Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Pavla Žáková
  4:00
Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě. Platí to hlavně o ovoci. Je dobré se ho zříct?

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů. | foto: Canva

Obsah

Strašák jménem fruktóza

Ovoce obsahuje zejména fruktózu, cukr patřící mezi jednoduché sacharidy. Ty se po konzumaci dostávají do krve a zpracovávají se v játrech. Oproti známější glukóze (hroznovému cukru), která také patří mezi jednoduché sacharidy, je to s fruktózou (ovocným cukrem) v těle trochu složitější.

K jejímu zpracování není potřeba inzulin, kterým tělo může metabolizaci cukru zpomalit, pokud má energie zrovna dost. Fruktóza se metabolizuje přímo v játrech, a to vcelku rychle bez ohledu na to, zda tělo právě potřebuje energii, nebo jí má dost. Přebytky pak ukládá v podobě tuku „na horší časy“. Právě toto nakládání s fruktózou jí vysloužilo špatnou pověst, protože její nadbytečný příjem zatěžuje játra a může způsobit ukládání tuku v cévách. Zaslouží si ale tuto démonizaci i samotné ovoce?

Průvodce světem vitaminů. Co jíst, aby vašemu tělu nic nechybělo

Borůvky obsahují více antioxidantů než ostatní druhy ovoce a zeleniny.

Fruktóza v ovoci

Odborníci z Institutu moderní výživy tvrdí, že ne. „Faktem totiž je, že i když ovoce cukr obsahuje, najdeme v něm ale i spoustu dalších látek jako je např. vláknina, mikronutrienty, antioxidanty nebo polyfenoly s pozitivními účinky na lidský organismus. Díky těmto látkám a jejich vzájemným interakcím je příjem ovoce spojen s mnoha zdravotními benefity – např. nižší celkovou mortalitou, nižším rizikem srdečních onemocnění, obezity, rakoviny nebo diabetu,“ uvádějí.

Jinými slovy, fruktóza je v ovoci obsažena v tak příznivém koktejlu dalších látek, že zdraví rozhodně prospívá. Vláknina totiž zpomaluje vstřebávání cukru, takže glykémie (hladina cukru v krvi) po ovoci nevyskočí tak rychle jako po sladkostech. Ovoce proto mohou jíst i diabetici, kteří si obsah sacharidů ve stravě musejí hlídat.

„Pokud budeme jíst ovoce současně s tuky a bílkovinami (např. banán s jogurtem, jahody s tvarohem, jablko s kefírem), snížíme jeho glykemický index. Tím docílíme nižší glykémie,“ doporučuje výživová poradkyně se specializací na diabetes Beáta Bohnerová.

Granola bowl - domácí granola s jogurtem, plátky banánu, ořechy, kokos, horké lesní ovoce

Zpracované vs. čerstvé ovoce

Zmíněné benefity ale platí o čerstvém nezpracovaném ovoci, méně už o džusech, sušeném ovoci nebo nápojích typu smoothie, které představují vysokou koncentraci energie (cukru) na úkor vlákniny. Jak upozorňuje Bohnerová, rozmixováním se část vlákniny ztratí, což zvýší glykemický index jídla, a to nejen u ovoce.

Zvýšit příjem čerstvého ovoce doporučuje také Společnost pro výživu, která se přitom opírá i o závěry WHO. „Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1,“ uvádí Společnost pro výživu, která sdružuje lékaře, nutriční terapeuty, ale také výrobce či zástupce lázní.

Bobule, které prospívají zdraví. Borůvky pomáhají játrům, rybíz při hubnutí

Jahody obsahují nízké množství cukru.

Obsah cukru v ovoci

A kolik cukru ovoce skutečně obsahuje? Kdo hledá zdravější alternativu k bílému cukru, sáhne většinou po hroznu, jahodách či banánech. Daleko víc cukru ale obsahují datle.

Zatímco malá hrstička jahod (100 g, zhruba 5 plodů) obsahuje kolem dvou malých kostek cukru (po 2,5 g), ve stejném množství banánu (cca 2/3 banánu) je ho až 7 kostek a v datlích dokonce přes 10 kostek. Naopak třeba avokádo, které má vysoký celkový obsah sacharidů, se může pyšnit velmi nízkým podílem jednoduchých cukrů, což je zásadní hodnota pro zdravý životní styl.

„Podle výživových doporučení by u zdravého člověka jednoduché cukry neměly tvořit více jak 10 % z celkového denního energetického příjmu – tedy u dospělých s průměrnou fyzickou aktivitou při příjmu 8 400 kJ/2 000 kcal cca 50 g na den,“ vysvětluje vrchní sestra Oddělení léčebné výživy FN Brno Kateřina Ondrušová.

