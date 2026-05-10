Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kašlete na meduňku! Pokud vám v těle řádí kortizol, neusnete ani po prášcích

Petra Kašparová
  4:30
Špatně spíte? Slyšeli jste o nočním kortizolu, jehož vysoká hladina vám může krást klidný odpočinek a spánek? Vím, co jíst, abyste si hladinu tohoto hormonu snížili a dobře se vyspali.

Budíte se ráno, jako byste nespali? Dost možná je to tím, že máte vysokou hladinu nočního kortizolu. | foto: Canva

Obsah

Co je to kortizol

O kortizolu se dnes mluví čím dál víc. Ale víte, co to vlastně je? Ano, je to hormon, který je známý jako „stresový hormon“. Je produkován nadledvinami, konkrétně jejich kůrou, a jeho produkce se zvyšuje jako reakce na stres. Kortizol má klíčovou roli v mnoha tělesných procesech, například:

  • Regulace metabolismu: Pomáhá tělu rozkládat tuky, bílkoviny a sacharidy, čímž poskytuje energii.
  • Imunitní odpověď: Může tlumit zánětlivou reakci a ovlivnit imunitní systém.
  • Kontrola hladiny cukru v krvi: Zvyšuje hladinu glukózy, což je důležitý zdroj energie během stresu.
  • Spánek a bdění: Kortizol má vliv na cyklus spánku a bdění. Jeho hladina je nejvyšší ráno, kdy tělo potřebuje být aktivní.

Vysoké hladiny kortizolu mohou být způsobeny chronickým stresem a mohou mít negativní vliv na zdraví. Může to vést k oslabení imunity, problémům s váhou, nespavostí nebo dokonce problémům s pamětí. Naopak příliš nízké hladiny kortizolu mohou signalizovat problémy s nadledvinami.

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

Dobrý spánek a stresový hormon kortizol mají mnohé společné. Co jíst, abyste dobře spali?

Kortizol během dne a noci

Kortizol má přirozený denní rytmus, známý jako cirkadiánní rytmus, což znamená, že jeho hladiny kolísají během dne a noci. V průběhu dne je hladina kortizolu nejvyšší ráno, kdy tělo přechází do aktivního režimu. Během dne pak hladina postupně klesá a dosahuje nejnižší úrovně v noci, když spíme. Tento pokles je důležitý pro kvalitní spánek, protože nižší hladiny kortizolu umožňují tělu se uvolnit a regenerovat.

Pokud je noční kortizol abnormálně vysoký, může to znamenat problémy. Vysoký kortizol během noci může být způsoben:

  • chronickým stresem,
  • úzkostí,
  • narušeným spánkovým cyklem.

Vysoké hladiny kortizolu stimulují tělo místo toho, aby ho uklidnily. Mohou způsobit problémy se spánkem, nespavost nebo přerušovaný spánek, protože tento hormon brání přirozenému procesu usínání. V některých případech může vysoký kortizol signalizovat onemocnění, jako je Cushingův syndrom, kdy je produkce kortizolu nadměrná.

Zdravý cirkadiánní rytmus kortizolu je tedy klíčový pro regeneraci a správnou funkci těla.

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Draslík, který je obsažen v banánech například ulevuje od bolesti hlavy. A také může dopomoci k dobrému spánku.

Co snižuje kortizol

Naštěstí existují potraviny, které mohou pomoci snížit hladinu kortizolu a podpořit tak naše zdraví, pohodu a kvalitní spánek. Co jíst, zejména v druhé půlce dne, aby se nám dobře spalo? Snižování stresu může začít u potravy.

  1. Ovesné vločky. Skvělý zdroj komplexních sacharidů, které zvyšují produkci serotoninu. Oves navíc obsahuje melatonin. I když jsou ovesné vločky obvykle snídaní, mohou být ideální i na večer.
  2. Tvaroh. Obsahuje kasein, pomalu stravitelný protein, který stabilizuje hladinu cukru v krvi. Je také bohatý na tryptofan, který se mění na serotonin a melatonin, podporující kvalitní spánek.
  3. Hořká čokoláda. Obsahuje flavonoidy, které pomáhají snižovat hladinu kortizolu. Kousek kvalitní hořké čokolády vám může pomoci zklidnit tělo a vyvolat vyplavení serotoninu, což zlepšuje náladu.
  4. Dýňová semínka. Jsou bohatá na hořčík, který pomáhá uvolnit nervy a podporuje zdravý spánek. Také obsahují tryptofan.
  5. Zlaté mléko, známé také jako „turmeric latte“, je nápoj vyrobený z teplého mléka (nebo rostlinného mléka) s přídavkem kurkumy, zázvoru, černého pepře a dalších koření, které mají protizánětlivé a antioxidační účinky. Kurkumin, hlavní složka kurkumy, pomáhá snížit hladinu kortizolu a podporuje regeneraci.
  6. Heřmánkový čaj. Má uklidňující účinky na nervový systém a pomáhá zmírnit stres. Ideální večerní nápoj, který připraví tělo na klidný spánek.
  7. Skořice. Tohle koření má pozitivní vliv na metabolismus a stabilizuje hladinu cukru v krvi, čímž přispívá k nižší produkci kortizolu, zejména po jídle.
  8. Mléko s medem. Mléko obsahuje tryptofan, který se přeměňuje na serotonin a melatonin. Med má uklidňující účinky, pomáhá uvolnit nervový systém a zlepšit kvalitu spánku.

