Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Tereza Hrabinová
  4:00
Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může být prospěšný i pro celkový metabolismus.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kornélie Šídová

Kmín kořenný (Carum carvi) je dvouletá rostlina z čeledi miříkovitých, pěstovaná především pro aromatická semena. Ta se používají jako koření, ale využití mají i mladé listy. Pro své účinky byl kmín ceněn už ve starověkém Řecku a Římě, kde se používal v kuchyni i v léčitelství.

Kmín v kuchyni

Kmín je stálicí české gastronomie. Najdeme ho třeba v chlebu a pečivu, kysaném zelí, bramborách, polévkách a vývarech či masových pokrmech.

Mladé listy lze využít do salátů, pomazánek nebo jako bylinku do polévek.

Při vaření brambor neplní kmín pouze roli dochucovadla. Tradičně se přidává i proto, že napomáhá lepší stravitelnosti škrobů a může zmírnit nadýmání.

Léčivé účinky kmínu

Podpora trávení

Kmín patří mezi nejznámější rostliny s tzv. karminativním účinkem – tedy schopností zmírňovat nadýmání. Silice obsažené v semenech:

  • podporují tvorbu žaludečních šťáv,
  • uvolňují křeče hladkého svalstva trávicího traktu,
  • napomáhají odchodu plynů.

Proto se doporučuje zejména k luštěninám, zelí či těžším jídlům.

Úleva při křečích a napětí

V tradičním bylinářství se kmín používá při:

  • bolestech břicha,
  • menstruačních křečích,
  • podpoře tvorby mateřského mléka.

Metabolismus a hmotnost

Některé studie naznačují, že pravidelné užívání kmínového extraktu může přispět k lepší regulaci chuti k jídlu. Nejde o zázračný prostředek na hubnutí, ale jako součást vyváženého jídelníčku může podpořit správné trávení a stabilnější energetický příjem.

Další tradiční využití

Rozžvýkaná semena mohou osvěžit dech. Zevně se kmínová silice používá k prokrvení pokožky při svalovém napětí či revmatických potížích. V běžných kuchyňských dávkách je kmín považován za bezpečný i pro děti, vždy je však vhodné přizpůsobit množství věku.

Kořenný, černý a římský kmín

Pod názvem „kmín“ se někdy skrývají i jiné rostliny. Černý kmín je ve skutečnosti černucha setá, jejíž semena se používají zejména v orientální medicíně. Římský kmín má výraznější, zemitější chuť a je typický pro indickou či mexickou kuchyni. Přestože mají podobné účinky na trávení, botanicky se jedná o odlišné druhy.

Zdravé recepty s kmínem

  • Kmínový čaj na trávení: ½ lžičky lehce rozdrcených semen zalijte 200 ml vroucí vody. Nechte louhovat 10 minut, sceďte. Pijte po jídle nebo večer při pocitu těžkosti.
  • Kmínová voda: 1 lžičku kmínu namočte přes noc do 500 ml vody. Ráno krátce povařte (asi 5 minut) a během dne popíjejte. Hodí se při nadýmání nebo při snaze o úpravu jídelníčku.
  • Pečená zelenina s kmínem: Brambory, mrkev nebo květák promíchejte s olejem, solí a kmínem. Pečte při 200 °C přibližně 20–25 minut. Kmín zvýrazní chuť a zároveň podpoří lepší stravitelnost pokrmu.

Vypěstujte si kmín doma

Kmín není náročný na pěstování. Vyžaduje slunné stanoviště a dostatek prostoru (asi 20 cm mezi rostlinami). Semena se sklízí až druhým rokem, mladé listy však lze používat už během první sezóny. Rostlina se příliš nehodí do květináče, lépe prospívá na záhoně.

Kmín není módní superpotravina z druhého konce světa. Je to tradiční koření, které máme doma. Právě pravidelné malé dávky v každodenní kuchyni mohou mít větší význam než nárazové užívání doplňků stravy.

