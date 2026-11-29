Perníčky potřebují čas na rozležení, vanilkové rohlíčky a linecké můžeme upéct začátkem prosince, zatímco s přípravou krémového cukroví je lepší počkat až na poslední dny před Vánocemi. Tak jako si můžete naplánovat, kdy které cukroví péct, můžete si rozvrhnout i nákup surovin a ušetřit opakované cesty do obchodu a díky akcím i nějakou tu korunu.
Než tedy vyrazíte na nákup, vyberte si recepty, podle kterých se chystáte péct. Zkontrolujte, co už doma máte a nezapomeňte započítat i suroviny potřebné k plnění, slepování a obalování a zdobení.
V článku se dále dozvíte:
- Velký nákupní seznam: Kolik čeho koupit?
- Co nakoupit na vánoční cukroví už teď:
- Mouka: Jakou vybrat?
- Máslo: Kolik másla bude potřeba?
- Cukr: Moučkový, krupicový nebo vanilkový?
- Vlašské ořechy, lískové oříšky, mandle a kokos
- Kakao, čokoláda, med, marmelády a další suroviny
- S nákupem kterých surovin raději počkat?
Velký nákupní seznam na vánoční cukroví: Kolik čeho koupit?
|Cukroví
|Porce
|Hladká mouka
|Máslo
|Moučkový cukr
|Ořechy
|Vejce
|Další suroviny
|Perníčky
|40
|280 g
|30 g
|300 g
|–
|1 vejce
|med, rum, jedlá soda, perníkové koření
|Linecké
|40
|200 g
|150 g
|60 g
|–
|1 vejce
|vanilkový cukr
|Rohlíčky
|80
|240 g
|160 g
|250 g
|100 g
|1 žloutek
|vanilka
|Pracny
|40
|330 g
|240 g
|180 g
|180 g
|2 vejce
|Kakao
|Kokosky
|30
|–
|–
|–
|–
|2 bílky
|krupicový cukr, kokos, strouhanka
|Vosí hnízda
|30
|–
|150 g
|230 g
|250 g
|1 vejce
|rum, káva, piškoty, džem
|Celkem
|260
|1 050 g
|730 g
|1 020 g
|100 g/ 430 g lískové/vlašské
|8 vajec
|další podle receptu
Co nakoupit na vánoční cukroví už teď?
Většinu základních surovin na vánoční pečení můžete nakoupit s několikatýdenním předstihem. Patří mezi ně především mouka, cukr, med, kakao, čokoláda, ořechy, kokos, perníkové koření a neotevřené marmelády. Při správném skladování vydrží nejen do Vánoc, ale i dlouho po svátcích.
Pokud máte ve spíži zásoby z předchozího pečení, nemusíme je automaticky vyhazovat a nakupovat čerstvé. Důležité je zkontrolovat jejich stav a datum minimální trvanlivosti, a to zejména u ořechů, které mohou žluknout, a koření, jež postupně ztrácí svou vůni a chuť.
|Surovina
|Kam ji uložit
|Hladká mouka
|Do suché spíže, nejlépe do uzavíratelné nádoby
|Moučkový a krupicový cukr
|Do sucha, chránit před vlhkostí
|Med
|Do uzavřené sklenice
|Kakao a čokoláda
|Do suchého, chladnějšího a tmavého místa
|Vlašské ořechy, lískové oříšky a mandle
|Do uzavřené nádoby, při delším skladování do lednice či mrazáku
|Strouhaný kokos
|Do sucha, v dobře uzavřeném obalu
|Perníkové koření, skořice a vanilka
|Do sucha a temna
|Džemy a marmelády
|Neotevřené do spíže podle pokynů výrobce
|Máslo
|Do lednice nebo mrazáku
Jakou vybrat mouku a kolik jí budete potřebovat?
Základem většiny tradičních druhů vánočního cukroví je hladká pšeničná mouka. Používá se na linecké, vanilkové rohlíčky, perníčky, pracny i různé druhy plněného cukroví. Záleží však na konkrétním receptu. Některé pracují také se špaldovou moukou nebo žitnou moukou, jiné se obejdou úplně bez mouky.
Pokud se letos chystáte na šest druhů cukroví podle našeho nákupního seznamu, budete potřebovat minimálně jednu hladkou mouku na těsto a další na posypávání válu při vyvalování těsta.
Kolik másla koupit na vánoční pečení?
Pokud se chystáte připravovat hned několik druhů tradičního cukroví, jedna kostka másla většinou nestačí. Máslo je potřeba nejen do křehkých těst, ale také do některých náplní a krémů.
Zatímco na perníčky nebo švédskou variantu zvanou Pepparkakor stačí másla relativně málo, u většiny receptů je na linecké těsto potřeba více než polovina, protože sytá máslová vůně a chuť výrazně ovlivňuje výsledek. Na oříškové pracny pravděpodobně spotřebujete téměř celou kostku. Na šest vybraných druhů cukroví podle receptů iDNES.cz budou těsně stačit tři kostky po 250 gramech, čtvrtou můžete koupit jako rezervu.