Cpete do sebe proteiny a i tak váha stojí? Možná vám v jídelníčku chybí vláknina

Heřmánkový čaj je ideálním nápojem pro večerní čas.

Jak zahnat večer chutě

  1. Hrušky: Bohaté na vlákninu a draslík, které podporují zdraví nervového systému. Hrušky navíc také obsahují antioxidanty.
  2. Višně: Jsou přirozeným zdrojem melatoninu.
  3. Kiwi: Je bohaté na vitamín C, který pomáhá snížit hladiny kortizolu. Kiwi také podporuje produkci serotoninu, což přispívá k lepší náladě a kvalitnímu spánku.
  4. Banány: Jsou vynikajícím zdrojem draslíku a hořčíku, které pomáhají uvolnit svaly a nervový systém. Banány také obsahují tryptofan.
Zlaté mléko

Zlaté mléko

Recept

Střední

10 min

Zlaté mléko má opravdu zlatou barvu, díky kurkumě. Je to velmi zdravý nápoj.

Hormony pro dobrý spánek

Pokud jste se ztratili v pojmech, tady je rychlý přehled hormonů, které jsou zmiňovány, a potravin, které podporují jejich tvorbu (obrazně řečeno, protože s hormony to funguje dost často tak, že se díky něčemu vytvoří...).

  • Serotonin: Hormon pohody a relaxace. Jezte například ovesné vločky, banány, tvaroh, hořkou čokoládu, dýňová semínka nebo kiwi.
  • Melatonin: Hormon spánku, který reguluje spánkový cyklus. Zobněte si kiwi a višně.
  • Tryptofan: Esenciální aminokyselina, která se v těle přeměňuje na serotonin a melatonin. Najdete ho v tvarohu, dýňových semínkách, banánech, kiwi a mléku s medem.
  • Flavonoidy: Pomáhají snižovat hladinu kortizolu a podporují relaxaci. Obsahuje je hořká čokoláda.
  • Oxytocin: Hormon lásky, který podporuje vytváření vazeb a zmírňuje stres. Jeho tvorbu mohou podpořit dýňová semínka, hořká čokoláda a mléko s medem.
  • Draslík a hořčík: Minerály, které pomáhají uvolnit svaly a nervy. Obsahují je banány a hrušky.

Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu
Vstoupit do diskuse
Témata: Kortizol, spánek

Nejčtenější

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem.

Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

Kašlete na meduňku! Pokud vám v těle řádí kortizol, neusnete ani po prášcích

Budíte se ráno, jako byste nespali? Dost možná je to tím, že máte vysokou...

Špatně spíte? Slyšeli jste o nočním kortizolu, jehož vysoká hladina vám může krást klidný odpočinek a spánek? Vím, co jíst, abyste si hladinu tohoto hormonu snížili a dobře se vyspali.

10. května 2026  4:30

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

10. května 2026

Domácí hummus s červenou řepou: Recept na zdravou pomazánku

Hummus s červenou řepou
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si barevný upgrade klasiky z Blízkého východu. Hummus s červenou řepou vás okouzlí nejen...

Grilovaný pstruh na bylinkách: Nejlepší recept s pečenou zeleninou

Grilovaný pstruh na bylinkách
Recept

Střední

30 min

Vychutnejte si dokonale šťavnatou rybu. Grilovaný pstruh s čerstvými bylinkami, pečeným česnekem a...

Nadýchané palačinky s jahodami a tvarohem: Recept na dokonalou snídani

Palačinky s jahodami a pyré
Recept

Lehké

35 min

Připravte si poctivé domácí palačinky, které jsou díky odleženému těstu neuvěřitelně jemné a...

Neupejpejte se! Šneci na talíři jsou v Čechách tradice starší než knedlíky

Šneci jsou delikatesa. Navíc zdravá.

Chce se vám říct: „Ať si to ve Francii jí, tady jsme v Čechách!“? Nenechte se mýlit. Jsme totiž šnečí velmoc. Šneci se u nás chovají na farmách, vyvážejí se a někdy končí i na českých stolech. Aby...

9. května 2026  5:20

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

9. května 2026  4:30

Grilované kuře může být nebezpečné. Stačí jedna běžná chyba při přípravě

Grilované kuře se zelným salátem

Kuřecí maso patří k nejoblíbenějším surovinám na českých grilech. Je dostupné, relativně levné a mnoho lidí má pocit, že jeho příprava je jednoduchá. Právě drůbež ale zároveň patří mezi časté zdroje...

9. května 2026

Kefírová bublanina s rebarborou: Vláčný moučník se špaldovou moukou a drobenkou

Kefírová bublanina s drobenkou s ovocem
Recept

Střední

75 min

Dopřejte si tradiční pečení v modernějším kabátě, kde hlavní roli hraje kefír a špaldová mouka....

Chilli burger z grilu: Šťavnaté hovězí s pikantním dresinkem a křupavou slaninou

Chilli burger na grilu
Recept

Lehké

40 min

Připravte si domácí burger, který vyniká svou přímočarou chutí a poctivým ohněm z chilli. Základem...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fit proteinové lívance: Nadýchaná snídaně z tvarohu plná energie

Fit lívance
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si sladké ráno bez výčitek díky lívancům, které vsází na vysoký obsah bílkovin a minimum...

Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

řecký jogurt

Patří mezi stálice zdravého jídelníčku, ale ne každý kelímek je skutečně to, co slibuje. Vysvětlíme, jak poznat pravý řecký jogurt a proč si dát pozor na jogurt řeckého typu.

8. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.