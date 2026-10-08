Kolik švestek sníst při zácpě? Správné dávkování a nejrychlejší účinek

Obsah
Proč švestky pomáhají proti zácpě
Za jejich účinkem stojí hlavně vláknina a sorbitol. Vláknina zvětšuje objem stolice, zatímco sorbitol pomáhá do střeva dostat více vody. Stolice pak může být měkčí a snadněji odcházet. U sušených švestek je navíc obojí koncentrovanější než u čerstvého ovoce. Sušením se totiž odstraní voda, zatímco vláknina a sorbitol v ovoci zůstávají.
TIP: Když zvýšíme příjem vlákniny, měli bychom zároveň dostatečně pít. Vláknina potřebuje vodu, aby mohla ve střevě správně fungovat. Pokud jí máme v jídelníčku málo a najednou jí přidáme hodně, bez dostatku tekutin můžeme místo úlevy získat spíš nafouklé břicho.
Kolik švestek sníst, aby pomohly
Podle velikosti je to přibližně 10 až 12 kusů. Pokud sušené švestky běžně nejíme, můžeme začít menším množstvím a podle toho, jak na ně naše trávení reaguje, porci postupně zvýšit. Větší množství totiž nemusí znamenat lepší výsledek. U citlivějších lidí mohou švestky způsobit nadýmání, plynatost nebo průjem.
Švestky mohou způsobit průjem nebo nadýmání
A to hlavně díky již zmíněnému sorbitolu. Ten se ve střevě nevstřebává úplně a přitahuje do něj vodu. Ve větším množství tak může mít poměrně výrazný projímavý účinek.
Proto také není dobrý nápad sníst najednou velké množství sušených švestek. Kromě průjmu mohou přijít také plynatost a nafouklé břicho. Každý na ně navíc reaguje trochu jinak.
Vepřová panenka se švestkovou omáčkou: Jemné maso s červeným vínem a fazolkami
Střední
30 min
Recepty ze švestek Snídaně
- Rýžová kaše s mákem a švestkovou omáčkou
- Makové palačinky se švestkovou náplní
- Pohanková kaše a švestkový sen
- Ovesné švestkové tyčinky
Recepty ze švestek Obědy a večeře
- Švestkové knedlíky
- Hovězí se švestkovou omáčkou
- Bramborové taštičky s povidly
- Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce
Recepty ze švestek Dezerty
- Dort Pavlova se švestkovým přelivem
- Křehký švestkový koláč
- Švestkový koláč z křehkého těsta
- Švestkové šátečky