S nákupem není třeba čekat ani v případě másla, protože v lednici při 8 stupních vydrží jeden i dva měsíce (v závislosti na datu výroby), v mrazáku ještě mnohem déle. Takže pokud na něj narazíte ve výhodné akci, není důvod váhat.
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Moučkový, krupicový, nebo vanilkový? Jaký cukr koupit
Při přípravě tradičního vánočního cukroví se často neobejdete bez moučkového cukru. Díky jemné konzistenci se dobře zapracovává do křehkých těst, ale využijete ho také při přípravě krémů, polev a obalování upečených vanilkových rohlíčků nebo pracen.
Krupicový cukr zase zužitkujeme například při přípravě čokoládových madlenek nebo sněhového cukroví, například Mini Pavlova či kokosek. Vanilkový cukr dodává těstům příjemnou vůni. Připravit si můžeme i vlastní aromatický cukr s pravou vanilkou.
Při sestavování nákupního seznamu nezapomínejte, že část cukru spotřebujete až po upečení. Na přípravu našich šesti druhů cukroví budeme tedy potřebovat něco přes kilogram moučkového cukru, 100 gramů krupicového cukru, jeden sáček vanilkového cukru, jeden vanilkový lusk a trochu jemného krystalového cukru na vysypávání formiček.
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Vlašské ořechy, lískové oříšky, mandle a kokos
Vánoční pečení je ideální příležitostí, jak spotřebovat zásoby vlašských ořechů. Ořechové těsto se připravuje do pracen, vanilkových rohlíčků, ořechových košíčků, vosích hnízd i mnoha dalších druhů cukroví. I lískové oříšky a mandle můžeme využít do křehkého těsta na rohlíčky, případně tzv. podvodnice nebo marcipánové cukroví. A díky kokosu si můžete pod stromeček nadělit domácí kuličky ve stylu Rafaelo nebo malé „margotky“, tedy kokosové tyčinky v čokoládě.
Ořechy obsahují poměrně velké množství tuků, které mohou při nevhodném skladování žluknout. Vyloupané ořechy proto uchováváme v dobře uzavřené nádobě. Pokud je nakupujeme do zásoby na delší dobu, můžeme je uložit do lednice nebo mrazáku.
Na vybrané ořechové vánoční cukroví podle našeho nákupního seznamu spotřebujeme minimálně 430 gramů vlašských ořechů, 100 gramů lískových oříšků nebo mandlí a 80 gramů strouhaného kokosu.
Kakao, čokoláda, med, marmelády a další suroviny
Nezapomeňte ani na drobnosti, které dodávají vánočnímu cukroví jeho typickou chuť a vůni. Právě na ně při sestavování nákupního seznamu snadno zapomeneme.
- Kakao a čokoláda: Kakao využijeme do tmavých těst, například na kakaové nebo dvoubarevné pracny. Čokoláda se zase hodí na polevy, zdobení rohlíčků nebo namáčení slepovaného cukroví. Nakoupit je můžeme s předstihem, skladujeme je však v suchu, mimo dosah tepla a přímého slunečního světla.
- Med: Med je základ při pečení měkkých perníčků bez ohledu na to, zda je tekutý, nebo pastovaný. Pokud zkrystalizoval, není třeba kupovat nový, protože jde o přirozený proces a stačí med opatrně rozehřát ve vodní lázni.
- Džemy a marmelády: Sladké máslové těsto se dobře doplňuje s mírně nakyslými ovocnými džemy. Na slepování tradičního lineckého cukroví můžete využít například rybízový, malinový nebo meruňkový džem. Rybízový se využívá i při přípravě těsta na vosí hnízda nebo plněných perníčků.
- Koření a další přísady: Projděte také zásoby skořice, vanilky, perníkového koření, jedlé sody, kypřicího prášku, rumu či dětských piškotů. Starší koření nemusí být nutně zkažené, postupem času však ztrácí svou intenzitu a vůni.
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S nákupem kterých surovin raději počkat?
Zatímco mouka i máslo vydrží, vejce, smetanu, tvaroh, mascarpone a další čerstvé mléčné výrobky obvykle nakupujeme až podle toho, kdy se chystáme péct nebo připravovat cukroví s vanilkovým nebo čokoládovým krémem. Nemá smysl pořizovat si už na konci listopadu smetanu na krém, který budeme dělat až těsně před Štědrým dnem.
|Kdy nakupovat
|Co nakoupit
|Koncem listopadu
|Mouku, cukr, ořechy, med, kakao, kokos, koření, čokoládu, džemy, piškoty a máslo do zásoby
|Na začátku prosince
|Vejce, citrony a další suroviny do těst na perníčky, linecké, rohlíčky a pracny
|V polovině prosince
|Podle potřeby suroviny na slepování, polevy a zdobení
|V posledních dnech před Vánocemi
|Čerstvé mléčné výrobky, vejce a další suroviny do krémů a nepečeného cukroví
Při nákupu čerstvých surovin se vždy řídíme datem spotřeby a pokyny výrobce ke skladování. Do nepečených krémů a polev, které neprocházejí dostatečnou tepelnou úpravou, je bezpečnější použít pasterovaná vejce nebo vaječné výrobky.
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