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Hana Kvasničková a Honza Punčochář
Policejní vyjednavačka Hana Kvasničková přinesla do Ledničko, vyprávěj! surovinu, bez které si neumí představit podzim ani Vánoce – jedlé kaštany. „Na podzim a o Vánocích v naší ledničce kaštany nikdy nesmí chybět. Mám je moc ráda v jakékoli podobě,“ svěřila se během vaření.
Společně s Honzou Punčochářem z nich připravili elegantní jídlo se srnčím hřbetem, ve kterém kaštany hrály hned několik rolí. Objevily se v zeleninovém ragú, voňavé omáčce i jako součást krusty na mase.
Recept Srnčí hřbet se zeleninovým ragú, kaštanovou omáčkou a kořenovou zeleninou
Maso
- 600 g srnčího hřbetu (nebo jelení svíčkové)
- 2 lžíce přepuštěného másla
- snítky tymiánu
- 1/2 lžičky uzené papriky
- 1 stroužek česneku
- sůl, pepř
- lanýž a zázvor na dokončení (volitelně)
Ragú
- 150 g slaniny
- 1 šalotka
- 1 paprika
- 1 lžička uzené papriky
- 120 g pečených kaštanů
- 50 g pekanových ořechů
- 75 ml vývaru
- 25 g másla
Kaštanová omáčka
- 1 šalotka
- 10 g másla
- 1 bobkový list
- 1 badyán
- 50 ml červeného vína
- 1 lžička uzené papriky
- 75 ml vývaru
Kořenová zelenina
- 2 mrkve
- 1 dýně Hokkaidó
- 150 ml vývaru
- 10 g másla
- olivový olej
- 1 lžíce bílého vinného octa
- tymián
- sůl, pepř
- cukr
- Kaštany nařízneme do tvaru kříže, pokapeme olejem a pečeme asi 15 minut. Po upečení je oloupeme.
- Srnčí hřbet osolíme, opepříme, ochutíme uzenou paprikou a krátce opečeme ze všech stran na rozpálené pánvi. Kaštany nasekáme společně s pekanovými ořechy, promícháme s máslem a vzniklou směsí potřeme maso. Dopečeme v troubě při 180 °C asi 6 až 7 minut a necháme odpočinout.
- Na ragú orestujeme slaninu, šalotku a papriku, přidáme kaštany, pekanové ořechy a uzenou papriku. Podlijeme vývarem a na závěr zjemníme máslem.
- Na omáčku orestujeme šalotku s ořezy masa, přidáme bobkový list, badyán, uzenou papriku, červené víno a vývar a necháme zredukovat.
- Dýni upečeme s tymiánem, olejem, octem, solí a špetkou cukru dozlatova. Mrkev uvaříme ve vývaru doměkka a krátce ji orestujeme na másle.
- Maso podáváme s ragú, pečenou zeleninou a omáčkou. Podle chuti doplníme strouhaným lanýžem nebo čerstvým zázvorem.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: přibližně 60 minut
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Střední
100 min
Michal Jinoch a Přemek Forejt
Sportovní komentátor Michal Jinoch vsadil na koření, které používá téměř při každém grilování – uzenou papriku. „Dodává jídlu barvu i moje oblíbené aroma. Používám ji jako základ všech grilovacích směsí,“ vysvětlil svůj výběr.
Přemek Forejt zvolil překvapivou kombinaci podzimních surovin a připravil sametově jemný kaštanový krém doplněný zeleninovým ragú a smaženým bulgurem ochuceným právě uzenou paprikou. Kouřové tóny koření se krásně propojily se sladkostí kaštanů a vytvořily moderní pojetí krémové polévky.
Recept Kaštanový krém se zeleninovým ragú a smaženým bulgurem
Kaštanový krém
- 5 šalotek
- 5–8 stroužků česneku
- tymián
- 150 g slaniny
- 2 balení předvařených kaštanů
- 1,5 l vývaru
- 100 ml mléka
- kapka smetany
- sůl a pepř
Ragú
- 1 šalotka
- 100 g žampionů
- 150 g slaniny
- 100 g vařených kaštanů
- 3 stroužky česneku
- snítka tymiánu
- 2 lžíce demi-glace
Smažený bulgur
- 150 g bulguru
- 10 g uzené papriky
- 5 g lahůdkového droždí
- 2,2 g sušeného octa
- 200 ml oleje na smažení
- sůl
- Na krém opečeme slaninu se šalotkou, přidáme česnek, kaštany a tymián. Zalijeme vývarem, necháme změknout, poté vyjmeme tymián i slaninu, přidáme mléko, trochu smetany a rozmixujeme dohladka.
- Bulgur osmažíme dozlatova, necháme okapat a dochutíme uzenou paprikou, lahůdkovým droždím, sušeným octem a solí.
- Na ragú orestujeme šalotku, žampiony a slaninu. Přidáme kaštany, česnek, tymián a demi-glace. Krátce povaříme, aby se chutě propojily.
- Kaštanový krém podáváme se zeleninovým ragú a na závěr posypeme křupavým smaženým bulgurem.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: přibližně 60 minut
Jak šestnáctý díl dopadl a na co se těšit příště
O vítězi opět rozhodovali diváci ve studiu. Tentokrát zvítězili Honza Punčochář a Hana Kvasničková, kteří si za svůj srnčí hřbet s kaštanovým ragú odnesli Řád červené ledničky. Rozhodlo 24 hlasů ku 16.
A příště? Druhá řada pořadu Ledničko, vyprávěj! vyvrcholí finálovým dílem, ve kterém se představí tanečník a choreograf Jiří Bubeníček a moderátorka Táňa Bystroňová. Jaké suroviny si přinesou do televizní kuchyně a kdo uzavře sezonu vítězstvím? To se diváci dozvědí už v posledním díle.
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Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?