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Kofola se zrodila v domovnickém bytě. Tajný recept vznikal na obyčejném vařiči

Natálie Brabcová
  4:30
Kofola se nestáčela jen v jednom závodě. Sirup Kofo putoval do sodovkáren po...

Kofola se nestáčela jen v jednom závodě. Sirup Kofo putoval do sodovkáren po celém Československu. | foto: Kofola

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Tehdejší cukrárnu zdobily světelné reklamy na Kofolu.
Etikety na limonádách Kofola se postupem času měnily.
11 fotografií
Žádná moderní laboratoř ani výrobní linka. Jeden z nejslavnějších československých nápojů se začal rodit v bývalém domovnickém bytě, kde měl jeho tvůrce k dispozici mimo jiné dvouplotýnkový vařič. A Kofola se navíc původně vůbec neměla jmenovat Kofola.

Obsah

Kofola nezačala v sodovkárně, ale mezi farmaceuty

Příběh nás zavádí do Československa na konec padesátých let. Tehdy vzniklo státní zadání vytvořit vlastní kolový nápoj, který by mohl konkurovat západním kolám. Úkol dostaly Spojené farmaceutické závody Spofa Praha a na vývoji receptury pracoval tým kolem docenta Zdeňka Blažka z Výzkumného ústavu léčivých rostlin v Praze.

Blažek se svými spolupracovníky hledal kombinaci, která by nebyla pouhou kopií zahraniční coly, ale měla vlastní chuť založenou především na rostlinných a ovocných složkách.

Vývoj netrval pár týdnů. Ke konečné receptuře se odborníci propracovávali přibližně dva roky. Výsledek dostal jméno Kofo.

A právě tento sladkokyselý sirup se stal základem budoucí Kofoly.

Za chutí stojí čtrnáct bylinných a ovocných složek

Namíchejte si domácí limonádu

Výrobce dnes uvádí, že základem Kofoly je směs 14 bylinných a ovocných složek doplněných kofeinem.

Přesná receptura ale veřejná není. Neznáme úplný seznam použitých surovin ani jejich přesné poměry. Právě tato směs stojí za charakteristickou bylinnou a sladkokyselou chutí, kterou se Kofola od běžných kolových nápojů výrazně odlišuje.

Součástí receptury je také karamel a jednou z veřejně přiznávaných rostlinných složek je lékořice. Úplné složení sirupu Kofo ale výrobce nezveřejňuje.

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Kofola se původně měla jmenovat Kofocola

Zajímavý je i samotný název.

Nový nápoj měl původně nést jméno Kofocola. Nakonec ale zvítězila kratší Kofola.

Podle pozdějších pramenů byl původní název příliš dlouhý a mohl přinést také problémy s ochrannou známkou. Ze jména sirupu Kofo tak vznikla Kofola, název, který později znal prakticky každý Čechoslovák.

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První Kofola se objevila v roce 1960

Sirup Kofo se v opavské Galeně začal vyrábět už v roce 1959. Za počátek samotné Kofoly se ale považuje rok 1960.

První láhev podle výrobce sjela z linky 27. března 1960. Hotová limonáda se postupně začala vyrábět v sodovkárnách po celém Československu. V době největšího rozmachu jich bylo více než 120.

A zájem rychle rostl. V roce 1970 už roční produkce dosahovala přibližně 180 milionů litrů Kofoly.

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Kořeny vedou až k opavským lékárníkům

Opava přitom nebyla pro výrobu bylinných extraktů vybrána náhodou.

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Tradice tamní farmaceutické výroby sahala hluboko do 19. století a je spojena například s lékárníkem a podnikatelem Gustavem Hellem. Ten výrazně rozvinul opavskou lékárnu U Bílého anděla a později také farmaceutickou výrobu, z níž postupně vyrostl významný podnik.

Po druhé světové válce byla firma znárodněna a v roce 1952 přijala jméno Galena. Zabývala se především výrobou léčivých přípravků z bylin, například kapek, sirupů, emulzí a dalších produktů.

