Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Klára Pěnkavová
  4:40
Zjistěte, kdy maso solit předem, kdy až těsně před přípravou a proč může špatné načasování zkazit i vynikající steak.

Maso a sůl | foto: Canva

Obsah

Proč se maso před pečením někdy nesolí

„Maso před pečením nesolte, jinak pustí šťávu.“ Tak tuhle radu jste už asi také někdy slyšeli. Ve skutečnosti ale neplatí vždy.

Sůl není jen obyčejné dochucovadlo. Ovlivňuje strukturu masa, jeho šťavnatost i to, jak dobře se na pánvi nebo grilu opeče. Pokud ji použijete ve správný okamžik, může být maso po upečení dokonce šťavnatější. Když ji ale přidáte ve špatnou chvíli, maso pustí příliš šťávy a místo opékání se začne dusit.

Rozhodující je tedy především správné načasování.

Kuřecí steak plněný máslem a balený v parmské šunce

Kuřecí steak plněný máslem a balený v parmské šunce

Recept

Střední

25 min

Před pečením maso solit nebo nesolit? Toť zásadní otázka.

Tabulka Kdy solit maso

Pokud nechcete řešit detaily, pomůže vám naše jednoduchá tabulka.

Typ masaKdy solit?Proč?
steak / plátkytěsně před nebo hodinu předemmaso se dobře opeče
velká pečeněněkolik hodin předemsůl pronikne dovnitř
kuřecí masoněkolik hodin až den předemmaso zůstane šťavnatější
gulášové masopo opečenílépe se zatáhne
játra a vnitřnostiaž po tepelné úpravězůstanou jemná
mleté masotěsně před tepelnou úpravoumaso si zachová svou strukturu
ryby a mořské plodytěsně před tepelnou úpravoujemné maso zůstane šťavňatější

Proč sůl vytahuje z masa vodu

Jakmile se sůl dostane na povrch masa, začne reagovat s jeho přirozenou vlhkostí. Nejprve vytáhne malé množství vody, která krystalky soli rozpustí a vytvoří tak tenkou vrstvu slaného roztoku. Právě proto se často říká, že sůl maso vysušuje.

Jenže proces tím nekončí. Pokud maso necháte chvíli odpočívat, začne se tento slaný roztok postupně vracet zpět do svalových vláken. Výsledkem může být maso, které je po upečení šťavnatější a chuťově výraznější.

Celý proces ale trvá přibližně 40 až 60 minut. Pokud maso osolíte a hned ho vložíte na pánev, zůstane vlhkost na povrchu a maso se začne dusit.

Grilovaný flank steak

Grilovaný flank steak

Recept

Střední

20 min

Na 1 kilogram masa se při běžném vaření používá přibližně 10 až 15 gramů soli.

Kolik soli použít na 1 kg masa

Na 1 kilogram masa se při běžném vaření používá přibližně 10 až 15 gramů soli. Přesné množství ale závisí na druhu masa, způsobu přípravy i na tom, zda maso jen dochucujete, nebo ho nakládáte na delší dobu.

Orientační množství soli:

  • běžné solení při vaření: 10 až 15 g soli na 1 kg masa
  • nakládání masa: 20 až 25 g soli na 1 kg masa
  • solný lák: přibližně 3 až 5 % soli ve vodě

U větších kusů masa nebo při delším nakládání je vždy lepší začít s menším množstvím soli a případně ji později přidat podle chuti.

Tip šéfkuchařů: Sůl sypte z výšky 20–30 cm. Vznikne jemný solný déšť, který rovnoměrně pokryje celé maso.

Soli se rozhodně u masa nebojte.

Co dělat, když maso přesolíte

Stát se to může každému z nás, ale nemusíte zoufat. Existuje hned několik jednoduchých způsobů, jak slanost vyvážit a jídlo tak zachránit.

  • Opláchněte nebo namočte syrové maso – krátce ho opláchněte ve studené vodě nebo namočte na 10–20 minut, poté osušte papírovým ubrouskem.
  • Přidejte nesolenou přílohu – brambory, rýže, těstoviny nebo nesolený vývar pomohou sůl rozředit.
  • Zjemněte smetanou nebo tukem – přidání smetany, másla nebo jogurtu u omáček a ragú pomáhá slanost zmírnit.
  • Použijte trochu kyselosti – citronová šťáva, ocet nebo rajčata dokážou slanou chuť vyvážit.

