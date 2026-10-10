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Kedlubny jsou tady. Jak vybrat šťavnatý kus a proč kedluben někdy zapáchá

Petra Burgrová
  4:00
Kedluben

Kedluben | foto: Canva

Zapečené plněné kedlubny
Kedlubnová polévka s kuřecím masem na špízu
Gratinované kedlubny s bramborami
Pečená vepřová panenka s jablečným moštem, kedlubnami, mrkví a ředkvičkami
5 fotografií
Na podzim se sklízejí kedlubny a bylo by škoda nechat si tuhle zeleninu ujít. Syrový kedluben na plátky, v polévce, zapečený s masem nebo jako kedlubnové zelí. Kedluben se dá připravit mnoha způsoby. Vysvětlíme, jak ho správně vybrat, proč někdy dřevnatí a zapáchá a co s ním, když se výběr nepovede.

Obsah

Kedluben obsahuje hlavně vitamin C

Z výživového hlediska vyniká kedluben hlavně vitaminem C. Ve 100 gramech je přibližně 60 mg vitaminu C. Obsahuje také vlákninu a z minerálních látek především draslík. Najdeme v něm i menší množství hořčíku, vápníku, fosforu a dalších minerálních látek.

Kedluben navíc patří mezi brukvovitou zeleninu, takže obsahuje glukosinoláty. Právě ty mu dávají typickou nasládle štiplavou chuť a vůni, kterou známe i u zelí, brokolice nebo ředkviček.

Zapékané kedlubny s masovou náplní

Zapékané kedlubny s masovou náplní

Recept

Střední

80 min

Kedluben můžeme jíst syrový, ale hodí se také do polévek, salátů, zeleninových směsí nebo k zapékání.

Proč kedluben zapáchá

Kedluben může mít výraznější sirné aroma, které známe také například u vařeného zelí, brokolice nebo květáku. Souvisí to právě s látkami, které jsou pro brukvovitou zeleninu typické.

Když ho krájíme, strouháme nebo jinak narušíme jeho buňky, začnou se některé látky rozkládat a vznikají sloučeniny, které se podílejí na charakteristické vůni. Při tepelné úpravě může být aroma ještě výraznější.

Kedlubnový krém se slaninou a vejcem

Kedlubnový krém se slaninou a vejcem

Recept

Lehké

40 min

Když necháme kedluben příliš dlouho růst, může uvnitř ztvrdnout a vytvořit tuhé vláknité části.

Proč kedluben dřevnatí

Tip: Dřevnatý kedluben nemusíme automaticky vyhodit. Pokud je tvrdá jen část, můžeme ji odkrojit a zbytek použít například do polévky, zeleninové směsi nebo na pečení.

To zná asi každý, kdo někdy narazil na kedluben, do kterého se skoro nedalo kousnout. Dřevnatění souvisí především s tím, že bulvu necháme příliš dlouho růst.

S přibývajícím stářím se v ní mohou vytvářet tužší a vláknitější části a původně křehká dužina ztrácí svou příjemnou strukturu. Obecně tedy platí, že menší mladé kedlubny bývají křehčí než velké přerostlé kusy.

Hovězí žebra s kedlubnovo-mrkvovým salátem

Hovězí žebra s kedlubnovo-mrkvovým salátem

Recept

Střední

170 min

Z kedlubny můžeme připravit i kedlubnové zelí, které se hodí jako příloha podobně jako klasické zelí.

Jak kedluben zpracovat v kuchyni

Mladý kedluben je výborný jen tak. Oloupeme ho, nakrájíme na plátky a můžeme ho přidat třeba k pečivu nebo zeleninovému salátu.

V teplé kuchyni má ještě víc možností. Můžeme ho přidat do zeleninové polévky, podusit, zapéct nebo osmažit jako řízky. Hodí se také místo části brambor do některých pokrmů, kde jeho chuť dobře funguje s máslem, smetanou, sýrem nebo bylinkami.

Bůčková roláda s kedlubnovým zelím

Bůčková roláda s kedlubnovým zelím – Vepřový bok podávaný s kedlubnou

Recept

Náročné

140 min

Listy nevyhazujme

Samotná bulva není jediná část, kterou můžeme jíst. Použít se dají i listy, ale jen ty mladé a čerstvé. Můžeme je nasekat do polévky, salátu nebo je krátce tepelně upravit podobně jako jinou listovou zeleninu.

Skromná hvězda české kuchyně. Kedlubna je zdravá a navíc moc dobrá

Mladý kedluben bývá nejlepší a nejkřupavější syrový, nakrájený na plátky.

Jak vybrat kedluben v obchodě

Nemusíme automaticky vybírat největší bulvu. Je často praktičtější sáhnout po menším a pevném kusu, už právě kvůli zmíněné dřevnatosti. Slupka by neměla být výrazně seschlá a při lehkém stlačení by měla být pevná.

Pokud kupujeme kedluben s listy, měly by být zelené a svěží. Doma je můžeme od bulvy oddělit, protože odebírají vláhu a samotná kedlubna pak vydrží déle.

Kuřecí prsa s kedlubnovou směsí

Kuřecí prsa s kedlubnovou směsí

Recept

Střední

40 min

Krémová kedlubnová polévka

Recepty z kedlubnu Polévky

Vepřové plátky s kedlubnovým zelím

Recepty z kedlubnu Hlavní jídla

Zapečené kedlubny s jehněčím masem

Zapečené kedlubny s jehněčím masem

Recept

Střední

70 min
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