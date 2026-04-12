Kilo téhle suroviny je dražší než kilo zlata. Dá se najít dokonce v Česku

Petra Burgrová
  4:40
Ještě donedávna byly lanýže symbolem luxusu, který si Češi spojovali hlavně s Francií nebo Itálií. Dnes se ale čím dál častěji mluví o tom, že i česká krajina skrývá tento „černý poklad“. Lanýže se tak pomalu stávají novým kaviárem, delikatesou, která láká gurmány, ale zároveň zůstává zahalená tajemstvím.

Lanýž letní (Tuber aestivum) | foto: Shutterstock

Obsah

Kde v Česku rostou

Lanýže jsou podzemní houby, které rostou v symbióze s kořeny stromů, nejčastěji dubů, lísek nebo habrů. V Česku se jejich výskyt dlouho podceňoval, ale v posledních letech se potvrzuje, že tu skutečně rostou, a to hned několik druhů. Vyhovují jim vápenité půdy, dostatek slunce a specifické mikroklima.

Nejčastěji se u nás nacházejí v teplejších oblastech:

  • jižní Morava,
  • Polabí,
  • Český kras,
  • okolí Pálavy.

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Psi musí být při hledání lanýžů stále ve střehu, aby vyhledané lanýže nepoškodili nebo nesežrali dříve, než je sám opatrně vyhrabe ze země.

Proč se nesmí sbírat

Protože jsou u nás chráněné, jejich sběr ve volné přírodě je zakázaný. A dává to smysl, jsou vzácné a kdyby si je každý mohl volně sbírat, rychle by zmizely úplně. Navíc je jejich hledání samo o sobě dost složité. Nejenže rostou pod zemí, ale bez vycvičeného jedince je prakticky nenajdete.

Kdo a jak hledá lanýže?

  • Vycvičení psi (lanýžoví psi): Plemeno Lagotto romagnolo (italský vodní pes) je známé jako mistr v hledání lanýžů. Psi jsou trénováni k tomu, aby lanýže našli podle vůně a označili místo, aniž by houbu poškodili.
  • Prasata: Historicky tradiční metoda, prasata mají na lanýže skvělý čich. Nevýhodou je, že prasata lanýže milují a hrozí, že nalezený lanýž ihned sežerou.
Lanýž černovýtrusý.

Jaké druhy existují

Lanýžů existuje hned několik druhů, ale v restauracích a obchodech se setkáte jen s několika z nich.

  • Nejznámější a také nejdražší je bílý lanýž T. magnatum, zvaný též piemontský.
  • Druhým nejznámějším bílým lanýžem je T. borchii. Lanýž Borchiův bývá někdy označován také jako bílý lanýž, rozdíl v ceně je však několikanásobný.
  • Nejznámějším černým lanýžem je T. melanosporum, nazývaný lanýž černovýtrusý. Přezdívá se mu také „černé zlato“ nebo „černý diamant“.
  • Velmi ceněný je také T. aestivum uncinatum. Tento druh se nejčastěji označuje jako lanýž burgundský a v 19. století byl znám i jako lanýž český. V gastronomii je velmi oblíbený.
  • Lanýž letní T. aestivum aestivum Vitt. je podle vědeckých výzkumů pravděpodobně totožný s předchozím druhem, rozdíl spočívá zejména v době plodnosti.

Lanýž bílý (Tuber magnatum)

V Itálii se dražil trojitý bílý lanýž.

Kolik stojí 1 kg

Cena se výrazně liší podle druhu a stále patří mezi nejdražší potraviny na světě:

  • černý lanýž: cca 10 000–30 000 Kč/kg
  • bílý lanýž: klidně 80 000–150 000 Kč/kg i více
Jakou mají chuť

Mají naprosto nezaměnitelnou chuť i vůni. Je silná, zemitá, lehce oříšková a velmi intenzivní. Stačí pár tenkých plátků a jídlo chutná úplně jinak.

Právě tahle kombinace „malá věc, velký efekt“ z nich dělá luxusní surovinu. Něco jako kaviár, jen místo z moře přicházejí z lesa.

Jedno lehké strouhnutí zvýší cenu jídla o sto korun.

Jak se jí lanýže

Pokud s lanýži v kuchyni začínáte, pamatujte, že méně je v tomto případě rozhodně více. Lanýže mají tak silnou a specifickou vůni, že nepotřebují žádné složité recepty ani hromadu koření. Nejlépe si je užijete v úplně jednoduchých jídlech, jako jsou poctivé máslové těstoviny, krémové rizoto nebo obyčejná míchaná vajíčka. Tuk je totiž jejich nejlepší kamarád. Pomáhá chuti lanýžů, aby se krásně rozvinula a „pohladila“ vás na jazyku.

Lanýž se strouhá na průsvitné plátky až ve chvíli, kdy máte jídlo na talíři. K tomu se používá speciální hoblík, protože čím tenčí plátek je, tím intenzivnější vůni z něj ucítíte.

Nejčastěji se používají:

  • do těstovin,
  • na vejce,
  • do omáček,
  • na maso.

Tip: Pokud máte doma ten nejvzácnější bílý lanýž, pamatujte, že ten nesmí projít varem. Stačí ho nastrouhat na teplé jídlo a nechat ho jen „povolit“ jeho vlastní teplotou. Černý lanýž je o něco odolnější a krátké prohřátí v omáčce mu dokonce prospěje.

Kilo téhle suroviny je dražší než kilo zlata. Dá se najít dokonce v Česku

Lanýž letní (Tuber aestivum)

Ještě donedávna byly lanýže symbolem luxusu, který si Češi spojovali hlavně s Francií nebo Itálií. Dnes se ale čím dál častěji mluví o tom, že i česká krajina skrývá tento „černý poklad“. Lanýže se...

12. dubna 2026  4:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