Výživové hodnoty ovoce (na 100 g)
Energie (kJ)Bílkoviny
(g)		Tuky (g)Sacharidy (g)SAFA (g)Cukr (g)Vláknina
(g)
Ananas21010130,010,02,0
Avokádo67021482,01,07,0
Banán38010230,015,03,0
Borůvky25010140,09,03,0
Broskev19010100,08,01,5
Citron1701090,03,03,0
Datle5301,50300,021,02,0
Fíky30010170,012,03,0
Granátové jablko35011180,013,04,0
Grapefruit1701090,07,02,0
Hrozny29010160,014,02,0
Hruška26000150,010,03,0
Jablko24000140,010,02,0
Jahody1701090,05,02,0
Kiwi24011110,07,03,0
Maliny22011110,05,06,0
Mango29010160,013,02,0
Meruňka24010120,08,02,0
Nektarinka18010100,07,02,0
Ostružiny18010100,05,05,0
Pomelo18010100,08,01,0
Pomeranč20010110,08,02,0
Rybíz červený20010110,05,04,0
Švestky26010150,010,03,0
Třešně27010150,011,02,0

Zdroj: STOBklub

Tvarohový dort i knedlíky, frgál nebo salát. K létu prostě borůvky patří

Ovocná mísa s krémem a tvarohovými noky.

Ovoce na talíři: Kdy a v jaké formě

Ovoce nebo zeleninu bychom měli jíst alespoň v pěti porcích denně. Nejlepší je konzumace čerstvého ovoce, v zimním období je možné využít i mražené. Naopak konzervované a doslazované ovoce s větším množstvím cukru patří spíš mezi dezerty a pochutnat bychom si na něm měli jen výjimečně.

Pro lidi, kteří si hlídají váhu nebo trpí cukrovkou, je ovoce nutné vážit a sledovat množství obsaženého cukru a energie. Ovoce, u kterého je to možné, je nejlepší jíst i se slupkou, právě ta totiž obvykle obsahuje nejvíc vlákniny, která zabraňuje přílišnému kolísání glykémie.

Ovoce lze na talíři úspěšně kombinovat s bílkovinami, například s tvarohem nebo ořechy. Kromě toho, že tak můžete vytvořit chutnou a osvěžující svačinku, má takto kombinace dobrý vliv na hladinu cukru v krvi. Více o roli bílkovin ve stravě si můžete přečíst v jiném našem článku:

Tělo bez proteinů strádá. Které zdroje bílkovin zařadit do jídelníčku

Inspirujte se, jak na ovoce

Vstoupit do diskuse
Témata: Cukr, Ovoce, Banány

Nejčtenější

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem.

Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

Kašlete na meduňku! Pokud vám v těle řádí kortizol, neusnete ani po prášcích

Budíte se ráno, jako byste nespali? Dost možná je to tím, že máte vysokou...

Špatně spíte? Slyšeli jste o nočním kortizolu, jehož vysoká hladina vám může krást klidný odpočinek a spánek? Vím, co jíst, abyste si hladinu tohoto hormonu snížili a dobře se vyspali.

10. května 2026  4:30

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

10. května 2026

Domácí hummus s červenou řepou: Recept na zdravou pomazánku

Hummus s červenou řepou
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si barevný upgrade klasiky z Blízkého východu. Hummus s červenou řepou vás okouzlí nejen...

Grilovaný pstruh na bylinkách: Nejlepší recept s pečenou zeleninou

Grilovaný pstruh na bylinkách
Recept

Střední

30 min

Vychutnejte si dokonale šťavnatou rybu. Grilovaný pstruh s čerstvými bylinkami, pečeným česnekem a...

Nadýchané palačinky s jahodami a tvarohem: Recept na dokonalou snídani

Palačinky s jahodami a pyré
Recept

Lehké

35 min

Připravte si poctivé domácí palačinky, které jsou díky odleženému těstu neuvěřitelně jemné a...

Neupejpejte se! Šneci na talíři jsou v Čechách tradice starší než knedlíky

Šneci jsou delikatesa. Navíc zdravá.

Chce se vám říct: „Ať si to ve Francii jí, tady jsme v Čechách!“? Nenechte se mýlit. Jsme totiž šnečí velmoc. Šneci se u nás chovají na farmách, vyvážejí se a někdy končí i na českých stolech. Aby...

9. května 2026  5:20

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

9. května 2026  4:30

Grilované kuře může být nebezpečné. Stačí jedna běžná chyba při přípravě

Grilované kuře se zelným salátem

Kuřecí maso patří k nejoblíbenějším surovinám na českých grilech. Je dostupné, relativně levné a mnoho lidí má pocit, že jeho příprava je jednoduchá. Právě drůbež ale zároveň patří mezi časté zdroje...

9. května 2026

Kefírová bublanina s rebarborou: Vláčný moučník se špaldovou moukou a drobenkou

Kefírová bublanina s drobenkou s ovocem
Recept

Střední

75 min

Dopřejte si tradiční pečení v modernějším kabátě, kde hlavní roli hraje kefír a špaldová mouka....

Chilli burger z grilu: Šťavnaté hovězí s pikantním dresinkem a křupavou slaninou

Chilli burger na grilu
Recept

Lehké

40 min

Připravte si domácí burger, který vyniká svou přímočarou chutí a poctivým ohněm z chilli. Základem...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fit proteinové lívance: Nadýchaná snídaně z tvarohu plná energie

Fit lívance
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si sladké ráno bez výčitek díky lívancům, které vsází na vysoký obsah bílkovin a minimum...

Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

řecký jogurt

Patří mezi stálice zdravého jídelníčku, ale ne každý kelímek je skutečně to, co slibuje. Vysvětlíme, jak poznat pravý řecký jogurt a proč si dát pozor na jogurt řeckého typu.

8. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.