Demence a Alzheimerova choroba straší čím dál více lidí. Není divu, že vědci upínají pozornost k věcem, které děláme každý den – třeba k pití kávy a čaje. Rozsáhlá studie, publikovaná v prestižním časopise JAMA, která sledovala přes 131 tisíc lidí po dobu neuvěřitelných 43 let, přinesla povzbudivé výsledky. Klíčem k úspěchu je však podle všeho kofein a správné dávkování.
Kolik šálků denně dává smysl?
Studie ukázala, že nejde o to pít kávu po litrech. Nejvýraznější souvislost s nižším rizikem demence se objevila u lidí, kteří si dopřáli:
- 2 až 3 šálky kofeinové kávy denně,
- nebo 1 až 2 šálky čaje denně.
Zajímavým zjištěním je, že u bezkofeinové kávy se podobný ochranný efekt neprokázal. „Porovnávali jsme lidi s různými genetickými predispozicemi k rozvoji demence a viděli jsme stejné výsledky – káva nebo kofein jsou pravděpodobně stejně prospěšné pro lidi s vysokým i nízkým genetickým rizikem,“ uvedl Yu Zhang, hlavní autor studie.
Co přesně v šálku chrání náš mozek?
Není to jen o dodání energie. Káva a čaj jsou komplexní koktejly látek, které v mozku vyvolávají zajímavé reakce:
- Kofein: Funguje jako antagonista adenosinových receptorů. V teorii to znamená, že může ovlivňovat plasticitu našich nervových spojů a tlumit zánětlivé procesy v centru paměti.
- Polyfenoly a antioxidanty: Látky jako kyselina chlorogenová v kávě nebo katechiny (zejména EGCG) v zeleném čaji bojují proti oxidativnímu stresu a mohou bránit ukládání škodlivých bílkovin v mozku.
- L-theanin: Aminokyselina obsažená v čaji, která podporuje relaxaci a pozornost, čímž doplňuje stimulační účinek kofeinu.
Méně je někdy více
Odborníci však varují před přehnaným optimismem. „I když jsou naše výsledky povzbudivé, je důležité si pamatovat, že velikost účinku je malá,“ upozorňuje Daniel Wang z Harvardu.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí, že pro zdravého dospělého je bezpečný denní příjem kofeinu do 400 mg. To odpovídá zhruba 3 až 5 běžným kávám. Pokud ale kvůli kávě špatně spíte, můžete si spíše uškodit – kvalitní spánek je totiž pro regeneraci mozku a prevenci demence naprosto zásadní.
Kdy káva nestačí? Nezapomínejte na celkový životní styl
Kdy zpozornět?
Pokud u sebe nebo svých blízkých pozorujete časté zapomínání, ztrátu orientace v čase nebo potíže s prováděním běžných domácích prací, je vhodné se obrátit na praktického lékaře nebo specializovanou poradnu. Důležitá je včasná diagnostika.
Káva a čaj jsou jen jedním dílkem skládačky. Prevence demence stojí především na kontrole krevního tlaku, hladiny cukru, pravidelném pohybu a sociálním kontaktu. Jak říká český lékař Pavel Kohout: „Káva je úžasný nápoj, který ve správné dávce má pozitivní účinky,“ ale neměla by být jedinou zbraní v našem arzenálu.