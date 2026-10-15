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Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo

Petra Burgrová
  5:00
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné chutnají nejlépe čerstvé. Když začneme péct 1. prosince, můžeme všechno zvládnout bez zbytečného spěchu.
Část 1/5

Perníčky se při pečení obvykle začíná, ale můžete mít i recept, kdy jsou měkké hned.

Čtyři týdny před Vánoci

Co péct: perníčky, zázvorky, případně další medové pečivo a suché sušenky.

S perníčky začneme jako s prvními. Některé recepty potřebují několik týdnů na to, aby perníčky změkly, takže se vyplatí upéct je už na začátku adventu. Po vychladnutí je uložíme do uzavíratelné dózy a necháme odležet. Pokud jsou stále tvrdé, můžeme k nim na krátkou dobu přidat kousek jablka, který pomůže zvýšit vlhkost. Jablko ale pravidelně kontrolujeme a měníme, aby nezačalo plesnivět.

První adventní neděle letos připadá na 29. listopadu. Zapalujeme první svíčku na adventním věnci a začíná období, kdy se domácnosti postupně chystají na Vánoce. Někdo si věnec vyrábí sám, jiný ho kupuje, někdo zdobí byt hned, jiný si nechává výzdobu až na později. Právě v tomto týdnu se také vyplatí zkontrolovat zásoby mouky, cukru, másla, ořechů a dalších surovin, abychom nemuseli před každým pečením běžet do obchodu.

Tip: Perníčky skladujeme v suchu a uzavřené dóze. Pokud pečeme několik druhů, připíšeme si na krabici jejich název a datum pečení. Ušetříme si pozdější hledání a nebudeme zbytečně otevírat všechny nádoby.

Medovo-dýňové perníčky

Medovo-dýňové perníčky

Recept

Střední

60 min
Zázvorky

Zázvorky s medem a mlékem – Křehké vánoční cukroví s výraznou chutí zázvoru

Recept

Lehké

50 min


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