Vstoupit do diskuse
Témata: kmín, chléb, Trávení

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Miluji Itálii a její kuchyni. Toto je mých TOP 5 nejoblíbenějších jídel

Houbové risotto

Když jsme v redakci řešily, co teď vaříme nejraději, nemusela jsem se nad tím příliš dlouho rozmýšlet. Risotto, spaghetti, pizza – zkrátka cokoliv italského. Tuto kuchyni totiž miluji celoročně, bez...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Marně bojujete s pigmentovými skvrnami? Možná jíte těchto 5 častých viníků

Ilustrační snímek

Pigmentové skvrny většina z nás vnímá jako nevyhnutelný důsledek stárnutí nebo následek nadměrného slunění v mládí. Moderní dermatologie a nutriční věda ale upozorňují, že roli může hrát i životní...

4. března 2026

Jak dlouho vydrží vajíčková pomazánka v lednici? Skutečná trvanlivost závisí na jedné věci. Víte, na které?

Vajíčková pomazánka: Symbol velikonoc. Jak dlouho vydrží v lednici?

Vajíčková pomazánka vládne jaru, i když si ji rádi dáme i jindy než jen na Velikonoce. Jak skladovat vajíčkovou pomazánku? Co ovlivňuje její trvanlivost? A jak dlouho vlastně taková domácí vajíčková...

4. března 2026  4:40

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

4. března 2026

Červené světlo nonstop a kanibalismus. Tak vypadala krutá realita za „domácími“ vejci

Chov slepic v nevyhovujících podmínkách v Ivančicích.

Více než dva tisíce dvě stě slepic držel hospodář v Ivančicích na Brněnsku v nevyhovujících podmínkách a bez plnění zákonných povinností. Vejce přitom prodával jako „domácí“. Veterináři zakázali...

3. března 2026  17:47

Domácí pletený česnekový chléb s parmazánem: Nadýchaný recept jako z vyhlášené pekárny

Česnekový chléb
Recept

Střední

90 min

Vůni čerstvě upečeného chleba s česnekem se vyrovná jen máloco. Ale tento recept jde ještě dál....

Karbanátky z trouby: Recept na tradiční klasiku bez zbytečného smažení

Karbanátky z trouby
Recept

Lehké

40 min

Pečení v troubě dovolí masu, aby se rovnoměrně propeklo a vytvořilo si jemnou krustičku, zatímco...

Nepečený avokádový cheesecake s pistáciemi: Sametově jemný dezert bez pečení

Avokádový cheesecake
Recept

Střední

45 min

Pokud hledáte dezert, který je moderní, vizuálně podmanivý a přitom překvapivě snadný na přípravu,...

Jak často byste měli měnit houbičku na nádobí? Odpověď vás překvapí

Studie z roku 2017 odhalila, že na jednom kubickém centimetru houbičky žije až...

Jak dlouho používáte houbičku na nádobí? Víte vůbec, jaký „horor“ může skrývat a co všechno v ní možná už vegetí a rozmnožuje se? Jak často ji měnit? Já už to vím. A budu to dělat, protože jsem...

3. března 2026  5:30

Hadí mord španělský neboli černý kořen: Zapomenutý poklad českých polí

ilustrační snímek

Zní to jako název středověkého jedu nebo zapomenuté kletby, ale ve skutečnosti jde o surovinu, kterou najdete i na českých polích. Hadí mord španělský, známý spíše jako černý kořen, zažívá velký...

3. března 2026  4:20

Jak skladovat brambory? Při nesprávném uložení jsou plné jedů

Brambory od soukromníka

Brambory jsou důležitou potravinou, bez které si svůj jídelníček většina Čechů neumí představit. Bramborové knedlíky, hranolky, bramboráky, zapečené brambory nebo „jen“ vařené patří k základu české...

3. března 2026

Bramboráky s lososem: Vyzkoušejte spojení křupavého těsta a jemného lososa

Bramboráky s lososem
Recept

Lehké

25 min

Bramboráky má v srdci každý Čech, ale ruku na srdce – občas by to chtělo trochu změnu. Spojení...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

2. března 2026  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.