Právě zkušenosti se zpracováním rostlinných surovin tak vytvořily vhodné zázemí také pro výrobu sirupu Kofo.

Nebyla to jen socialistická Coca-Cola

Kofola bývá často popisována jako československá náhražka Coca-Coly. To je ale trochu zjednodušující.

Co všechno se dá připravit z coly

Ano, vznikala jako domácí alternativa západních kolových nápojů. Výsledkem však nebyla jejich chuťová kopie.

Bylinná a ovocná směs dala Kofole vlastní charakter. Díky němu nakonec nepůsobila jen jako náhražka něčeho, co bylo v Československu obtížně dostupné.

Vytvořila si vlastní chuť i vlastní okruh příznivců.

Zajímavé je, že Coca-Cola se začala v Československu licenčně vyrábět v roce 1971, konkrétně ve Frutě Brno v Modřicích. Kofola však ani po příchodu svého západního konkurenta z trhu nezmizela.

Po revoluci málem nepřežila

Nejtěžší období přišlo po roce 1989.

Československý trh se otevřel zahraničním značkám a zákazníci začali ve velkém zkoušet nápoje, které byly dříve jen obtížně dostupné. Prodeje Kofoly klesly a značka během následujících let několikrát změnila majitele.

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V jednu chvíli to vypadalo, že zůstane především vzpomínkou na minulý režim.

Pak ale přišel obrat. Firma Santa Nápoje začala Kofolu vyrábět v licenci a v roce 2002 koupila její ochrannou známku i originální recepturu. Zaplatila za ně 215 milionů korun. Kofola tak dostala druhý život.

Pomohl jí slogan i zlaté prasátko

K návratu Kofoly na výsluní nepomohla jen původní chuť, ale také marketing.

V roce 2001 se objevil slogan „Když ji miluješ, není co řešit“, který se se značkou spojil na dlouhá léta.

A pak přišla reklama, kterou zná skoro každý. Vánoční spot s holčičkou, tatínkem a zlatým prasátkem se poprvé objevil v roce 2003 a postupně se stal jednou z nejznámějších českých vánočních reklam.

Kofola tak přežila změnu režimu, nástup zahraniční konkurence a dokázala oslovit i další generace.

Zázvorová limonáda

Recept Domácí zázvorová limonáda

Recept Kofoly doma přesně nenamícháte. Pokud vás ale láká princip výrazného sirupu, ve kterém se propojí citrusy, koření a další aromatické suroviny, můžete si připravit domácí zázvorovou limonádu.

  • 2 kg čerstvého zázvoru
  • 2 kg třtinového cukru
  • 2 l citronové šťávy
  • 500 g medu
  • 5 citronů
  • 5 limetek
  • 10 hřebíčků
  • 2 celé skořice
  • 1 lžička mleté skořice
  • 2 badyány
  • 2 lžičky kardamomu
  • 1/2 muškátového oříšku
  • 3 vanilkové lusky
  • 1 svazek čerstvé máty
  1. Zázvor nastrouháme najemno. Smícháme ho s třtinovým cukrem, citronovou šťávou a medem. Přidáme citrony a limetky nakrájené na kolečka.
  2. Přidáme hřebíček, celou i mletou skořici, badyán, kardamom, nastrouhaný muškátový oříšek, vanilku a lístky čerstvé máty. Základ sirupu necháme při pokojové teplotě dva dny odležet.
  3. Po vylouhování sirup slijeme do čistých lahví a uchováváme v chladničce. Vydržet by měl až tři měsíce.
  4. Sirup podle chuti ředíme vodou a podáváme jako limonádu. Použít ho můžeme také k ochucení čaje.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 30 minut + 2 dny odležení

Zázvorová limonáda s jahodami

Osvěžující zázvorová limonáda s jahodami: Připravte si osvěžující drink

Recept

Lehké

15 min
Zázvorová limonáda s rozmarýnem

Zázvorová limonáda s rozmarýnem

Recept

Střední

45 min
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