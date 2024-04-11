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Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před svátky plaval ve vaně, na pomeranče se stály fronty a výlohy místo Ježíška zdobil Děda Mráz. Zavzpomínejte s námi, co se tehdy jedlo a co se sehnat nedalo. Chybí vám v našem seznamu něco? Napište nám do komentářů.
Autor: Kruliš Jiří, ČTK
Kapr z kádě na ulici patří k Vánocům dodnes, stejně jako tady na pražském Jungmannově náměstí v roce 1953. Prodavač ryby rovnou z kádě vyndával a zákazníci se nad ně skláněli, aby si vybrali tu nejlepší.
Autor: Krejčí Bedřich, ČTK
Základ štědrovečerní tabule se od dneška příliš neliší: kapr a bramborový salát. Rozdíl byl v tom, co následovalo po nákupu. Kapr obvykle putoval živý domů a pár dní plaval ve vaně. Majonézu do salátu si mnoho rodin míchalo samo, protože kupovaná v obchodech často chyběla.
Autor: ČTK
Na tabuli nad pultem si všimněte nabídky: kromě kaprů tu prodávali i bělice, štiky nebo líny. Kilo kapra stálo podle cedule 12 korun. Dnes se kilo vánočního kapra prodává zhruba za 100 až 150 korun.
Autor: ČTK
Kdo nechtěl mít rybu ve vaně, nechal si ji zabít rovnou na místě. Prodavač to vyřídil dřevěnou paličkou a kapra pak vykuchal. Dnes tohle u kádí platíme jako příplatek.
Autor: ČTK
Rybí trhy byly před Štědrým dnem plné nejen kaprů. V košících se prodávaly i drobnější ryby, které si lidé kupovali na smažení nebo do polévky.
Autor: ČTK
Před hlavním chodem se podávala rybí polévka z hlavy, ocasu, mlíčí a jiker koupeného kapra. Zahušťovala se máslovou jíškou, voněla muškátovým květem a podávala se s osmaženou houskou. Z ryby se zpracovalo úplně všechno, beze zbytku.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Černý kuba z krup a sušených hub, ochucený česnekem a majoránkou, se za socialismu jedl hlavně tam, kde měl dlouhou tradici, například v jižních Čechách, na Šumavě, v Krkonoších nebo na Vysočině. Večeři už tehdy ovládl kapr nebo řízek, kuba se proto častěji podával k obědu na Štědrý den jako bezmasé jídlo. Suroviny byly levné a houby si mnoho rodin samo nasbíralo a usušilo.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Kdo nemusel rybu, měl řízek. K obojímu patřil bramborový salát, který se rodinu od rodiny lišil: někdo přidával hrášek, vejce nebo salám, jinde se dělal jednodušší. Chystal se stejně jako dnes už den předem, aby se chutě propojily.
Autor: Archiv Martin Staněk
Vinná klobása z jemně mletého masa s vínem byla sváteční pochoutkou, pro kterou se před Vánoci stály v řeznictvích fronty. Stočená do šneka a sepnutá špejlí se smažila na pánvi a podávala s bramborovou kaší nebo salátem. Často ji jedly děti, které nemusely rybu.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Na Boží hod (25. prosince) se v mnoha rodinách pekla husa nebo kachna. Drůbež se tehdy prodávala celá a oškubaná, vyskládaná na pultě. Dobový text z roku 1952 se chlubí, že „drůbeže jsou plné obchody“.
Autor: Hampl Alexandr, ČTK
Fronta u lahůdek před Vánoci roku 1951. Dobový text vánoční trh označoval za „ukazatel zvyšující se úrovně našeho lidu“. Za pultem visely salámy a uzeniny, které měly zpestřit sváteční stůl.
Autor: Jírů Čestmír, ČTK
Výlohy se před svátky slavnostně zdobily a kraloval v nich Děda Mráz. Podle dobového textu „velké množství vystaveného zboží svědčí o možnosti širokého výběru“. Pyramidy konzerv a lahví ale v pozdějších letech často jen zakrývaly, že se na leccos stály fronty.
Autor: Nebor Leoš, ČTK
Po rozbalení dárků přišly na řadu obložené chlebíčky. Základem byla veka s máslem nebo vlašským či bramborovým salátem, plátek šunkového salámu, vajíčko, okurka a kousek kapie. Pravá dušená šunka byla vzácnost, sháněla se mnohem hůř než salámy.
Autor: Stanislava Králová
Vánočka se pekla doma podle rodinných receptů, koupit se ale dala i v pekárnách. Někdo ji měl rád s rozinkami a mandlemi, jiný bez nich. Ke snídani nebo ke kávě se jedla namazaná máslem nebo jen tak, stejně jako dnes.
Autor: tinajedoma
Cukroví se peklo ve velkém, jen bylo potřeba umět improvizovat. Ořechy, kokos a kvalitní čokoláda byly vzácné, a tak se do vosích hnízd nebo rumových kuliček místo ořechů dávaly strouhané piškoty nebo sušené mléko.
Autor: Shutterstock
K přípitku se otevírala láhev sladkého šumivého vína. Na stole nesměl chybět ani domácí vaječný koňak ze Salka, žloutků a tuzemského rumu.
Autor: Jakub Salvet
Vůně pomerančů k Vánocům neodmyslitelně patřila, protože čerstvé ovoce se v zimě objevovalo jen nárazově. Na kubánské pomeranče nebo mandarinky se stály fronty. Nakrájený pomeranč na talíři byl ozdobou štědrovečerního stolu, což dnes už skoro vymizelo.
Autor: Profimedia.cz
I stromeček vypadal jinak. Kromě skleněných ozdob na něm visely bonbony ve staniolu se střapečky a lameta, někdo dával vatu jako sníh. Čokoládové kolekce byly nedostatkové a často se sháněly přes podnikové odbory nebo známou prodavačku.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA