Když vám někdo nabídne couračku, neutíkejte. Budete zírat, co to je

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Co je couračka
Je to zelná polévka, jejímž základem je kysané zelí a brambory. Často se zjemňuje mlékem nebo smetanou a zahušťuje moukou. V některých receptech nechybí cibule, kmín a slanina, špek či klobása.
Neexistuje ale jeden jediný recept. Krajové kuchyně se lišily a každá rodina si polévku upravovala podle dostupných surovin. Existuje proto couračka bez masa, která se připravovala také jako postní jídlo.
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Odkud couračka pochází
S couračkou se nejčastěji spojuje Podkrkonoší. Výraz couračka je nářeční označení zelné polévky typické právě pro tuto oblast. Postupně se však název rozšířil i do dalších částí Čech, například do jižních Čech.
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Proč se jí říká couračka
Název je možná na celém receptu nejzajímavější. Přesný původ pojmenování není jistý, ale existuje několik vysvětlení.
Nejčastěji se uvádí souvislost se slovesem „courat se“. V minulosti se totiž toto slovo nepoužívalo pouze ve významu pomalu se pohybovat nebo loudat, ale také ve významu „bryndat“. Jedna z teorií proto říká, že polévka dostala své jméno podle toho, že se zelí do polévky krájelo na dlouhé nudličky. Když se pak polévka jedla, tyto dlouhé pruhy zelí se při nabírání na lžíci neposedně „couraly“, buď po bradě, nebo zpátky do talíře.
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Na co si dát při vaření pozor
Největší problém bývá s kyselostí. Každé kysané zelí chutná trochu jinak. Pokud je hodně ostré, není potřeba ho do polévky dávat i s veškerým nálevem. Zelí můžeme krátce propláchnout a podle chuti následně polévku dochutit.
Pokud je naopak polévka příliš kyselá, některé tradiční recepty počítají s malým množstvím cukru, který chuť zelí zakulatí.
Brambory je také lepší nepřevařit. Pokud se rozpadnou úplně, polévka sice ještě bude chutná, ale ztratí typickou strukturu, kdy v ní jsou vidět kousky brambor a zelí.
Recept Couračka z Podkrkonoší
- 400 g bílého kysaného zelí
- sůl dle chuti
- pepř dle chuti
- 1 lžička celého kmínu
- 2 lžičky mleté sladké papriky
- 400 g menších brambor
- 100 g klobásy
- 60 g másla
- 1 střední cibule
- hladká mouka na výrobu jíšky
- 200 ml smetany ke šlehání
- Kysané zelí pokrájíme, zalijeme 1000 ml studené vody, osolíme, okořeníme a dáme vařit. Brambory nakrájíme na menší kousky a uvaříme je v osolené vodě doměkka. Klobásu nakrájíme na kolečka, krátce ji opečeme a dáme stranou.
- Na rozpuštěném másle pak orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou, vytvoříme jíšku a společně s uvařenými bramborami ji přidáme do vývaru se zelím.
- Polévku ještě chvíli povaříme, přidáme smetanu a necháme probublat asi 10 minut. Hotovou polévku můžeme ozdobit čerstvými bylinkami a podávat s chlebem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
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