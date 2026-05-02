Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ivana Vaňkátová
  4:00
Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco pro někoho je ranní šálek bezpečný, jinému může rozházet trávení i hladinu cukru v krvi. Zjistěte, kdy si dát ráno kávu, aby vám skutečně prospěla.
foto: Profimedia.cz

Káva je fascinující koktejl více než dvou tisíc látek. Kofein je sice celebrita, ale doprovází ho antioxidanty, chlorogenové kyseliny a minerály. Přesto se kolem pití kávy na lačno točí mnoho obav. Skutečně káva nalačno leptá stěny žaludku, nebo jde jen o medicínský mýtus, který se nezakládá na pravdě?

Dělá káva nalačno vředy? Přetrvávající mýtus pod lupou

Můžeme vás uklidnit: vědecká data z posledních let (včetně velkých studií z Japonska) neprokazují, že by samotná káva způsobovala žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Podle amerického institutu NIDDK jsou hlavními viníky vředů infekce bakterií H. pylori nebo nadměrné užívání léků proti bolesti (jako je ibuprofen).

Proč nepít kávu nalačno, pokud vás trápí citlivý žaludek?

  • Stimulace kyseliny: Káva skutečně zvyšuje produkci žaludeční kyseliny a žluče.
  • Podráždění vs. poškození: U zdravého člověka si s tím žaludek poradí. Pokud je ale váš trávicí trakt už tak citlivý, může káva nalačno vyvolat tlak v nadbřišku nebo nevolnost. Nejde o vřed, ale o podráždění sliznice.
Káva na lačný žaludek: Co se skutečně děje uvnitř?

Když do prázdného těla pošlete silné espresso, spustíte kaskádu reakcí. Tělo se začne připravovat na jídlo, které ale nepřichází.

1. Souboj s kortizolem

Těsně po probuzení zažívá naše tělo tzv. Cortisol Awakening Response (CAR) – přirozený vzestup stresového hormonu kortizolu, který nás má „nakopnout“. Kofein stimuluje produkci kortizolu dále. Pokud pijete kávu ihned po otevření očí, můžete si vypěstovat toleranci, kvůli které káva přestane fungovat, nebo naopak pocítit vnitřní neklid a třes.

2. Glykemický šok

Zajímavý experiment z University of Bath ukázal, že silná černá káva před jídlem (zejména po špatné noci) může zhoršit glykemickou odpověď na následnou snídani až o 50 %. Kofein totiž krátkodobě snižuje citlivost na inzulin. Pro vaše tělo je tedy mnohem šetrnější dát si kávu až se snídaní nebo po ní.

3. Pohyb ve střevech

Káva zvyšuje motilitu (pohyblivost) tračníku. To je důvod, proč mnoho lidí po ranním šálku okamžitě míří na toaletu. Nalačno je tento efekt často intenzivnější.

Pozitivní a negativní účinky kávy
Pozitivní účinkyNegativní účinky
Vysoký obsah antioxidantůMožné pálení žáhy a reflux
Ochrana jater (snižuje riziko cirhózy)Krátkodobé zvýšení krevního tlaku
Podpora střevní mikroflóryZhoršení úzkosti a vnitřní neklid
Nižší riziko diabetu 2. typu (dlouhodobě)Dočasné snížení citlivosti na inzulin
Zlepšení kognitivních funkcí a náladyPoruchy spánku při pozdní konzumaci
V pravém expressu by mělo být 8 až 10 g kávy na jeden šálek.
Kdo by si měl dát pozor?

Může se pít káva před odběrem krve?

Pokud jdete na odběry nalačno (zejména kvůli cukru nebo tukům v krvi), kávu si raději odpusťte. Kofein a další látky v kávě mohou ovlivnit hladinu krevního cukru i metabolismus tuků, což by mohlo zkreslit výsledky vašich testů. Čistá voda je v tomto případě jedinou bezpečnou volbou.

Existují skupiny lidí, pro které je káva na lačný žaludek vyloženě nevhodná. Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (GERD), káva může uvolňovat jícnový svěrač a kyselina pak snadněji cestuje vzhůru. Výsledek? Nepříjemné pálení žáhy a kyselo v ústech.

Pozor by si měli dát i lidé s IBS (syndrom dráždivého tračníku), u kterých může káva nalačno vyvolat křeče nebo urgenci na stolici. Pokud navíc trpíte na úzkosti, kofein na prázdný žaludek se vstřebává rychleji, což může vést k bušení srdce a pocitům paniky.

Jak si kávu vychutnat bez následků: 4 praktické tipy

Nechcete se svého rituálu vzdát? Nemusíte. Stačí pár drobných úprav:

  1. Odložte první šálek: Ideální je počkat alespoň 60 až 90 minut po probuzení, kdy hladina kortizolu začne přirozeně klesat.
  2. Změňte pražení: Pokud vás trápí žaludek, zkuste tmavě pražená zrna (dark roast). Studie naznačují, že obsahují látky, které méně stimulují produkci kyseliny. Další skvělou volbou je cold brew – káva připravovaná zastudena, která je přirozeně méně kyselá.
  3. Snídaně je základ: Stačí kousek banánu nebo jogurt před prvním douškem. Jídlo v žaludku funguje jako nárazník.
  4. Hlídejte si množství: Bezpečný limit pro zdravého dospělého je kolem 400 mg kofeinu denně (asi 3–4 šálky).
Kdy nejpozději si dát kafe?

Aby kofein nenarušil váš spánkový cyklus, poslední šálek by měl přijít ideálně 6 až 8 hodin před spaním. Pro většinu lidí je tedy konečná kolem 14. až 15. hodiny odpoledne.

Je tedy káva přítel, nebo nepřítel?

Věda mluví jasně: Přiměřená konzumace kávy (3–4 šálky denně) je spojena s nižší celkovou úmrtností a lepší ochranou jater. Problémem není káva jako taková, ale naše individuální tolerance. Pokud vám káva nalačno nezpůsobuje žádné potíže, pravděpodobně vám neubližuje. Pokud ale cítíte pálení žáhy nebo neklid, zkuste ji posunout až po snídani. Vaše tělo vám poděkuje.

Témata: Káva, Kortizol, Cukr, kyselina

