Kofeinový restart, nebo cukrový šok? Test 4 populárních ledových káv (2026)

Petra Burgrová
  4:20
Regály v supermarketech se plní kelímky a plechovkami, které slibují ledové osvěžení. Ale buďme k sobě upřímní, většinou je to spíš mléčný koktejl, který kávu viděl jen z dálky. Otestovala jsem čtyři známé značky a výsledky jsou... no, řekněme, že vaše chuťové buňky i peněženka by měly být na pozoru.
Test ledová káva

Test ledová káva | foto: Redakce idnes Recepty

Obsah

Co jsem testovala

  1. Nescafé Latté
  2. Eiscaffee Hochwald
  3. Starbucks Cappuccino
  4. Mr.Brown Cappuccino

Všechny produkty jsem zakoupila v prodejně Bonveno, nové síti prodejen s potravinami a občerstvením.

Jak jsem testovala

Aby byl test co nejobjektivnější, zaměřila jsem se na tři klíčové faktory, které u ledové kávy rozhodují o tom, jestli si ji koupím znovu, nebo poletí do koše. U každého vychlazeného vzorku jsem hodnotila: Chuť, vůni a barvu.

Nescafé Latté

Vítěz Nescafé Latté

Chuť: Na rozdíl od konkurence není tohle latté vůběc přeslazené, ba naopak nominuje příjemná nahořklost, která k pravé kávě prostě patří. Troufám si říct, že takhle chutná i mnou vytvořené domácí ledové kafe a skutečně vás probere.

Vůně: Jasná a čitelná vůně instantní kávy. Žádné maskování umělými aromaty.

Cena: 52,90 Kč

Celkový pocit: Za mě jasný vítěz. Má tmavší barvu, která nelže, a jako jediná z testu vám dá pocit, že pijete skutečný kofeinový nápoj. Pokud se potřebujete v supermarketu narychlo osvěžit a nespálit si u toho chuťové buňky cukrem, sáhněte po Nescafé.

Eiscaffee Hochwald

Druhé místo Eiscaffee Hochwald

Chuť: S kávou to nemá společného skoro nic, obsahuje totiž jen extrakt, ale ta karamelová sladkost je překvapivě příjemná. Je to taková letní „sladká bomba“.

Vůně: Intenzivní karamelová.

Cena: 39,90 Kč

Celkový pocit: Má nejsvětlejší barvu z celého testu, což odpovídá vysokému podílu mléka. Na osvěžení v horku fajn, ale nečekejte, že vás to nakopne. Je to spíš tekutý zákusek.

Starbucks Cappuccino

Třetí místo Starbucks Cappuccino

Chuť: Velké zklamání. Chuť je hodně slabá a kávu v ní musíte vyloženě hledat. Dominuje kakao, které tam sice má být, ale ne tak, aby vymazalo kávový základ.

Vůně: Téměř bez vůně. Když se hodně snažíte, ucítíte slabý závan již zmíněného kakaa.

Cena: 78,50 Kč

Celkový pocit: Barva je sice nejtmavší, ale to je asi tak všechno. Vzhledem k ceně, která je oproti konkurenci úplně jinde, to za tenhle nevýrazný zážitek fakt nestojí. Kdysi to byla moje jistota, dneska už je to spíš jen předražený kelímek se slavným logem.

Mr.Brown Cappuccino

Čtvrté místo Mr.Brown Cappuccino

Chuť: Agresivně sladká a lacině čokoládová. Kávový nálev se v tom moři cukru úplně utopil. Chutná to prostě uměle.

Vůně: Sladká, čokoládová, připomínající levné cukrovinky.

Cena: 52,90 Kč

Celkový pocit: Barva sice tmavší, ale po pár locích jsem měla na jazyku ten nepříjemný „povlak“, kterého se nezbavíte ani sklenicí vody. Nedopila jsem to. Pokud máte své chuťové buňky aspoň trochu rádi, vyhněte se mu obloukem. Tohle byla jízda, kterou jsem raději ukončila předčasně.

Celkové hodnocení

  1. Nescafé Latté
  2. Eiscaffee Hochwald
  3. Starbucks Cappuccino
  4. Mr.Brown Cappuccino

Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.

20. května 2026

Kofeinový restart, nebo cukrový šok? Test 4 populárních ledových káv (2026)

