jich dáte moc, začnou se spíš dusit než péct a místo křupavého povrchu zůstanou takové „gumové“.
  2. Pokud děláte hranolky z čerstvých brambor, vyplatí se je na chvíli namočit do studené vody. Stačí 20–30 minut. Zbaví se tím přebytečného škrobu a hranolky pak jdou mnohem líp do křupava. Pak už je jen důkladně osušit, to je další detail, který dělá velký rozdíl.
  3. I když fritéza funguje „bez oleje“, lžička oleje nebo dvě udělá s výsledkem hodně. Hranolky budou zlatavější a chutnější. Ideální je je lehce promíchat v míse, aby se obalily rovnoměrně a nebo použít olej ve spreji.
  4. Teplota a čas se můžou lišit podle typu fritézy, ale obecně funguje 180–200 °C. Během pečení se vyplatí koš jednou nebo dvakrát protřepat, aby se hranolky propekly rovnoměrně ze všech stran.
  5. A nakonec, solit až po upečení. Když je osolíte předem, pustí vodu a ztratí šanci na křupavost.

Tip: Batátové hranolky jsou oproti těm klasickým trochu jiné, protože jsou přirozeně sladší a taky náchylnější k rychlému opečení, takže je potřeba je víc hlídat.

Recept Bramborové hranolky

  • 400 g moučných brambor
  • olivový olej na zakápnutí
  • sůl dle chuti
  • rozmarýn
  • 1 lžíce sušeného česneku
  1. Brambory dobře omyjeme, oloupeme, nakrájíme na hranolky a vložíme na 20 minut do vody.
  2. Pak je osušíme, vložíme do mísy, zakápneme olejem, přidáme lístečky rozmarýnu a sušený česnek. Vše dobře promícháme a hranolky rozložíme do koše horkovzdušné fritézy. V průběhu pečení alespoň dvakrát protřepeme. Solíme až po upečení.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20 minut bez namáčení ve vodě

Recept Batátové hranolky

  • 400 g batátů
  • sůl a pepř dle chuti
  • rostlinný olej
  1. Batáty dobře omyjeme, oloupeme a nakrájíme na hranolky.
  2. Rozložíme je do koše horkovzdušné fritézy zakápneme olejem a dáme péct. V průběhu pečení alespoň dvakrát protřepeme, ale opatrně, tyto hranolky jsou měkčí. Solíme případně pepříme až po upečení.

