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Kolik švestek sníst při zácpě? Správné dávkování a nejrychlejší účinek

Petra Burgrová
  4:00

Na kompot vybírejte tvrdší švestky, ty opravdu měkké nechte na povidla. | foto: Profimedia.cz

Na zácpu se švestky nedoporučují jen tak pro nic za nic. Především sušené obsahují vlákninu a sorbitol, který může usnadnit vyprazdňování.

Obsah

Proč švestky pomáhají proti zácpě

Za jejich účinkem stojí hlavně vláknina a sorbitol. Vláknina zvětšuje objem stolice, zatímco sorbitol pomáhá do střeva dostat více vody. Stolice pak může být měkčí a snadněji odcházet. U sušených švestek je navíc obojí koncentrovanější než u čerstvého ovoce. Sušením se totiž odstraní voda, zatímco vláknina a sorbitol v ovoci zůstávají.

TIP: Když zvýšíme příjem vlákniny, měli bychom zároveň dostatečně pít. Vláknina potřebuje vodu, aby mohla ve střevě správně fungovat. Pokud jí máme v jídelníčku málo a najednou jí přidáme hodně, bez dostatku tekutin můžeme místo úlevy získat spíš nafouklé břicho.

Švestkový kečup

Domácí švestkový kečup se zázvorem a chilli – Pikantní recept k masům a sýrům

Recept

Lehké

50 min

Sušené švestky obsahují vlákninu a sorbitol, díky kterému mohou podpořit vyprazdňování.

Kolik švestek sníst, aby pomohly

Podle velikosti je to přibližně 10 až 12 kusů. Pokud sušené švestky běžně nejíme, můžeme začít menším množstvím a podle toho, jak na ně naše trávení reaguje, porci postupně zvýšit. Větší množství totiž nemusí znamenat lepší výsledek. U citlivějších lidí mohou švestky způsobit nadýmání, plynatost nebo průjem.

Švestkové knedlíky s mákem

Švestkové knedlíky s mákem

Recept

Střední

45 min

Čerstvé švestky jsou zdrojem vlákniny a sorbitolu, který může pomoci při zácpě.

Švestky mohou způsobit průjem nebo nadýmání

A to hlavně díky již zmíněnému sorbitolu. Ten se ve střevě nevstřebává úplně a přitahuje do něj vodu. Ve větším množství tak může mít poměrně výrazný projímavý účinek.

Proto také není dobrý nápad sníst najednou velké množství sušených švestek. Kromě průjmu mohou přijít také plynatost a nafouklé břicho. Každý na ně navíc reaguje trochu jinak.

Vepřová panenka se švestkovou omáčkou

Vepřová panenka se švestkovou omáčkou: Jemné maso s červeným vínem a fazolkami

Recept

Střední

30 min

Rýžová kaše s mákem a švestkovou omáčkou

Recepty ze švestek Snídaně

Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce

Recepty ze švestek Obědy a večeře

Švestkové šátečky

Recepty ze švestek Dezerty

Švestkový kompot

Recepty ze švestek Zavařování a konzerovování

Třený švestkový koláč na plech

Švestkový koláč s tvarohem a drobenkou – Vláčné těsto se žloutkovou pěnou

Recept

Střední

80 min
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Témata: vláknina, větry

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Kolik švestek sníst při zácpě? Správné dávkování a nejrychlejší účinek

Na kompot vybírejte tvrdší švestky, ty opravdu měkké nechte na povidla.

Na zácpu se švestky nedoporučují jen tak pro nic za nic. Především sušené obsahují vlákninu a sorbitol, který může usnadnit vyprazdňování.

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