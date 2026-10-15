Čtyři týdny před Vánoci
Co péct: perníčky, zázvorky, případně další medové pečivo a suché sušenky.
S perníčky začneme jako s prvními. Některé recepty potřebují několik týdnů na to, aby perníčky změkly, takže se vyplatí upéct je už na začátku adventu. Po vychladnutí je uložíme do uzavíratelné dózy a necháme odležet. Pokud jsou stále tvrdé, můžeme k nim na krátkou dobu přidat kousek jablka, který pomůže zvýšit vlhkost. Jablko ale pravidelně kontrolujeme a měníme, aby nezačalo plesnivět.
První adventní neděle letos připadá na 29. listopadu. Zapalujeme první svíčku na adventním věnci a začíná období, kdy se domácnosti postupně chystají na Vánoce. Někdo si věnec vyrábí sám, jiný ho kupuje, někdo zdobí byt hned, jiný si nechává výzdobu až na později. Právě v tomto týdnu se také vyplatí zkontrolovat zásoby mouky, cukru, másla, ořechů a dalších surovin, abychom nemuseli před každým pečením běžet do obchodu.
Tip: Perníčky skladujeme v suchu a uzavřené dóze. Pokud pečeme několik druhů, připíšeme si na krabici jejich název a datum pečení. Ušetříme si pozdější hledání a nebudeme zbytečně otevírat všechny nádoby.