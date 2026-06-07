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Kombuchu za pár korun zvládnete i doma. Stačí znát postup

Tereza Hrabinová
  4:00
Kombucha patří mezi populární fermentované nápoje, které si lidé často kupují v obchodech. Její domácí výroba je ale překvapivě jednoduchá a výrazně levnější. Stačí základní suroviny a trocha trpělivosti.

Kombucha | foto: Canva

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Kombucha v obchodě vs. domácí výroba

Kombucha v obchodě běžně stojí 60 až 100 korun za lahev. Při pravidelné konzumaci se tak může prodražit. Domácí výroba vyjde na zlomek ceny a při správném postupu ji zvládne i začátečník.

Fermentace sice může znít složitě, ve skutečnosti ale stačí hrnec, čaj, cukr a několik dní času.

Na co je dobrá kombucha

Kolik kombuchy můžu vypít denně

  • Doporučené množství se liší podle individuální tolerance, obecně se ale uvádí zhruba 100 až 300 ml denně.
  • Pro začátek je vhodné začít menším množstvím a sledovat reakci organismu. Vyšší dávky mohou u citlivějších jedinců způsobit zažívací potíže nebo nadýmání.
  • Kombucha by neměla nahrazovat pitný režim jako celek – ideální je ji brát spíše jako doplněk k vodě a dalším neslazeným nápojům.

Kombucha je fermentovaný čaj, který vzniká působením kultury bakterií a kvasinek označované jako SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast).

Během fermentace vznikají organické kyseliny (například octová nebo glukonová), malé množství vitamínů skupiny B a další látky. Nápoj obsahuje také mikroorganismy vzniklé fermentací.

Kombucha je oblíbená především pro svou chuť a osvěžující charakter.

Často se jí přisuzují tyto zdravotní přínosy:

  • podporuje trávení díky obsahu živých kultur
  • přispívá k rozmanitosti střevního mikrobiomu
  • obsahuje antioxidanty (zejména při použití zeleného čaje)
  • obsahuje vitaminy B a C
  • posiluje imunitu
  • živá kultura může pročistit organismus v době půstu či abstinence
  • může mít mírně povzbuzující účinek (obsahuje stopové množství kofeinu)

Je ale důležité dodat, že většina těchto účinků zatím nemá dostatek kvalitních důkazů z klinických studií a kombucha by neměla nahrazovat pestrou stravu ani léčbu.

Takhle se rodí kombucha.

Kde sehnat SCOBY

Základní kulturu lze získat několika způsoby:

  • vypěstovat ji z nepasterované kombuchy z obchodu
  • získat ji od jiného domácího výrobce
  • koupit ji online (například na některé z facebookových skupin) nebo v bazarech

Při domácím pěstování nalijte asi 500 ml nepasterované kombuchy do skleněné nádoby, přidejte oslazený čaj (cca 500 ml vody a 100 g cukru), nechte vychladnout a zakryté plátnem stát 1 až 4 týdny. Postupně se vytvoří tenká gelovitá vrstva, nová SCOBY.

První fermentace krok za krokem

Kdo nesmí pít kombuchu

  • Opatrnost by měli zvolit zejména těhotné a kojící ženy, malé děti nebo lidé s oslabenou imunitou.
  • Nápoj může obsahovat malé množství alkoholu (vzniká přirozeně při fermentaci) a také zbytky kofeinu.
  • Nevhodná může být i pro osoby s citlivým trávením, žaludečními potížemi nebo při přísně kontrolované dietě (například u některých onemocnění jater).
  • U domácí výroby je navíc důležité dodržet hygienu – špatně připravená kombucha se může kontaminovat.
  • V případě zdravotních obtíží je vhodné konzumaci konzultovat s lékařem.

Na základní dávku budete potřebovat:

  • 2 litry vody
  • 4 až 6 sáčků černého nebo zeleného čaje
  • 100 až 150 g cukru

Čaj připravte, oslaďte a nechte zcela vychladnout (pod 30 °C). Poté přidejte SCOBY a zhruba 200 až 300 ml startéru (již hotové kombuchy).

Nápoj přelijte do skleněné nádoby, zakryjte prodyšnou látkou a nechte fermentovat 7 až 14 dní při teplotě kolem 20 až 28 °C mimo přímé slunce.

Hotová kombucha by měla být lehce kyselá, jen mírně sladká. Délku fermentace lze upravit podle chuti.

Díky sekundární fermentaci s ovocem či bylinkami dosáhnete skvělých chutí.

Druhá fermentace: jak získat bublinky

Po první fermentaci vyjměte SCOBY a část tekutiny si ponechte jako startér pro další várku.

Zbytek přelijte do uzavíratelných lahví a přidejte příchuť, například ovoce, zázvor nebo bylinky. Lahve nechte 2 až 4 dny při pokojové teplotě.

Během této fáze vzniká oxid uhličitý, proto je nutné lahve pravidelně opatrně odvzdušňovat. Po vychlazení v lednici se proces zpomalí a nápoj získá jemné perlení.

Jak poznat plíseň

Bezpečnost je zásadní. Plíseň poznáte podle suchých, chlupatých a barevných skvrn na povrchu.

Zdravá SCOBY je naopak hladká, vlhká a má bílou až krémovou barvu. Pokud se objeví plíseň, je nutné celou várku vyhodit.

Na co si dát pozor

  • Ideální teplota je 20 až 28 °C
  • Pod 18 °C fermentace výrazně zpomaluje
  • Nad 30 °C může dojít k poškození kultury
  • Nepoužívejte kovové nádoby (mohou reagovat s kyselinami)

Vhodné je sklo, případně potravinářský plast.

Kolik stojí domácí kombucha

Výroba dvou litrů kombuchy vyjde přibližně na 15 až 20 korun v závislosti na použitých surovinách. SCOBY se při fermentaci množí, takže není nutné ji znovu kupovat. Náklady se tak vrátí už po několika várkách.

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