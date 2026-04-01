Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Petra Burgrová
  4:40
Vejce jsou v kuchyni absolutní nezbytnost. Jsou levná, plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Přesto se kolem nich po desetiletí vznáší oblak pochybností kvůli cholesterolu. Kolik vajíček je tedy „tak akorát“ a kdy už je to příliš?

Vařená vejce | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Kolik vajec můžu denně sníst

Kolik má vejce cholesterolu

  • Jedno průměrné slepičí vejce (velikost M) obsahuje přibližně 180–220 mg cholesterolu.
  • Veškerý cholesterol je obsažen ve žloutku.

Moderní výzkumy ukazují, že cholesterol z vajec má na hladinu cholesterolu v krvi menší vliv, než se dříve předpokládalo. Důležitější je celkový jídelníček, množství nasycených tuků a životní styl.

  • Zdravý dospělý: Konzumace 1 až 2 vajec denně je pro většinu lidí naprosto bezpečná a nutričně velmi přínosná. Pokud jste aktivní a zdraví, neublíží vám ani vajíčka tři, pokud je váš celkový jídelníček vyvážený.
  • Pozor na cholesterol: Pokud máte diagnostikovanou poruchu metabolismu tuků nebo vysokou hladinu cholesterolu, je dobré se poradit s lékařem. Ten vám pravděpodobně doporučí omezit konzumaci žloutků (kde je cholesterol koncentrovaný), zatímco bílky můžete jíst prakticky bez omezení.

Vejce.

Kolik vajec může sníst dítě

U dětí je situace trochu jiná, protože vyvíjející se organismus má jiné potřeby. Vejce jsou pro děti vynikajícím zdrojem cholinu (důležitý pro mozek) a vitamínu D.

Jak často může dítě vajíčko?

  • Batolata (od 1 roku): Vajíčko je skvělý start. Začněte s 2–3 vejci týdně.
  • Školkové a školní děti: 3–5 vajec týdně je naprosto v pořádku. Pokud dítě vajíčka miluje, denní konzumace jednoho vejce není tragédie, pokud tím nenahrazuje jiný důležitý zdroj živin, jako je ryba, maso nebo luštěniny.

Tip: Vždy hlídejte kvalitu a způsob tepelné úpravy. U dětí se vyhněte „naměkko“ nebo nedovařeným žloutkům kvůli riziku salmonely – vejce by měla být vždy propečená.

Co se stane, když sníme hodně vajíček

Co když si jednou za čas dopřejete omeletu ze čtyř vajec? Pravděpodobně se nestane vůbec nic. Pokud to ale přeháníte dlouhodobě, může dojít k několika věcem:

  1. Trávicí potíže: Vejce jsou bohatá na bílkoviny a síru. Příliš mnoho vajec najednou může u citlivějších jedinců způsobit nadýmání, bolesti břicha nebo pocit těžkosti.
  2. Nutriční nerovnováha: Pokud jíte jen vajíčka, omezujete prostor pro jiné potraviny. Tělo potřebuje vlákninu ze zeleniny, komplexní sacharidy z obilovin a širokou škálu živin z dalších zdrojů.
  3. Alergie: Vejce patří mezi nejčastější potravinové alergeny, zejména u dětí. Nadměrná konzumace může u někoho spustit kožní reakce nebo zažívací potíže, pokud má k alergii dispozice.

Tip: Skvělé recepty z vajec najdete na Recepty iDnes.

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

