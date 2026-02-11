Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. Stihnete je za dvě a půl hodiny

Petra Kašparová
  5:10
Tradiční smažené kynuté koblihy mají dlouhou historii a jsou neodmyslitelnou součástí oslav masopustu. Tato sladká, nadýchaná dobrota, plněná marmeládou nebo jinou náplní, symbolizuje hojnost a veselí, které k masopustu neodmyslitelně patří. Vyzkoušejte náš recept od Josefa Maršálka a připravte si je snadno doma.

Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Kdy začít s přípravou koblih

Smažené kynuté koblihy nejsou novodobá záležitost, mají dlouhou historii, která údajně sahá až do antického Říma, kde si koblihám podobné pekařské výrobky připravovali s medem nebo ovocem. Současná podoba koblih, tedy tukem nasáklé, voňavé a sladké koule, se začala formovat v 15. až 17. století v Německu a Nizozemí, kde se začaly vyrábět smažené plněné koláče z kynutého těsta. Tehdy se předchůdci koblih staly součástí církevních svátků, zejména během postního období.

Koblihy se poprvé objevily v rámci tradiční kuchyně v 16. století, kdy byly považovány za speciální pokrm a často se připravovaly při různých oslavách a svátcích. S rozvojem kvasnicového těsta v 15. a 16. století se koblihy rozšířily do domácností, kde byly obvykle plněné marmeládou nebo jinými sladkými náplněmi.

Dnes jsou koblihy jedním z tradičních masopustních jídel. V mnoha domácnostech se připravují právě v čase, který předchází postnímu období Velikonoc. Masopust je časem veselí, tanců, hodování a užívání si posledních okamžiků před začátkem postu.

Masopustní šišky s rumem

Masopustní šišky s rumem

Recept

Střední

60 min

Aby kobliha měla bílý proužek po svém obvodu, musí být dokonale nakynutá a také teplota oleje musí být 170 až 175°C.

Recept Koblihy podle Josefa Maršálka

  • 400 g hladké mouky
  • 150 g hrubé mouky
  • 3 vejce (velikost M)
  • 60 g cukru krupice
  • 10 g vanilkového cukru
  • 25 g rumu
  • 90 g měkkého másla
  • 200 g mléka
  • 20 g droždí
  • 3 g soli

Náplň

  • 250 g švestkových povidel
  • 3 g perníkového koření
  • 10 g rumu

Dokončení

  • 1 l oleje na smažení
  • 50 g moučkového cukru
  1. Mléko ohřáté na pokojovou teplotu smícháme s droždím, přidáme hrubou mouku a dobře zamícháme. Necháme 30 minut na teplém místě vykynout.
  2. Přidáme ostatní ingredience kromě másla a hněteme 3 až 4 minuty. Nakonec přidáme máslo a dohněteme do hladkého, pevného a nelepivého těsta.
  3. Necháme asi 30 minut kynout, poté rozdělíme na dílky po 50 g, zakulatíme a necháme na pomoučené desce asi 45 minut dokynout.
  4. Před smažením musí být objem víc než dvojnásobný.
  5. Smažíme v oleji při 175 °C zhruba 2 minuty z každé strany. Koblihy vyjmeme z oleje a necháme je vychladnout na plechu pokladeném savými papírovými utěrkami, zbaví je přebytečného oleje.
  6. Na náplň smícháme povidla, rum a koření. Směsí naplníme cukrářský sáček.
  7. Ostrým steakovým nožem uděláme z boku a napříč do každého kousku otvor a vychladlé koblihy pomocí cukrářského sáčku naplníme. Pocukrujeme.

Rozpis na: 22 koblížků
Doba přípravy: 2,5 hodiny

Tip od Josefa Maršálka: Aby kobliha měla bílý proužek po svém obvodu, musí být dokonale nakynutá a také teplota oleje musí být 170 až 175 °C.

