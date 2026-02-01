Kolik kilo zhubnu, když nebudu jíst? 3 nebezpečné diety, které mohou ohrozit vaše zdraví

Novoroční předsevzetí jsou tu a navíc se blíží doba hubnutí do plavek. Láká vás rychle a drasticky snížit číslo na váze? Dejte si pozor. Některé rychlé diety jsou velmi škodlivé a mohou vážně ohrozit zdraví. Jaké jsou tyto nebezpečné trendy a co místo nich zvolit, abyste zůstali zdraví a fit?
Obsah

Kolem nás jsou krásní lidé, média a sociální sítě nám ukazují dokonalá těla. A nás zachvátí panika, že takto nevypadáme. Pak se – často právě s novým rokem – rozhodneme pro nový začátek. Začátek života v lepším těle. A protože chceme vše hned a rychle, někdy neodoláme a v touze po rychlé ztrátě kil se uchylujeme k rychlým dietám a drastickým přístupům.

Jojo efekt může nastat, pokud rychle a drasticky zhubnete.

1. Několikadenní půst

Půst, zejména v jeho extrémních formách, se stal populárním trendem. Lidé omezují příjem potravy na určité období, přičemž přístupy k délce hladovění se liší. I když může mít půst krátkodobý efekt na úbytek hmotnosti, dlouhodobě nejde o nic, co by bylo pro tělo vhodné. Může vést k nutričnímu deficitu, oslabení imunitního systému a dokonce ke zpomalení metabolismu. Ano, správně vás teď napadlo, že to při snaze zhubnout opravdu nepotřebujete.

Jak to dělat lépe?

Místo přísného půstu a hladovění se zaměřte na pestrou a vyváženou stravu s dostatečným příjmem vlákniny, bílkovin a zdravých tuků. Zařazujte jídla, která poskytují dlouhodobou energii a podporují správnou funkci metabolismu.

Tipy na jídla:

Přírodní karbanátky s brokolicí

Přírodní karbanátky s brokolicí

Recept

Střední

30 min

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete džusy.

2. Detox pomocí šťáv

Dieta, která zahrnuje pouze pití ovocných nebo zeleninových šťáv, může znít lákavě. Vypadá to dobře, že? Ovoce i zelenina jsou zdravé, obsahují vitamíny a minerály a chutnají nám. Stačí se ale trochu zamyslet. Budete-li pít pouze „džusy“, tělu nedodáte důležité živiny, jako jsou bílkoviny, zdravé tuky a vláknina.

U ovocných šťáv navíc hrozí příliš vysoký příjem cukrů, který může vést k energetickým výkyvům a z dlouhodobého hlediska až k inzulinové rezistenci. Ani zeleninové šťávy nejsou samospásné – i když obsahují méně cukru, stále postrádají vlákninu a nezajistí tělu dostatek energie ani stavebních látek.

Jak to dělat lépe?

Pokud se přesto nechcete myšlenky hubnutí pomocí ovoce a zeleniny vzdát, zkuste místo šťáv zařadit smoothie. To kromě ovoce nebo zeleniny obsahuje také zdroj bílkovin a zdravých tuků, které pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi a zajistí delší pocit sytosti i energii.

Tipy na jídla:

Smoothie plné vitaminů

Smoothie plné vitaminů

Recept

Lehké

15 min

Drastické diety založené na kalorickém deficitu často končí jojo efektem.

3. Kalorická deprivace

Kalorická deprivace, tedy stav, kdy je příjem kalorií radikálně snížen, může vést k rychlému úbytku hmotnosti, zároveň s sebou ale nese jedno zásadní riziko – zpomalení metabolismu. Navíc může zapříčinit i ztrátu svalové hmoty.

A pozor: tento přístup velmi často vede k jojo efektu, který není třeba zdlouhavě vysvětlovat. Zná ho každý, kdo se někdy tématem diet zabýval. Po návratu k běžné stravě a normálnímu režimu pak dochází k rychlému přibývání na váze, často dokonce s několika kily navíc. A to rozhodně nechceme.

Jak to dělat lépe?

Místo extrémního omezování kalorií se zaměřte na vyváženou a dostatečnou stravu, která tělu poskytne všechny potřebné živiny. Mírné snížení kalorického příjmu může dávat smysl, vždy by ale mělo jít ruku v ruce s dostatečným příjmem bílkovin, vlákniny a zdravých tuků, které podporují metabolismus a pomáhají udržet dlouhodobě udržitelné výsledky.

Tipy na jídla:

Čočka s pečenou dýní a sýrem podle blogu Ne hladu

Čočka s pečenou dýní a sýrem podle blogu Ne hladu

Recept

Lehké

30 min

Tzv. středomořská strava je zdravá a můžete po ní zhubnout.

Zapomeňte na nebezpečné trendy

Jezte zdravěji, dostatečně se hýbejte a dopřejte si dostatek spánku. To jsou základy, které vám pomohou nejen při dietě, ale dodají vám sílu a energii do všeho, co děláte. Cesta k ideální váze nemusí být rychlá – důležité je především zdraví. Pokud přesto toužíte po rychlých výsledcích, mějte na paměti, že nic, co je příliš rychlé nebo extrémní, nemůže být dlouhodobě udržitelné.

Namísto nebezpečných dietních trendů je vždy lepší soustředit se na dlouhodobý a vyvážený přístup k výživě, který podporuje nejen hubnutí, ale i celkové zdraví.

Chcete shodit kila a přitom si skvěle pochutnat? Máme pro vás spoustu ověřených receptů pro dokonalou linii a lepší formu.

