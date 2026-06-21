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Kaštany a uzená paprika ovládly předposlední Ledničko, vyprávěj! Kdo získal Řád červené ledničky?

Klára Pěnkavová
  17:29
V předposledním díle druhé řady pořadu Ledničko, vyprávěj! se utkali policejní vyjednavačka Hana Kvasničková a sportovní komentátor Michal Jinoch. Postavili proti sobě jedlé kaštany a uzenou papriku. Co z této nezvyklé kombinace vykouzlily ruce šéfkuchařů Jana Punčocháře a Přemka Forejta? A kdo si tentokrát odnesl Řád červené ledničky?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Obsah

Hana Kvasničková a Honza Punčochář

Policejní vyjednavačka Hana Kvasničková přinesla do Ledničko, vyprávěj! surovinu, bez které si neumí představit podzim ani Vánoce – jedlé kaštany. „Na podzim a o Vánocích v naší ledničce kaštany nikdy nesmí chybět. Mám je moc ráda v jakékoli podobě,“ svěřila se během vaření.

Společně s Honzou Punčochářem z nich připravili elegantní jídlo se srnčím hřbetem, ve kterém kaštany hrály hned několik rolí. Objevily se v zeleninovém ragú, voňavé omáčce i jako součást krusty na mase.

Telecí steak s kaštany

Telecí steak s kaštany

Recept

Střední

50 min

Srnčí hřbet se zeleninovým ragů, kaštanovou omáčkou a kořenovou zeleninou, Ledničko, vyprávěj!

Recept Srnčí hřbet se zeleninovým ragú, kaštanovou omáčkou a kořenovou zeleninou

Maso

  • 600 g srnčího hřbetu (nebo jelení svíčkové)
  • 2 lžíce přepuštěného másla
  • snítky tymiánu
  • 1/2 lžičky uzené papriky
  • 1 stroužek česneku
  • sůl, pepř
  • lanýž a zázvor na dokončení (volitelně)

Ragú

  • 150 g slaniny
  • 1 šalotka
  • 1 paprika
  • 1 lžička uzené papriky
  • 120 g pečených kaštanů
  • 50 g pekanových ořechů
  • 75 ml vývaru
  • 25 g másla

Kaštanová omáčka

  • 1 šalotka
  • 10 g másla
  • 1 bobkový list
  • 1 badyán
  • 50 ml červeného vína
  • 1 lžička uzené papriky
  • 75 ml vývaru

Kořenová zelenina

  • 2 mrkve
  • 1 dýně Hokkaidó
  • 150 ml vývaru
  • 10 g másla
  • olivový olej
  • 1 lžíce bílého vinného octa
  • tymián
  • sůl, pepř
  • cukr
  1. Kaštany nařízneme do tvaru kříže, pokapeme olejem a pečeme asi 15 minut. Po upečení je oloupeme.
  2. Srnčí hřbet osolíme, opepříme, ochutíme uzenou paprikou a krátce opečeme ze všech stran na rozpálené pánvi. Kaštany nasekáme společně s pekanovými ořechy, promícháme s máslem a vzniklou směsí potřeme maso. Dopečeme v troubě při 180 °C asi 6 až 7 minut a necháme odpočinout.
  3. Na ragú orestujeme slaninu, šalotku a papriku, přidáme kaštany, pekanové ořechy a uzenou papriku. Podlijeme vývarem a na závěr zjemníme máslem.
  4. Na omáčku orestujeme šalotku s ořezy masa, přidáme bobkový list, badyán, uzenou papriku, červené víno a vývar a necháme zredukovat.
  5. Dýni upečeme s tymiánem, olejem, octem, solí a špetkou cukru dozlatova. Mrkev uvaříme ve vývaru doměkka a krátce ji orestujeme na másle.
  6. Maso podáváme s ragú, pečenou zeleninou a omáčkou. Podle chuti doplníme strouhaným lanýžem nebo čerstvým zázvorem.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: přibližně 60 minut

Kuře s kaštanovou nádivkou

Tradiční plněné kuře s kaštanovou nádivkou, jablky a kalvadosem – Vyzkoušejte francouzský recept

Recept

Střední

100 min

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

Michal Jinoch a Přemek Forejt

Sportovní komentátor Michal Jinoch vsadil na koření, které používá téměř při každém grilování – uzenou papriku. „Dodává jídlu barvu i moje oblíbené aroma. Používám ji jako základ všech grilovacích směsí,“ vysvětlil svůj výběr.

Přemek Forejt zvolil překvapivou kombinaci podzimních surovin a připravil sametově jemný kaštanový krém doplněný zeleninovým ragú a smaženým bulgurem ochuceným právě uzenou paprikou. Kouřové tóny koření se krásně propojily se sladkostí kaštanů a vytvořily moderní pojetí krémové polévky.

Směs koření na grilování

Směs koření na grilování

Recept

Lehké

5 min

Kaštanový krém se zeleninovým ragů a smaženým bulgurem, Ledničko, vyprávěj!

Recept Kaštanový krém se zeleninovým ragú a smaženým bulgurem

Kaštanový krém

  • 5 šalotek
  • 5–8 stroužků česneku
  • tymián
  • 150 g slaniny
  • 2 balení předvařených kaštanů
  • 1,5 l vývaru
  • 100 ml mléka
  • kapka smetany
  • sůl a pepř

Ragú

  • 1 šalotka
  • 100 g žampionů
  • 150 g slaniny
  • 100 g vařených kaštanů
  • 3 stroužky česneku
  • snítka tymiánu
  • 2 lžíce demi-glace

Smažený bulgur

  • 150 g bulguru
  • 10 g uzené papriky
  • 5 g lahůdkového droždí
  • 2,2 g sušeného octa
  • 200 ml oleje na smažení
  • sůl
  1. Na krém opečeme slaninu se šalotkou, přidáme česnek, kaštany a tymián. Zalijeme vývarem, necháme změknout, poté vyjmeme tymián i slaninu, přidáme mléko, trochu smetany a rozmixujeme dohladka.
  2. Bulgur osmažíme dozlatova, necháme okapat a dochutíme uzenou paprikou, lahůdkovým droždím, sušeným octem a solí.
  3. Na ragú orestujeme šalotku, žampiony a slaninu. Přidáme kaštany, česnek, tymián a demi-glace. Krátce povaříme, aby se chutě propojily.
  4. Kaštanový krém podáváme se zeleninovým ragú a na závěr posypeme křupavým smaženým bulgurem.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: přibližně 60 minut

Krémová kaštanová polévka

Krémová kaštanová polévka

Recept

Střední

50 min

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

Jak šestnáctý díl dopadl a na co se těšit příště

O vítězi opět rozhodovali diváci ve studiu. Tentokrát zvítězili Honza Punčochář a Hana Kvasničková, kteří si za svůj srnčí hřbet s kaštanovým ragú odnesli Řád červené ledničky. Rozhodlo 24 hlasů ku 16.

A příště? Druhá řada pořadu Ledničko, vyprávěj! vyvrcholí finálovým dílem, ve kterém se představí tanečník a choreograf Jiří Bubeníček a moderátorka Táňa Bystroňová. Jaké suroviny si přinesou do televizní kuchyně a kdo uzavře sezonu vítězstvím? To se diváci dozvědí už v posledním díle.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
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Témata: Paprika

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