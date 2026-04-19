Když vás nepopíchá, tak vás dostane. Tenhle kaktus se dá jíst podobně jako meloun

Petra Kašparová
  4:40
Jedlý kaktus? Určitě ho znáte pod názvem opuncie, které se někdy říká také „kaktusová hruška“. Stačí ji oloupat a pak si už jen užívat lahodnou chuť tohoto zdravého exotického ovoce.

Opuncie chutná jako hruška a meloun dohromady. | foto: Canva

Obsah

Co je opuncie a kde roste

Opuncie je rod jedlých, vytrvalých kaktusů pocházejících z Ameriky. Za domov opuncie je považováno Mexiko, kde roste hojně. V současnosti se pěstuje také v dalších zemích s teplým podnebím, jako jsou USA (zejména v Kalifornii a Texasu), Tunisko, Jižní Afrika a Jižní Amerika.

Pěstování je běžné i v některých částech Austrálie a Středního východu. V Evropě opuncie roste v teplých oblastech, ve Španělsku, Itálii, na Kanárských ostrovech, prostě tam, kde je teplo.

Tip: Věděli jste, že v Mexiku byla opuncie pěstována již před více než 9 000 lety? To ukazuje na její důležitost jako tradiční plodiny.

Na Sardinii nyní dozrávají plody opuncie.

Jak pěstovat opuncie

V Čechách se pěstují pouze ve specifických podmínkách. Tento kaktus, který je zvyklý na teplé a suché podnebí, by v našich klimatických podmínkách venku neuspěl, protože není mrazuvzdorný. Nicméně je možné ji pěstovat v interiérech, sklenících nebo na venkovních stanovištích, která jsou dobře chráněná před mrazem.

Pokud si chcete opuncii koupit, najdete ji nejspíš v obchodech s exotickým ovocem, kde koupíte pravděpodobně tu, která vyrostla ve Španělsku, Itálii nebo i Mexiku (ano, až z Mexika se opuncie do Evropy dováží).

Opuncie jsou plody kaktusu. Jedlé. A moc dobré.

Jak chutná opuncie

Chuť se liší v závislosti na odrůdě, ale obecně má jemnou texturu a mírně kyselý nádech. Pokud byste chtěli chuť popsat, asi si zkuste představit kombinaci chutě hrušky a melounu.

Mnozí popisují její chuť jako osvěžující, což ji činí skvělým doplňkem pro různé nápoje nebo ovocné saláty. Dužina je jemná a šťavnatá, zatímco kůra je pevná a pokrytá drobnými trny, což dává smysl, když jde o kaktus. Ty, samozřejmě, před konzumací odstraníte.

Opuncie je tradiční plodinou v Mexiku.

Na co je dobrá opuncie

Není jen chutným ovocem, ale také dodá tělu kdejaký důležitý prvek. Je bohatá na vitamín C, vitamíny skupiny B, vlákninu i antioxidanty, které jsou prospěšné pro lidský organismus a podporují imunitní systém.

Navíc má nízký obsah kalorií, což ji činí vhodnou pro ty, kteří se snaží udržet zdravou váhu. Díky vláknině, kterou obsahuje, pomáhá opuncie také regulovat trávení a podporuje zdraví střev.

Pro Mexičany je květ kaktusu běžnou pochoutkou. Už jste kaktus ochutnali vy?

Co se dělá z opuncie

Kromě konzumace čerstvého plodu bodláku, se hodí k výrobě džusů, marmelád, sirupů nebo dokonce alkoholu, například likéru. Dalšími oblíbenými produkty v tamních zemích jsou opuncie ve formě prášku, který se používá jako přísada do smoothie nebo wellness produktů.

V Čechách najdete čaje s opuncií. Ty ale často nemají s opuncií mnoho společného. Většinou jde o aromatizované ovocné směsi, ve kterých jsou plody opuncie zastoupené jen v malém množství (0,1–1 %). Existují však i čaje z čistých sušených květů opuncie.

Jak se jí kaktus? Plody opuncie jsou lahodné, s ovocnou chutí.

Jak jíst opuncie

Pokud vám běží hlavou otázka, jak vlastně lze jíst kaktus – ano, je nutné odstranit trny na kůře. To lze provést tak, že ovoce opatrně oloupete.

Jak správně oloupat opuncii?

  1. Nejprve odřízněte oba konce plodu.
  2. Poté kůru nařízněte podélně a opatrně ji stáhněte, abyste nepoškodili dužinu.
  3. Pokud se nechcete poranit o trny, použijte rukavice.
  4. Trny nejsou velké, ale je jich hodně. Spíš než vážné poranění hrozí, že se vám drobné trny zapíchnou do kůže a špatně se odstraňují, proto buďte opatrní.

Jakmile je opuncie oloupaná, můžete ji sníst tak, jak je. Nebo ji využijte do sladkých jídel, třeba do salátů, marmelád nebo smoothie, podobně jako meloun.

Opuncie je tradiční potravou v Mexiku.

Jak se pozná zralá opuncie

Zralá opuncie má hladkou a jasně zbarvenou kůru. Barva se může lišit podle odrůdy, obvykle se pohybuje od zelené po růžovou až fialovou.

Dobré je plod osahat, je to jako s jiným ovocem. Zralost můžete jednoduše poznat podle měkkosti ovoce, zralá opuncie by měla být mírně měkká na dotek, ale ne přehnaně poddajná. Pokud je příliš tvrdá, ještě není zralá, a pokud je příliš měkká, může být přezrálá.

Opuncie chutná jako hruška a meloun dohromady.

Kde koupit opuncie

Budete muset trochu pátrat. Koupit jedlý kaktus někdy lze ve specializovaných obchodech, tržnicích nebo restauracích. Pokud se vám nepodaří opuncii sehnat k vlastní úpravě, ale toužíte ochutnat, zkuste nějakou restauraci zaměřenou na mexickou, středomořskou nebo asijskou kuchyni.

A možná některé zdravé jídelny nebo třeba „fresh bary“ vám opuncii přidají do nějakého fresh džusu nebo smoothie. Zkuste zapátrat. Pravdou je, že jedlý kaktus zůstává u nás exotickou záležitostí.

Témata: Opuncie, Meloun, kaktusy, Ovoce

Když vás nepopíchá, tak vás dostane. Tenhle kaktus se dá jíst podobně jako meloun

Opuncie chutná jako hruška a meloun dohromady.

Jedlý kaktus? Určitě ho znáte pod názvem opuncie, které se někdy říká také „kaktusová hruška". Stačí ji oloupat a pak si už jen užívat lahodnou chuť tohoto zdravého exotického ovoce.

