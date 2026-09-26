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Kedluben obsahuje hlavně vitamin C
Z výživového hlediska vyniká kedluben hlavně vitaminem C. Ve 100 gramech je přibližně 60 mg vitaminu C. Obsahuje také vlákninu a z minerálních látek především draslík. Najdeme v něm i menší množství hořčíku, vápníku, fosforu a dalších minerálních látek.
Kedluben navíc patří mezi brukvovitou zeleninu, takže obsahuje glukosinoláty. Právě ty mu dávají typickou nasládle štiplavou chuť a vůni, kterou známe i u zelí, brokolice nebo ředkviček.
Proč kedluben zapáchá
Kedluben může mít výraznější sirné aroma, které známe také například u vařeného zelí, brokolice nebo květáku. Souvisí to právě s látkami, které jsou pro brukvovitou zeleninu typické.
Když ho krájíme, strouháme nebo jinak narušíme jeho buňky, začnou se některé látky rozkládat a vznikají sloučeniny, které se podílejí na charakteristické vůni. Při tepelné úpravě může být aroma ještě výraznější.
Proč kedluben dřevnatí
To zná asi každý, kdo někdy narazil na kedluben, do kterého se skoro nedalo kousnout. Dřevnatění souvisí především s tím, že bulvu necháme příliš dlouho růst.
S přibývajícím stářím se v ní mohou vytvářet tužší a vláknitější části a původně křehká dužina ztrácí svou příjemnou strukturu. Obecně tedy platí, že menší mladé kedlubny bývají křehčí než velké přerostlé kusy.
Jak kedluben zpracovat v kuchyni
Mladý kedluben je výborný jen tak. Oloupeme ho, nakrájíme na plátky a můžeme ho přidat třeba k pečivu nebo zeleninovému salátu.
V teplé kuchyni má ještě víc možností. Můžeme ho přidat do zeleninové polévky, podusit, zapéct nebo osmažit jako řízky. Hodí se také místo části brambor do některých pokrmů, kde jeho chuť dobře funguje s máslem, smetanou, sýrem nebo bylinkami.
Listy nevyhazujme
Samotná bulva není jediná část, kterou můžeme jíst. Použít se dají i listy, ale jen ty mladé a čerstvé. Můžeme je nasekat do polévky, salátu nebo je krátce tepelně upravit podobně jako jinou listovou zeleninu.
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Skromná hvězda české kuchyně. Kedlubna je zdravá a navíc moc dobrá
Jak vybrat kedluben v obchodě
Nemusíme automaticky vybírat největší bulvu. Je často praktičtější sáhnout po menším a pevném kusu, už právě kvůli zmíněné dřevnatosti. Slupka by neměla být výrazně seschlá a při lehkém stlačení by měla být pevná.
Pokud kupujeme kedluben s listy, měly by být zelené a svěží. Doma je můžeme od bulvy oddělit, protože odebírají vláhu a samotná kedlubna pak vydrží déle.
Recepty z kedlubnu Polévky
- Kedlubnová polévka s kuřecím masem na špízu
- Kedlubnová polévka s telecími nočky
- Kedlubnová polévka s bylinkami
- Krémová kedlubnová polévka
Recepty z kedlubnu Hlavní jídla
- Zapečené kedlubny
- Zelený salát s kedlubnou, cizrnou a domácím hummusem
- Vepřové ocásky s dušenou kedlubnou a bramborovými šiškami
- Smažené kedlubny s ředkvičkovým salátem
- Vepřové plátky s kedlubnovým zelím