Koblihy můžeme plnit jakoukoliv domácí marmeládou.

Jak a čím plnit koblihy?

To, čím koblihy naplníte, záleží skutečně jen na vaší chuti. Tradičně se plní marmeládou, džemem, ale i například povidly, ať již tradičními švestkovými nebo hruškovými. Výborně chutnají také plněné oříškovou, čokoládovou pomazánkou.

Já si přiznávám, někdy ulehčuji práci a koblihy nenaplním vůbec. A jsou z nich vlastně vdolky, na pohled. Hotové smažené „koule“ ozdobím tvarohem, zakysanou smetanou, šlehačkou, ovocem, marmeládou. Prostě si každý u stolu ten svůj koblížek ochutí a dotvoří dle chuti.

Jak plnit koblihy?

  1. Vykrajujte. Takto to dělaly naše babičky. Polovinu těsta vyválely na vál. Rovnoměrně, jakoby do mřížky, nanesly hromádky marmelády. Na plát těsta položily druhý, stejný plát těsta. Tam, kde vznikly kopečky, vykrajovaly kolečka.
  2. Balte a válejte. To jsme dělali v receptu výše. Do jednotlivých kousků těsta balíme náplň. Stejný princip, jako když děláme „Honzovky“. Položíme spojem dolů.
  3. Po smažení. Velmi jednoduchá varianta. Použijte řidší nebo horkou vodou naředěnou marmeládu, kterou naplňte cukrářský sáček s koblihovou dlouhou špičkou. Každou koblihu z boku napíchněte a stříkněte dovnitř trochu marmelády.
  4. Rozkrojte a plňte. Další příležitost ulehčit si práci. Rozkrojte koblihu jako třeba dort (nebo rohlík) a náplň nastříkejte ozdobnou špičkou, nebo klidně jen namažte. Jsou to pak takoví koblihoví hamburgery.

Na Recepty iDnes máme speciální vyhledávací kategorii Masopust. Kynuté koláče, tlačenka, jitrnice, škvarková pomazánka nebo vepřové koleno.

Hotové koblihy nechte okapat na ubrousku a následně ještě teplé můžete plnit.

Moje tipy na smažení koblih (nebo vdolků)

Mastné koblihy vonící máslem, plněné sladkou náplní, jsou ideálním pokrmem pro oslavu hojnosti. Masopust se proto neobejde bez pořádných domácích smažených koblížků. Tady je několik osobních tipů, na co se při smažení zaměřit.

  1. Nejlepší olej na smažení je řepkový. Ten má tzv. bod kouře kolem 200–230 °C, což je ideální pro smažení, protože umožňuje vysoké teploty bez zbytečného rozkladu oleje.
  2. Tuku musí být opravdu hodně. Tenká vrstva nestačí, tohle jídlo prostě JE nezdravé a tučné. Kobliha musí v tuku plavat. Jako ve fritovacím hrnci.
  3. Olej musí být skutečně dobře rozpálen. Podle Josefa Maršálka by teplota oleje měla být ideálně 170 až 175 °C.
  4. Koblihy vložte do oleje, nádobu přiklopte, nechte chvíli smažit, odklopte a koblihy otočte. Dosmažte bez přikrytí, bez poklice. Tu si položte na utěrku, je zapařená a kape z ní voda, což by při příštím kole smažení nedělalo dobrotu. Poklice musí být suchá.
  5. Jste gurmáni? Máte zásobu přepuštěného másla? Jděte do toho a smažte na másle. Přesně tak se smažívalo za dob Magdaleny Dobromily.
Koblihy s pomerančovým krémem

Koblihy s pomerančovým krémem

Recept

Střední

60 min
Masopustní koblížky podle Petry L. Krajčinovič

Masopustní koblížky podle Petry L. Krajčinovič

Recept

Lehké

20 min
Koblihy pečené v troubě

Koblihy pečené v troubě

Recept

Střední

50 min
