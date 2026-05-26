Kauza KFC: Zasmrádlá krizová komunikace má pokračování. Po měsících mlčení přichází omluva i sliby změn

Klára Pěnkavová
  16:29
Fastfoodový řetězec KFC se po měsících mlčení konečně veřejně vyjádřil ke kauze kolem údajného nakládání s prošlým masem. Aféra, kterou loni otevřel novinář Jan Tuna, dál rezonuje i po opakovaných zjištěních Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Firma nyní přiznává pochybení v komunikaci a slibuje zásadní změny.
ilustrační snímek

foto: AP

Skandál se zkaženým masem

Celá kauza začala už v září 2025, kdy novinář Jan Tuna zveřejnil investigativní reportáže o tom, jak se mělo v některých pobočkách KFC nakládat s masem po datu spotřeby. Ve výpovědích zaměstnanců zaznívalo, že měli být instruováni k úpravám údajů o trvanlivosti a že se zákazníkům mohly dostávat i produkty, které již nebyly v pořádku.

Na jeho podnět následovaly kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ta v některých pobočkách skutečně odhalila pochybení – například prošlé marinované maso v Liberci nebo nevhodné hygienické postupy při rozmrazování kuřecího masa ve stojaté vodě v Praze-Dejvicích.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

KFC přechází na nové digitální systémy kontroly.

Vyčkávací strategie a až zpětné přiznání chyb

Zatímco inspekce zveřejňovaly postupně další zjištění, komunikace KFC byla dlouho minimální a opakovala spíše obecná vyjádření o „pochybení jednotlivců“ a důrazu na bezpečnost potravin. Kritici tento přístup označovali za ukázkový příklad nezvládnuté krizové komunikace.

Teprve nyní, několik měsíců od vypuknutí kauzy, KFC na sociálních sítích přiznává, že mělo komunikovat dříve a že v reakci na situaci provedlo rozsáhlé kontroly napříč svými restauracemi.

KFC se na svých sociálních sítích vyjádřilo ke kauze týkající se přepisování minimální trvanlivosti a využívání prošlého kuřecího masa.

Ve své omluvě zároveň představili opatření, která zavedli, aby podobným incidentům předešli. Patří sem nový digitální systém označování masa, který pečlivě sleduje každý krok zpracování a kontroluje jeho trvanlivost. Zaměstnanci rovněž prošli recertifikací a nyní provádějí každodenní podrobné hygienické kontroly.

Omluva a zavedení nových systémů

Ve svém vyjádření firma uvádí, že provedla stovky kontrol a externích auditů a že všechny restaurace prošly opakovaným prověřením. Zároveň popisuje zavedení nových digitálních systémů sledování masa od dodání až po výdej, zpřísnění hygienických checklistů i rozsáhlá školení zaměstnanců.

KFC zdůrazňuje, že si uvědomuje, že samotná slova nestačí, a chce změnu ukázat v praxi. Zákazníky zároveň vyzývá, aby případné problémy hlásili přímo na provozovnách.

Důvěra části veřejnosti je ale podle expertů již narušená a otázkou zůstává, zda opožděná reakce dokáže reputaci značky ještě zásadně zvrátit.

