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Kdo rozhoduje, jestli jsou brambory A, B, nebo C? Samotný obsah škrobu nestačí

Tereza Hrabinová
  3:50aktualizováno  4:00

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Brambory jsou pevnou součástí české kuchyně. Umíte ale správně zvolit varný typ? | foto: Canva

Brambory na přílohu mají držet tvar, na kaši se hodí moučnější. Při nákupu napoví varný typ A, B nebo C. Kdo ale písmeno určuje a podle čeho? Rozhodují vlastnosti odrůdy, které se při odborných zkouškách posuzují také ochutnáváním uvařených hlíz.

Písmeno na pytli patří odrůdě, ne sklizni

V přehledu 52 odrůd není jediné céčko

Pohled do publikace Seznam doporučených odrůd 2026 přináší zajímavost. Ve čtyřech základních tabulkách stolní hodnoty vařených hlíz je uvedeno 52 odrůd. Z nich má 29 varný typ B a dalších 23 typ AB. Samostatné A, BC ani C v tomto souboru nenajdeme.

Kdo rozhodne, zda budou brambory áčka, béčka, nebo céčka? Základem jsou vlastnosti konkrétní odrůdy. U odrůd zkoušených v Česku se varný typ hodnotí při zkouškách ÚKZÚZ, pravidla označování stanovuje vyhláška č. 397/2021 Sb.

Varným typem se podle jejího § 2 rozumí „označení konzistenčních vlastností odrůd hlíz brambor konzumních pozdních, které určuje vhodnost kuchyňského užití“. Pro zákazníka je to především vodítko, co od brambor při vaření očekávat.

Varný typ brambor

  • Typ A označuje pevné brambory, které se nerozvářejí. Béčka jsou polopevná, polomoučná a mají univerzální využití. Céčka jsou měkká, moučná a hodí se především do těst a kaší.
  • Písmena nevyjadřují lepší či horší kvalitu, ale rozdílné kuchyňské využití.
  • Existují také přechodné typy AB nebo BC. Vyhláška dovoluje kombinovat pouze sousední typy, označení AC by proto pravidlům neodpovídalo.
Co znamená varný typ A, B, C?
Varný typJaké mají brambory vlastnostiNa co se hodí
APevné, nerozvářivé, s takzvaně lojovitou konzistencíTam, kde mají držet tvar, také jako příloha
BPolopevné, polomoučné, nerozvářivé nebo jen slabě rozvářivéUniverzální použití, přílohy a běžné vaření
CMěkké, moučné, středně rozvářivéPředevším bramborová kaše a těsta

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Kde písmeno vzniká: degustace v ÚKZÚZ

Uvařené hlízy se hodnotí podle konzistence, struktury dužniny, moučnatosti, vlhkosti a nedostatků v chuti. Sleduje se také jejich tmavnutí po uvaření.

Důležitá je moučnatost, kterou metodika popisuje na stupnici od jedné do devíti. Hodnoty 1 až 2 spojuje s typy A a AB, stupně 3 až 4 s typem B a hodnoty 5 až 7 s typy BC a C. Velmi silnou moučnatost, tedy stupně 8 až 9, označuje za nevhodnou pro konzum.

Nejde však o automatický převod jediného čísla na písmeno. Zařazení podle metodiky určuje také konzistence. Proto se mohou dvě odrůdy se stejnou moučnatostí lišit varným typem.

Co musí být na obalu brambor?

  • U konzumních brambor se vedle dalších povinných údajů uvádí skupina, odrůda a země původu. U pozdních také užití podle varného typu. Rané brambory tuto povinnost nemají, uvádí se u nich barva dužniny, případně označení „drobné“.
  • Hlízy musí odpovídat deklarované odrůdě a být odrůdově jednotné, s přípustnými odchylkami stanovenými vyhláškou. Název odrůdy tedy není na etiketě jen doplňková informace.

Více škrobu automaticky neznamená moučnější brambory

Při výběru brambor se často zmiňuje škrob. S moučnatostí souvisí, ale jednoduchá rovnice „více škrobu rovná se typ C“ nefunguje. Ukazuje to i srovnání odrůd v přiložených datech.

Například Gabreta má varný typ AB a uvedenou škrobnatost 15 procent. Mariannka je zařazená jako B, přestože obsahuje 11,3 procenta škrobu. Také prostřední hodnota škrobnatosti, tedy medián, vychází u sledovaných odrůd AB výše než u béček: 14,4 oproti 13,9 procenta.

Samotný údaj o škrobu tedy nestačí k předpovědi, jak se budou brambory chovat na talíři. Při výběru pro konkrétní jídlo dává větší smysl sledovat varný typ a vlastnosti odrůdy.

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Jaké brambory na kaši a bramboráky?

Aby se recept povedl, záleží i na výběru brambor. Na kaši, bramboráky nebo těsto hledejte především moučnější typ C, případně BC. Oproti pevným typům se po uvaření snáze rozpadají a lépe se rozmačkávají. Moučné odrůdy se hodí také na knedlíky a noky.

Název odrůdy si zapamatujte hlavně tehdy, když se vám při vaření osvědčí. Příště tak můžete hledat konkrétní brambory, ze kterých se vám povedla příloha nebo kaše.

Rané, pozdní, nebo nové? Varný typ je něco jiného

Proč vařené brambory tmavnou?

Za šednutím či tmavnutím brambor po uvaření stojí reakce přirozeně přítomných látek. Během chladnutí vznikají tmavě zbarvené sloučeniny kyseliny chlorogenové a železa. Jednotlivé odrůdy jsou k těmto změnám různě náchylné.

Při odborných zkouškách se proto uvařené hlízy rozříznou, nechají na vzduchu a po dvou hodinách se hodnotí jejich zbarvení. Sleduje se tím vzhledová kvalita: brambory by měly vypadat lákavě i po vychladnutí. Samotné tmavnutí však neurčuje jejich varný typ.

Vedle písmen A, B a C se na obalech setkáte také s označením rané, pozdní nebo nové. To souvisí se zralostí hlíz a obdobím sklizně či prodeje.

Rané brambory se sklízejí před dosažením plné zralosti. Poznáte je podle jemné, snadno se odlupující slupky. Nejlépe si je vychutnáte čerstvé, k dlouhodobému skladování se nehodí.

Pozdní brambory se sklízejí vyzrálé a mají pevnou slupku. Podle odrůdy se hodí k různým kuchyňským úpravám i k uskladnění. Při výběru pomáhá právě varný typ.

Nové brambory nejsou totéž co rané. Jde o brambory z aktuální sklizně dovážené zejména ze zemí s teplejším podnebím. Výzkumný ústav bramborářský tak označuje hlízy obchodované od 1. ledna do 15. května, které mají pevnou, neloupající se slupku.

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