Steak solte těsně před jeho tepelnou úpravou, nebo zkuste dry brining.

Kdy solit steak

U steaků existují dvě osvědčené metody.

    1. První možností je osolit steak těsně před grilováním nebo smažením. Sůl nestihne vytáhnout šťávu a povrch zůstane relativně suchý, takže steak rychle získá zlatavou kůrku.
    2. Druhou možností je steak osolit zhruba 45 až 60 minut před přípravou. Během této doby se sůl rozpustí, pronikne do masa a zvýrazní jeho chuť – tzv. dry brining.

Proč se steak solí až po grilování

Mnozí šéfkuchaři steak po upečení ještě lehce dosolí vločkovou solí. Díky tomu se chuť masa zvýrazní a povrch zůstane křupavý, aniž by steak pustil šťávu. Tento trik je ideální hlavně u kvalitních steaků, kde chcete zachovat jejich přirozenou šťavnatost a výraznou chuť.

Steak z hovězího pupku

Steak z hovězího pupku

Recept

Střední

90 min

Maso na guláš solte až po jeho opečení.

Kdy solit maso na guláš

U gulášového masa je důležitější než samotné solení správné opečení masa na začátku vaření. Kousky masa by měly přijít na dobře rozpálený tuk, aby se rychle zatáhly a vytvořily základ celé chuti.

Pokud by bylo maso výrazně osolené už předem, pustí více šťávy a místo opékání se začne předčasně dusit. Proto se solí až ve chvíli, kdy je maso ze všech stran opečené.

Kdy solit kuřecí maso

Kuřecí maso patří mezi suroviny, kterým velmi prospívá solení předem. Celé kuře nebo větší kusy můžete osolit několik hodin před pečením, ideálně přes noc. Sůl postupně pronikne do masa a pomůže mu zadržet vlhkost.

Profesionální kuchaři, stejně jako u steaků, často používají techniku dry brining – kuře osolí a nechají odkryté v lednici. Povrch masa přitom lehce oschne, což během pečení pomáhá vytvořit křupavou kůrku.

Plněná kuřecí prsa s nádivkou z medvědího česneku

Plněná kuřecí prsa s nádivkou z medvědího česneku

Recept

Střední

45 min

Do směsi mletého masa přidávejte sůl až těsně před pečením.

Kdy solit mleté maso

U mletého masa je důležité sůl přidávat do směsi těsně před tepelnou úpravou. Pokud byste maso osolili příliš brzy, pustí vodu a místo rychlého opečení se začne dusit. To může ovlivnit chuť i strukturu karbanátků, sekané nebo masových kuliček.

Kdy solit ryby a mořské plody

Ryby mají jemnou strukturu, proto je potřeba sůl přidávat opatrně. Nejčastěji se doporučuje přidat sůl těsně před jejich tepelnou úpravou, aby maso nepustilo příliš vody a neztratilo tak svou šťavnatost.

U některých druhů ryb, například lososa nebo tuňáka, lze použít krátké marinování se solí, ale obvykle jen na pár minut. Dlouhé solení by mohlo maso příliš změkčit nebo vysušit.

Kdy solit játra a vnitřnosti

Játra a jiné vnitřnosti mají velmi jemnou strukturu, proto je nejlepší sůl přidávat až po tepelném zpracování. Pokud byste je osolili předem, během vaření nebo smažení by mohly ztvrdnout, ztratit jemnou texturu a stát se gumovitými. Tento přístup se hodí nejen u jater, ale i u ledvin, srdce nebo drůbežích žaludků.

Drůbeží srdce a játra na jehle

Drůbeží srdce a játra na jehle

Recept

Lehké

45 min
Telecí játra s rebarborovo-jablečným pyré

Telecí játra s rebarborovo-jablečným pyré

Recept

Střední

45 min
Vstoupit do diskuse
Témata: Maso, sůl, steak

Nejčtenější

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Vítězkou 4. řady Peče celá země 2026 je Eliška.

Finále čtvrté řady Peče celá země sledovalo na ČT1 přes 1,25 milionu diváků. O vítězství rozhodla až závěrečná kreativní výzva, kterou nejlépe zvládla letošní dortová královna, Eliška Hlaváčová.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno

Už v březnu můžete vysévat pastinák (lidově pastiňák). Získáte kořenovou...

