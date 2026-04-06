Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

5 tipů, jak docílit křupavých hranolek
- Základ je nepřeplnit koš. To je asi nejčastější chyba. Hranolky potřebují prostor, aby kolem nich mohl proudit horký vzduch. Když jich dáte moc, začnou se spíš dusit než péct a místo křupavého povrchu zůstanou takové „gumové“.
- Pokud děláte hranolky z čerstvých brambor, vyplatí se je na chvíli namočit do studené vody. Stačí 20–30 minut. Zbaví se tím přebytečného škrobu a hranolky pak jdou mnohem líp do křupava. Pak už je jen důkladně osušit, to je další detail, který dělá velký rozdíl.
- I když fritéza funguje „bez oleje“, lžička oleje nebo dvě udělá s výsledkem hodně. Hranolky budou zlatavější a chutnější. Ideální je je lehce promíchat v míse, aby se obalily rovnoměrně a nebo použít olej ve spreji.
- Teplota a čas se můžou lišit podle typu fritézy, ale obecně funguje 180–200 °C. Během pečení se vyplatí koš jednou nebo dvakrát protřepat, aby se hranolky propekly rovnoměrně ze všech stran.
- A nakonec, solit až po upečení. Když je osolíte předem, pustí vodu a ztratí šanci na křupavost.
Tip: Batátové hranolky jsou oproti těm klasickým trochu jiné, protože jsou přirozeně sladší a taky náchylnější k rychlému opečení, takže je potřeba je víc hlídat.
Recept Bramborové hranolky
- 400 g moučných brambor
- olivový olej na zakápnutí
- sůl dle chuti
- rozmarýn
- 1 lžíce sušeného česneku
- Brambory dobře omyjeme, oloupeme, nakrájíme na hranolky a vložíme na 20 minut do vody.
- Pak je osušíme, vložíme do mísy, zakápneme olejem, přidáme lístečky rozmarýnu a sušený česnek. Vše dobře promícháme a hranolky rozložíme do koše horkovzdušné fritézy. V průběhu pečení alespoň dvakrát protřepeme. Solíme až po upečení.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20 minut bez namáčení ve vodě
Recept Batátové hranolky
- 400 g batátů
- sůl a pepř dle chuti
- rostlinný olej
- Batáty dobře omyjeme, oloupeme a nakrájíme na hranolky.
- Rozložíme je do koše horkovzdušné fritézy zakápneme olejem a dáme péct. V průběhu pečení alespoň dvakrát protřepeme, ale opatrně, tyto hranolky jsou měkčí. Solíme případně pepříme až po upečení.