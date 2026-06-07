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Kombucha v obchodě vs. domácí výroba
Kombucha v obchodě běžně stojí 60 až 100 korun za lahev. Při pravidelné konzumaci se tak může prodražit. Domácí výroba vyjde na zlomek ceny a při správném postupu ji zvládne i začátečník.
Fermentace sice může znít složitě, ve skutečnosti ale stačí hrnec, čaj, cukr a několik dní času.
Na co je dobrá kombucha
Kolik kombuchy můžu vypít denně
Kombucha je fermentovaný čaj, který vzniká působením kultury bakterií a kvasinek označované jako SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast).
Během fermentace vznikají organické kyseliny (například octová nebo glukonová), malé množství vitamínů skupiny B a další látky. Nápoj obsahuje také mikroorganismy vzniklé fermentací.
Kombucha je oblíbená především pro svou chuť a osvěžující charakter.
Často se jí přisuzují tyto zdravotní přínosy:
- podporuje trávení díky obsahu živých kultur
- přispívá k rozmanitosti střevního mikrobiomu
- obsahuje antioxidanty (zejména při použití zeleného čaje)
- obsahuje vitaminy B a C
- posiluje imunitu
- živá kultura může pročistit organismus v době půstu či abstinence
- může mít mírně povzbuzující účinek (obsahuje stopové množství kofeinu)
Je ale důležité dodat, že většina těchto účinků zatím nemá dostatek kvalitních důkazů z klinických studií a kombucha by neměla nahrazovat pestrou stravu ani léčbu.
Kde sehnat SCOBY
Základní kulturu lze získat několika způsoby:
- vypěstovat ji z nepasterované kombuchy z obchodu
- získat ji od jiného domácího výrobce
- koupit ji online (například na některé z facebookových skupin) nebo v bazarech
Při domácím pěstování nalijte asi 500 ml nepasterované kombuchy do skleněné nádoby, přidejte oslazený čaj (cca 500 ml vody a 100 g cukru), nechte vychladnout a zakryté plátnem stát 1 až 4 týdny. Postupně se vytvoří tenká gelovitá vrstva, nová SCOBY.
První fermentace krok za krokem
Kdo nesmí pít kombuchu
Na základní dávku budete potřebovat:
- 2 litry vody
- 4 až 6 sáčků černého nebo zeleného čaje
- 100 až 150 g cukru
Čaj připravte, oslaďte a nechte zcela vychladnout (pod 30 °C). Poté přidejte SCOBY a zhruba 200 až 300 ml startéru (již hotové kombuchy).
Nápoj přelijte do skleněné nádoby, zakryjte prodyšnou látkou a nechte fermentovat 7 až 14 dní při teplotě kolem 20 až 28 °C mimo přímé slunce.
Hotová kombucha by měla být lehce kyselá, jen mírně sladká. Délku fermentace lze upravit podle chuti.
Druhá fermentace: jak získat bublinky
Po první fermentaci vyjměte SCOBY a část tekutiny si ponechte jako startér pro další várku.
Zbytek přelijte do uzavíratelných lahví a přidejte příchuť, například ovoce, zázvor nebo bylinky. Lahve nechte 2 až 4 dny při pokojové teplotě.
Během této fáze vzniká oxid uhličitý, proto je nutné lahve pravidelně opatrně odvzdušňovat. Po vychlazení v lednici se proces zpomalí a nápoj získá jemné perlení.
Jak poznat plíseň
Bezpečnost je zásadní. Plíseň poznáte podle suchých, chlupatých a barevných skvrn na povrchu.
Zdravá SCOBY je naopak hladká, vlhká a má bílou až krémovou barvu. Pokud se objeví plíseň, je nutné celou várku vyhodit.
Na co si dát pozor
- Ideální teplota je 20 až 28 °C
- Pod 18 °C fermentace výrazně zpomaluje
- Nad 30 °C může dojít k poškození kultury
- Nepoužívejte kovové nádoby (mohou reagovat s kyselinami)
Vhodné je sklo, případně potravinářský plast.
Kolik stojí domácí kombucha
Výroba dvou litrů kombuchy vyjde přibližně na 15 až 20 korun v závislosti na použitých surovinách. SCOBY se při fermentaci množí, takže není nutné ji znovu kupovat. Náklady se tak vrátí už po několika várkách.
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