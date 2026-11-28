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Kapr s bramborovým salátem patří k českým Vánocům stejně jako vanilkové rohlíčky nebo vánočka. Ne každý si ale na sladkovodní rybě pochutná, a tak se na štědrovečerním stole často objevují také kuřecí nebo vepřové řízky. Všechny tři varianty jsou dobrým zdrojem bílkovin, výrazně se však mohou lišit množstvím tuku a energetickou hodnotou. A to ještě předtím, než je obalíte ve strouhance a vložíte do rozpáleného oleje.
Kapr má zdravé tuky, kuřecí prsa zase méně kalorií
Kapr na čtyři způsoby. Nejen v trojobalu
Pokud dáváte přednost tradičnímu kaprovi, dopřejete tělu nejen kvalitní bílkoviny, ale také fosfor, draslík a prospěšné omega-3 mastné kyseliny. Ty jsou důležité mimo jiné pro správnou funkci srdce. Jejich množství v kapřím mase se však může lišit v závislosti na způsobu chovu a složení krmiva.
Z hlediska množství kalorií ale kapr nemusí být tou nejdietnější volbou. Zatímco 100 gramů syrového kapřího masa podle české Databáze složení potravin obsahuje 151 kilokalorií, stejné množství kuřecích prsou bez kůže má pouze 102 kilokalorií. Kuřecí prsa navíc obsahují více bílkovin a výrazně méně tuku.
Překvapit může také vepřové maso. Pokud na řízky použijete libovou kýtu a odstraníte z ní viditelný tuk, může být méně kalorická než samotný kapr. Úplně jiná situace nastává u prorostlé krkovice, která sice bývá po usmažení šťavnatější, obsahuje však podstatně více tuku.
|Výživové hodnoty na 100 g
|Kapr
|Kuřecí prsa
|Vepřová kýta
|Vepřová krkovice
|Energetická hodnota
|151 kcal
|102 kcal
|113 kcal
|219 kcal
|Bílkoviny
|17,7 g
|22,8 g
|21 g
|18,6 g
|Tuky
|8,9 g
|1,2 g
|3,2 g
|16 g
|Z toho nasycené mastné kyseliny
|1,48 g
|0,38 g
|0,77 g
|4,30 g
|Sacharidy
|0 g
|0 g
|0 g
|0 g
Smažený kapr vs. řízek: Kolik kalorií mají po usmažení?
Jakmile maso obalíte v mouce, vajíčku a strouhance, jeho energetická hodnota stoupne. Další kalorie přibývají během samotného smažení, kdy obal nasává tuk. Jen deset gramů oleje navíc představuje přibližně 90 kilokalorií. Snadno se tak může stát, že vydatně obalený kuřecí řízek usmažený na větším množství tuku bude kaloričtější než šetrně připravený kapr.
Kalorické srovnání smaženého kapra a řízků při stejné přípravě
Modelový výpočet vychází ze 150 g syrového masa na porci, 40 g klasického trojobalu z mouky, vejce a strouhanky a předpokládaných 10 g oleje, který zůstane v pokrmu po usmažení. Skutečná energetická hodnota se může lišit podle způsobu přípravy.
Bramborový salát: Kolik kalorií ušetříte výměnou majonézy?
Při přípravě štědrovečerní večeře se vyplatí věnovat pozornost také bramborovému salátu. Samotné vařené brambory obsahují přibližně 83 kilokalorií na 100 gramů a podle Národního zdravotnického informačního portálu patří mezi vhodné přílohy i při redukční dietě. Výrazně více kalorií do salátu přináší majonéza.
Zatímco 100 gramů klasické majonézy může obsahovat kolem 670 kilokalorií, stejné množství běžného bílého jogurtu má přibližně 70 kilokalorií. Pokud při přípravě salátu běžně používáte 200 gramů majonézy a letos polovinu nahradíte jogurtem, ušetříte v celé míse přibližně 600 kilokalorií.
Aby salát nebyl příliš vodnatý, vybírejte hustý bílý jogurt nebo ho nechte předem okapat v sítku. Zálivku si připravte zvlášť, ochuťte ji hořčicí a čerstvě mletým pepřem a do salátu ji přidávejte postupně. Pokud do něj běžně dáváte také salám, zkuste ho tentokrát vynechat a místo něj přidat více mrkve, celeru nebo hrášku.
Jak připravit kapra a řízky, aby nasákly méně tuku
Ani při lehčí štědrovečerní večeři se nemusíte vzdávat křupavého trojobalu. Důležité je pohlídat si několik detailů už během přípravy a samotného smažení.
Řízky a bramborový salát trochu jinak
- Maso před obalováním osušte. Přebytečnou mouku oklepejte, vajíčko nechte odkapat a strouhanku naneste v jedné rovnoměrné vrstvě. Zbytečně silný trojobal přidává pokrmu další kalorie.
- Používejte správný olej. Vhodnou volbou je rafinovaný řepkový olej určený ke smažení. Je tepelně stabilní a má příznivé složení mastných kyselin.
- Hlídejte teplotu oleje. Kapra smažte přibližně při 160 až 170 °C, řízky při 170 až 180 °C. Při příliš nízké teplotě může trojobal nasáknout více tuku, při vysoké se zase snadno připálí.
- Nepřeplňujte pánev. Pokud do oleje vložíte příliš mnoho řízků najednou, jeho teplota rychle klesne. Maso proto smažte raději postupně.
- Po usmažení odsajte přebytečný tuk. Kapra i řízky pokládejte na papírové kuchyňské utěrky, které zachytí část oleje z povrchu. Tuk, který již trojobal nasákl, tím ale zcela neodstraníte.
- Vyzkoušejte horkovzdušnou fritézu nebo troubu. Obalené maso stačí z obou stran lehce postříkat olejem a během pečení otočit. Kuřecí řízky můžete péct při 200 °C, dobu přípravy přizpůsobte jejich tloušťce. Uvnitř by kuřecí maso mělo dosáhnout alespoň 74 °C.
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Na Vánoce se smažený kapr nejedl. Připravoval se načerno s povidly
Kapra můžete připravit i bez trojobalu
Pokud letos chcete vyzkoušet jinou než smaženou variantu kapra, připravte ho v troubě. Jednotlivé porce osolte, pokapejte citronovou šťávou, potřete česnekem a ochuťte tymiánem nebo rozmarýnem. Položte je na plech vyložený pečicím papírem, lehce potřete olejem a pečte při 180 °C přibližně 15 až 20 minut podle velikosti a tloušťky jednotlivých porcí.
Pokud si však Vánoce bez smaženého kapra nebo tradičního řízku neumíte představit, není důvod se jich vzdávat. Kvůli jedné sváteční večeři nemusíte měnit rodinné tradice. Pro udržení zdravé tělesné hmotnosti jsou mnohem důležitější dlouhodobé stravovací návyky než jednotlivé sváteční pokrmy