Možná jste ho v obchodě přešli s tím, že jde jen o „přerostlou petržel“. Pastinák je ale mnohem víc. Tato nenápadná kořenová zelenina kralovala českým talířům dávno předtím, než jsme objevili...

Víkendové pečení se SweetBurg: Jak si doma upéct dokonalý dort od korpusu po krém

Zimní dort s malinami a brusinkami + stepy

Upéct si doma dort nemusí být žádná věda. Stačí pár správných kroků, kvalitní suroviny a trochu radosti z pečení. V tomto článku vám ukážu svou nejjednodušší a mnohokrát vyzkoušenou verzi domácího...

13. března 2026

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Maso a sůl

Zjistěte, kdy maso solit předem, kdy až těsně před přípravou a proč může špatné načasování zkazit i vynikající steak.

13. března 2026  4:40

Jak spolehlivě poznat, že je máslo žluklé? Tyhle 3 signály nepřehlédnete

Máslo: Lahodná jemná smetanová chuť. Kupujeme kvalitní, pak je třeba jej...

Máslo, lahodná chuť i vůně. Kvalitní máslo můžeme považovat za delikatesu. Víte ale, kdy spolehlivě žlukne a jak to vlastně poznat? Napoví vám základní smysly.

13. března 2026

Zelený salát s kedlubnou, cizrnou a domácím hummusem: Recept na dokonalý jarní oběd

Zelený salát s kedlubnou, cizrnou a humusem
Recept

Lehké

25 min

Spojení křupavé jarní kedlubny, pečeného kadeřávku a poctivé dávky bílkovin v podobě krémového...

Souvlaki s tzatziki dresingem: Recept na nejšťavnatější maso jako z dovolené

Souvlaki s tzatziki dresingem
Recept

Lehké

70 min

Naučíme vás, jak připravit maso tak, aby zůstalo neuvěřitelně křehké, a k němu přidáme návod na ty...

Jahodová roláda která nepraská: Recept na bleskový dezert ke kávě

Jahodová roláda
Recept

Střední

40 min

Zapomeňte na hutná těsta a složité krémy – síla této rolády tkví v lehkém piškotu, poctivém džemu a...

Dáváte cibuli k bramborám? Přestaňte s tím, zbytečně si tím ničíte zásoby

Sklízíme je společně, pojítkem je hlína, ze které rostou. Skladovat bychom je...

Brambory a cibule, z pole na talíř, ze stejné hlíny do spíže. Logika praví jasně: skladujme je spolu. V pokrmech možná. Jejich chuť se sice snoubí. Ale skladovat je musíte odděleně.

12. března 2026

Proč vyzkoušet špaldu? Obilí našich předků má stále co nabídnout

Špalda

Špalda je starobylá odrůda pšenice, známá už před 10 000 lety. Dnes zažívá renesanci díky výživovým benefitům a jemné, ořechové chuti.

12. března 2026  4:20

Proč vejce při vaření praskají? Nejčastější chybu děláte ještě předtím, než zapnete sporák

vejce

Uvařit vejce se zdá jako ta nejjednodušší věc na světě, ale přesto se nám často stává, že skořápka praskne, žloutek zešedne nebo bílek při loupání vypadá jako po boji. Přitom stačí pochopit pár...

12. března 2026

Čočková polévka s bramborem a rajčaty: Zdravý oběd, který vás zahřeje i zasytí

Čočková polévka s bramborem
Recept

Střední

50 min

Tato čočková polévka s bramborem je plná barev, chutí a vůní díky kombinaci tymiánu, majoránky a...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Lasagne s mozzarellou a bešamelem: Recept na italskou klasiku, kterou milují děti i dospělí

Lasagne s mozzarellou
Recept

Střední

70 min

Vrstvy jemných těstovin, syté masové ragú s rajčaty a voňavými bylinkami, a především bohatá peřina...

Domácí vafle jako z luxusní kavárny: Nadýchané těsto se sněhem, medem a čerstvým ovocem

Vafle s medem a ovocem
Recept

Lehké

45 min

Pravé domácí vafle voní po vanilce, citronech a čerstvém másle. Klíčem k jejich dokonalé textuře je...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.